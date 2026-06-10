El Mundial 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones disputarán el torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Para Sudamérica, esta edición llega cargada de expectativas, protagonistas de élite y una pregunta que todos se hacen: ¿puede Argentina ser bicampeón?

Con Lionel Messi como capitán y vigente campeón del mundo, la albiceleste llega como el equipo a vencer. A sus 38 años, este podría ser el último Mundial del mejor jugador de la historia, lo que convierte cada partido en un acontecimiento único. Scaloni ha construido un equipo sólido, equilibrado y con identidad táctica clara.

Brasil, otro favorito de Sudamérica, llega con la presión histórica de no ganar un Mundial desde 2002. Con una generación renovada y hambre de revancha, la verdeamarela es candidata real. El Uruguay de Bielsa, fiel a su garra charrúa, aporta una mezcla de experiencia y juventud que siempre complica a cualquier rival.

Una guía para vivir el Mundial 2026

Esta guía completa del Mundial 2026 te ofrece, para cada uno de los 48 participantes, su posición FIFA, estrella principal, jugador a seguir, enfoque táctico, punto débil, momento histórico cumbre y pronóstico realista hecho por los periodistas de Al Aire Libre y de todos los sitios de North Star Network.

México tiene la presión de todo un país | © North Star Network

Grupo A México · Sudáfrica · Corea del Sur · Chequia México #15 Ranking FIFA 17 Mundiales Disputados Semifinales Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Raúl Jiménez, de 34 años, es el atacante alrededor del cual México construye su juego ofensivo. Ha pasado una década en Europa, actualmente en el Fulham de la Premier League, y aporta una experiencia que ninguno de sus compañeros puede igualar en el último tercio del campo. Jugador a Seguir Con 17 años, Gilberto Mora ya ha representado a México desde la categoría sub-15 hasta la selección mayor. Sus actuaciones en el Mundial sub-20 despertaron el interés del Real Madrid. Jugando en el Xolos de Tijuana, es con diferencia el joven más emocionante del grupo mexicano rumbo a este torneo. Enfoque Táctico Javier Aguirre suele utilizar un 4-3-3 con variante al 4-2-3-1 según el rival, priorizando la flexibilidad táctica antes que una identidad de juego fija. Nuestro Pronóstico Como nación anfitriona y cabeza de serie del Grupo A, México debe llegar como mínimo a los octavos. Avanzar hasta cuartos en casa, como hicieron en 1970 y 1986, representa el techo realista. El Gran Temor Quedar eliminado en la fase de grupos sería catastrófico. Eliminados en primera ronda en Catar 2022 por primera vez desde 1978, repetirlo en casa sería una crisis nacional para el Tri. Momento Cumbre en Mundiales Las mejores actuaciones de México llegaron en sus dos torneos en casa: el avance a cuartos en 1970 y la campaña de 1986, donde vencieron a Bulgaria en octavos antes de perder en penales ante Alemania Occidental. Leyenda Histórica Hugo Sánchez sigue siendo la referencia. El delantero ganó cinco Pichichi en el Real Madrid y jugó tres Mundiales, aunque Rafael Márquez, que jugó cinco torneos y ganó La Liga con el Barcelona, tiene argumentos sólidos. Sudáfrica #60 Ranking FIFA 3 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Ronwen Williams es la razón por la que Bafana Bafana puede permitirse creer en este torneo. Detuvo cuatro penales en una sola tanda ante Cabo Verde en la Copa Africana de Naciones, y se convirtió en el primer portero con base en África nominado al Trofeo Yashin. Hugo Broos construye toda su estructura defensiva en torno a proteger a su portero. Jugador a Seguir Relebohile Mofokeng aportó 11 goles y ocho asistencias con el Orlando Pirates esta temporada. Actuará como mediapunta detrás del delantero. Es el joven más observado del fútbol sudafricano, con varios clubes europeos siguiendo su evolución. Enfoque Táctico Hugo Broos prefiere un compacto 4-3-2-1 difícil de desmontar, con Williams como último recurso, Teboho Mokoena organizando el juego en el centro y Mofokeng operando en los espacios detrás del delantero aislado. Nuestro Pronóstico El Grupo A no es generoso con Bafana Bafana. El estreno ante México es un reencuentro del 2010, y Williams los mantendrá competitivos, pero los goles son el problema. Sin ellos, una eliminación en primera ronda parece probable. El Gran Temor La forma de Lyle Foster antes