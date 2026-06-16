La búsqueda de gloria de Portugal en el Mundial 2026 comenzará este miércoles, cuando abra su campaña en el Grupo K con un partido contra RD Congo.

La Selecao das Quinas nunca ha ganado el Mundial, pero se la señala como una potencial candidata al trofeo este verano considerando la calidad de su plantel.

Copa del Mundo – Grupo K – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Portugal Sin Comenzar Houston Stadium – Houston RD Congo

Previa del partido Portugal vs RD Congo

La mejor actuación de Portugal en la fase final de un Mundial llegó en 1966, cuando terminó tercero. Desde entonces, ha sido una lucha para la selección nacional, que fue cuarta en 2006 y cayó en cuartos de final la última vez, en Qatar.

La Selecao das Quinas ha rendido por debajo de lo esperado en esta competición considerando la calidad de sus planteles en la historia reciente: tiene un título internacional importante reciente a su nombre, tras triunfar en la Euro 2016, pero este es el trofeo que cierto Cristiano Ronaldo realmente quiere.

El equipo de Roberto Martínez es el gran favorito para terminar primero del Grupo K, que también incluye a Colombia y Uzbekistán, y llega al Mundial 2026 después de tres victorias amistosas consecutivas sobre Estados Unidos, Chile y Nigeria.

Portugal cerró su campaña de clasificación para esta competición con una victoria 9-1 sobre Armenia, pero perdió ante República de Irlanda a fines del año pasado, y todavía existen interrogantes sobre su capacidad para competir seriamente por el trofeo este verano.

Se hará historia el miércoles cuando Portugal se mida con RD Congo por primera vez, y sería considerado una de las mayores sorpresas de la competición si no lograra superar a los Leopardos en Houston.

Pronóstico Portugal vs RD Congo / © Iconsport

RD Congo, de hecho, sostuvo un empate sin goles ante Dinamarca en uno de sus dos amistosos previos al Mundial a comienzos de junio, pero fue derrotado 2-1 por Chile en su último partido.

Los Leopardos lograron clasificar a su primer Mundial en 52 años cuando el gol de Axel Tuanzebe en tiempo extra les dio una victoria 1-0 sobre Jamaica en la final de su repechaje intercontinental en México en marzo.

RD Congo alcanzó los octavos de final de la reciente Copa Africana de Naciones, y ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos, sufriendo solo una derrota en ese proceso.

El Mundial ampliado ciertamente le ha dado al equipo de Sébastien Desabre una mejor oportunidad de alcanzar la ronda eliminatoria de la competición, con una victoria en la zona potencialmente suficiente para clasificar en el tercer lugar.

Portugal representará la prueba más difícil de RD Congo en el Grupo K, y su partido contra Uzbekistán el 27 de junio podría ser crucial en cuanto a sus opciones de avanzar.

Rendimiento reciente

Portugal, todas las competiciones:

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RD Congo, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Portugal vs RD Congo / © Iconsport

Portugal no tiene preocupaciones por lesiones de cara a este partido, y es poco probable que haya grandes sorpresas en cuanto a su once inicial, con Ronaldo, de 41 años, listo para liderar el ataque en su aparición número 229 con la selección nacional.

Ronaldo buscará sumar a sus 143 goles internacionales este verano y querrá mejorar lo hecho en un decepcionante Mundial 2022, en el que solo registró un tanto.

El delantero de Al-Nassr fue expulsado contra República de Irlanda en una clasificatoria a fines del año pasado, pero el segundo y tercer partido de sanción fueron suspendidos por un año debido a que fue la primera tarjeta roja del veterano en 225 apariciones internacionales.

Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha están listos para ser titulares después de ayudar al Paris Saint-Germain a ganar la Champions League 2025-26, mientras que Bruno Fernandes, quien tuvo una temporada sobresaliente con Manchester United, también aparecerá en el once inicial.

En cuanto a RD Congo, hay varios nombres reconocibles en su plantel, incluidos Aaron Wan-Bissaka, Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku, quienes se espera que actúen en lo que probablemente será una línea de cinco defensores.

Noah Sadiki, de Sunderland, está en línea para aparecer en el centro del mediocampo, mientras que habrá dos jugadores destacados en el último tercio del campo: Yoane Wissa, de Newcastle United, y Cedric Bakambu, de Real Betis.

Bakambu es el máximo goleador del plantel con 21 tantos, mientras que Wissa, quien tuvo dificultades en Newcastle la temporada pasada, suma nueve goles internacionales a su nombre.

Posibles formaciones Portugal vs RD Congo

Portugal:

D Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo, Ronaldo, Neto

RD Congo:

Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu

Pronóstico Portugal vs RD Congo

Nuestro pronóstico: Portugal 3-0 RD Congo

Este es un debut difícil para RD Congo, y esperamos que Portugal sea demasiado fuerte para su rival este miércoles. Los mejores sitios de apuestas del Mundial ubican al equipo de Martínez como gran favorito para terminar en la cima del Grupo K, y eso es difícil de discutir.

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