Austria llega al Mundial 2026 con David Alaba como referente y líder indiscutido de una generación que sueña con superar por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo. Su rival, Jordania, se ganó el boleto con una campaña histórica que incluyó un triplete de Ali Olwan para vencer 3-0 a Omán en el repechaje asiático.

El duelo de la Fecha 1 del Grupo J se disputa este miércoles 17 de junio a las 00:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Austria vs Jordania, minuto a minuto

La previa de Austria vs Jordania

Ralf Rangnick, el reconocido entrenador alemán que transformó a Austria en una selección compacta y bien organizada, apuesta por un esquema 4-2-3-1 con David Alaba como columna vertebral desde la defensa. La referencia ofensiva es Marko Arnautovic, delantero que aportará físico y experiencia de área ante la línea defensiva jordana. El mediocampo lo conducen Konrad Laimer y Nicolas Seiwald como doble pivote, con Marcel Sabitzer aportando dinamismo desde el sector ofensivo.

Jamal Sellami dirige a Jordania con un ambicioso esquema de 3-4-3 que busca sorprender con transiciones rápidas. El capitán y figura es Musa Al-Taamari, es el jugador con más roce europeo de la delegación. Ali Olwan es el gran goleador del equipo y llega enchufado tras su triplete en el repechaje. Jordania clasificó al Mundial sufriendo solo una derrota en toda su campaña asiática, ante Corea del Sur, lo que habla de una selección sólida y difícil de descifrar.

Formaciones de Austria vs Jordania

Probable formación de Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Phillipp Lienhart, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, David Alaba; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick

Probable formación de Jordania: Yazeed Abulaila; Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan, Mohammad Abu Hasheesh; Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al Mardi, Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

¿Dónde ver Austria vs Jordania en vivo?

El duelo entre Austria y Jordania se juega este miércoles 17 de junio a las 00:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Para Chile, el partido puede seguirse a través de DSports y en streaming vía DGO y Paramount+.