del torneo es una preocupación real. El delantero más fiable de Sudáfrica pasó la temporada en un Burnley que ganó solo cuatro partidos en la Premier League. Si Foster no marca, Bafana Bafana no marca. Momento Cumbre en Mundiales El gol de Siphiwe Tshabalala que abrió el Mundial 2010 ante México fue el primer gol marcado en un Mundial en suelo africano. Sigue siendo uno de los momentos más celebrados en la historia del fútbol continental. Leyenda Histórica Benni McCarthy es el máximo goleador histórico de Sudáfrica y el único jugador sudafricano en ganar la UEFA Champions League, con el Oporto en 2004. Su no convocatoria para el Mundial 2010 fue polémica, especialmente con el torneo en suelo nacional. Corea del Sur #25 Ranking FIFA 11 Mundiales Disputados Cuarto Lugar Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Son Heung-min ahora juega en el Los Ángeles FC tras su salida del Tottenham, pero sigue siendo la principal amenaza ofensiva de Corea del Sur. Está a solo cuatro goles del récord de Cha Bum-kun como máximo goleador histórico de los Guerreros Taegeuk. Jugador a Seguir Oh Hyeon-gyu entregó cerca de una participación directa por partido en el Besiktas entre enero y abril. Su asociación con Son en el último tercio le da a Hong Myung-bo una combinación ofensiva genuina a considerar. Enfoque Táctico Hong Myung-bo usó un 4-2-3-1 en la clasificación, pero desde entonces ha migrado hacia defensas de tres o cinco jugadores ante rivales más fuertes, probablemente usando un bloque de cinco en defensa con Son como delantero aislado frente a los equipos más fuertes del Grupo A. Nuestro Pronóstico Corea del Sur es capaz de vencer a equipos de nivel similar o inferior, y los octavos son un objetivo realista. Pero los nueve goles encajados ante Brasil y cuatro ante Costa de Marfil en los últimos meses señalan que la vulnerabilidad defensiva es una barrera importante. El Gran Temor A pesar de usar una defensa de cinco, la línea defensiva ha sido expuesta repetidamente frente a rivales de calidad. Nueve goles encajados en dos amistosos recientes con muy poca respuesta ofensiva es una combinación preocupante antes de un grupo exigente. Momento Cumbre en Mundiales La victoria por 2-1 ante Italia en la campaña de 2002 sigue siendo el momento más recordado: Seol Ki-hyeon igualó en el minuto 88, y después Ahn Jung-hwan marcó el gol de oro antes de los penales para enviar a los coanfitriones a cuartos de final. Leyenda Histórica Hong Myung-bo lideró a Corea del Sur al cuarto lugar en 2002 y ganó el Balón de Bronce. Ostentaba el récord de convocatorias de Corea del Sur antes de que Son lo superara, y ahora dirige el equipo que un día capitaneó como jugador. Chequia #41 Ranking FIFA 9 Mundiales Disputados Subcampeón* Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Adam Hložek está en o cerca del pico de sus capacidades. Versátil para jugar como delantero centro, extremo o segundo delantero, combina físico y calidad técnica, y es el punto focal del ataque checo en este torneo. Jugador a Seguir Patrik Schick es el rematador internacional con más experiencia de Chequia en la era moderna. No necesita muchas oportunidades: su eficiencia dentro del área y capacidad para marcar de lejos o en posiciones difíciles lo convierten en una amenaza incluso cuando el equipo tiene dificultades para crear. Enfoque Táctico La selección checa se organiza habitualmente en un pragmático 3-4-2-1 que prioriza la solidez defensiva, ofrece anchura por los carriles y mantiene a Schick centralizado como principal rematador, con el apoyo de Hložek y Václav Černý. Nuestro Pronóstico Los checos pasaron por la repesca y llegan como candidatos a sorprender. Un tercer lugar en el grupo sería un resultado digno, con la clasificación a octavos representando un éxito real. El Gran Temor La inconsistencia táctica bajo el nuevo seleccionador, combinada con una tendencia a perder el balón en campo propio, es una preocupación. Jugadores clave actuando por debajo de su nivel en el club es un problema recurrente. Momento Cumbre en Mundiales Como Checoslovaquia, llegaron a la final del Mundial 1962 en Chile, perdiéndola por 3-1 ante Brasil. Pelé se había lesionado antes en el torneo y no jugó la final. Leyenda Histórica Josef Masopust está considerado el mayor jugador checo o checoslovaco de todos los tiempos. Su Balón de Oro de 1962 sigue siendo el mayor logro individual en la historia del fútbol de su país. (* como Checoslovaquia)

