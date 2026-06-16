Datos Clave Último Baile de CR7: Cristiano debuta el miércoles ante RD Congo en su despedida mundialista. Dos Dudas Abiertas: Martínez no define lateral derecho ni el cuarto atacante. Debut en Grupo K: Portugal arranca este miércoles 17 de junio ante RD Congo.

Portugal llega al Mundial 2026 con un equipo hecho para soñar y un símbolo que pesa: el último baile de Cristiano Ronaldo. El debut será este miércoles 17 de junio ante RD Congo por el Grupo K, en el arranque de una campaña que Roberto Martínez imagina histórica.

El DT de los lusos ha tenido que cambiar un poco el diseño inicial que tenía para este torneo, pero espera ganar en el debut y levantar su candidatura como uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026.

Las dudas que desvelan a Martínez

Dos posiciones siguen abiertas hasta último momento. En el lateral derecho, João Cancelo le ganaría la pulseada a Nélson Semedo por jerarquía y manejo. En el centro de la zaga, junto a Rúben Días, la pelea es entre Gonçalo Inácio y Renato Veiga: el primero llega con más continuidad en el Sporting, el segundo con la frescura del Chelsea.

Arriba, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Cristiano son fijos. El cuarto nombre se lo disputan João Félix y Pedro Neto, dos perfiles distintos: gambeta versus desborde.

El XI probable de Portugal

Diogo Costa; Cancelo o Semedo, Rúben Días, Inácio o Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Félix o Neto; Cristiano Ronaldo.

Portugal es amplio favorito

La gran diferencia de nivel entre los planteles de Portugal y RD Congo hacen que los lusos entren la cancha como los grandes favoritos para ganar el partido. Pero Melbet va un poco más allá, asegurando que será el equipo de Cristiano Ronaldo el que ganará el Grupo K.

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