Portugal enfrenta a República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio en el Estadio Houston (NRG Stadium), desde las 13:00 horas de Chile, en el partido que abre el Grupo K del Mundial 2026. Es un cruce inédito en Copas del Mundo y la zona se completará ese mismo día más tarde, cuando Uzbekistán y Colombia se midan en el Estadio Azteca.

Los lusos llegan como uno de los grandes candidatos al título. El equipo de Roberto Martínez, campeón de la Eurocopa en 2016, busca por primera vez en su historia levantar la copa del mundo y tiene plantel de sobra para intentarlo. La gran atracción será Cristiano Ronaldo: a sus 41 años, el capitán disputará su sexto Mundial y llega como el máximo goleador histórico de selecciones, en lo que asoma como su último baile en el torneo.

RD Congo, en tanto, protagoniza uno de los regresos más esperados: no jugaba un Mundial desde Alemania 1974, cuando participó como Zaire. Su clasificación fue una verdadera odisea: terminó segundo detrás de Senegal en su grupo africano, eliminó a Nigeria por penales en el repechaje continental y luego venció a Jamaica en el alargue del repechaje intercontinental para quedarse con uno de los últimos cupos.

¿Qué canal transmite Portugal vs RD Congo EN VIVO?

El partido del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Portugal vs RD Congo?

Portugal vs RD Congo se juega este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas de Chile

Estadio: Houston (NRG Stadium)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Portugal vs RD Congo ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Portugal vs RD Congo?

Portugal vs RD Congo no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo K del Mundial 2026?

El Grupo K del Mundial 2026 está integrado por Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.