Suiza puede ser una de las revelaciones | © North Star Network

Grupo B Canadá · Bosnia y Herzegovina · Catar · Suiza Canadá #30 Ranking FIFA 2 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Alphonso Davies es el mejor jugador que Canadá haya producido. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich carga una responsabilidad ofensiva significativa, y su capacidad para proyectarse a posiciones peligrosas sigue siendo la ruta más fiable de Canadá para generar ocasiones. Jugador a Seguir Canadá ha tenido dificultades para marcar en juego abierto últimamente, y todas las miradas se dirigen a Jonathan David para ver si el delantero de la Juventus puede recuperar la forma eléctrica que mostró durante la campaña clasificatoria para Catar 2022. Enfoque Táctico Jesse Marsch suele usar un 4-4-2, con Davies libre para participar en los ataques por la izquierda mientras el lateral derecho mantiene una posición más retrasada. Los extremos deben ofrecer más creatividad que los centrocampistas, con Liam Millar como candidato a titular por la derecha. Nuestro Pronóstico El sorteo fue amable con una nación anfitriona, y los octavos son el objetivo realista. Avanzar más depende de que los delanteros conviertan oportunidades, algo que Canadá logró solo dos veces en sus últimos siete partidos. El Gran Temor Canadá marcó solo dos goles en juego abierto en sus últimos siete partidos, ambos de penalti. El equipo crea ocasiones ante rivales razonables, pero los delanteros no están convirtiendo. Momento Cumbre en Mundiales El gol de Alphonso Davies en la derrota por 4-1 de Canadá ante Croacia en Catar 2022 fue el primer gol en la historia del país en Mundiales. El hecho de haberlo marcado ante el subcampeón vigente, empatando brevemente el marcador, le dio un peso especial. Leyenda Histórica Atiba Hutchinson acumuló 104 convocatorias a lo largo de 20 años, aguantando los años difíciles del fútbol canadiense antes de ayudar a liderar a esta generación dorada hacia su primera participación en un Mundial en 36 años en Catar 2022. Bosnia y Herzegovina #65 Ranking FIFA 2 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Edin Džeko, ahora en el Schalke con 40 años, es el máximo goleador histórico de Bosnia y su jugador más laureado, habiendo ganado títulos con el Wolfsburgo y el Manchester City. Llevó a su país a su segundo Mundial a una edad en que la mayoría de los delanteros ya se han retirado. Jugador a Seguir Kerim Alajbegović recibió su primera convocatoria al equipo mayor solo en agosto pasado, pero el extremo de 18 años marcó en su debut, entró como suplente para dar la asistencia del empate de Džeko ante Gales, y después marcó el penalti decisivo ante Donnarumma para clasificar a Bosnia. Se incorporará al Bayer Leverkusen la próxima temporada. Enfoque Táctico El seleccionador Sergej Barbarez prefiere un tradicional 4-4-2, con Ermedin Demirović como pareja de ataque de Džeko. A diferencia de la mayoría de sistemas modernos, los laterales y extremos están animados a centrar pronto, confiando en la calidad aérea de Džeko. Nuestro Pronóstico Bosnia se enfrenta a Canadá en su debut, luego a Suiza, con un partido final de grupo ante Catar que probablemente decidirá su suerte. Un puesto en octavos es posible, pero la plantilla es limitada y cualquier lesión en Džeko o Kolašinac comprometería rápidamente sus opciones. El Gran Temor La profundidad de la plantilla es genuinamente limitada, y el enfoque directo de Barbarez puede ser desactivado por rivales más sofisticados en octavos. También hay presión sobre Alajbegović, de 18 años, que aún no se ha probado en el escenario más exigente. Momento Cumbre en Mundiales La primera participación de Bosnia en un Mundial en 2014 produjo una victoria por 3-1 sobre Irán, su mejor resultado en la escena mundial, aunque terminaron terceros en un grupo con Nigeria y Argentina y volvieron pronto a casa. Leyenda Histórica El estatus de Džeko como máximo goleador histórico de Bosnia es incontestable. Ha sido central en cada gran capítulo del fútbol bosnio desde 2007 y capitaneará al equipo en un segundo Mundial a los 40 años. Catar #55 Ranking FIFA 2 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Akram Afif marcó ocho goles en la Copa Asiática 2024, protagonizó el primer hat-trick en una final de la Copa Asiática y fue elegido Mejor Jugador de la AFC por segundo año consecutivo. Sigue rindiendo bien en los grandes momentos a nivel de clubes, dando la asistencia para el gol del empate del Al-Sadd en la Copa de Campeones Asiática 2025. Jugador a Seguir Assim Madibo es el motor de Catar: el mediocentro nacido en Sudán es incansable, inteligente con el balón, y será fundamental si Catar quiere recuperarlo ante rivales más fuertes. Enfoque Táctico Bajo Julen Lopetegui, Catar ha adoptado el 4-3-3 como formato preferido. El equipo busca circular por el mediocampo, crear espacio para Afif entre líneas y defender en dos bloques organizados. Nuestro Pronóstico Catar debería ser más competitivo que en 2022, cuando perdió los tres partidos del grupo en casa. Un resultado honroso en el Grupo B representaría un progreso real, aunque clasificarse a octavos sigue pareciendo improbable. El Gran Temor Catar perdió los tres partidos como anfitrión en 2022. La preocupación es que las actuaciones en la Copa Asiática no se trasladen ante la intensidad del pressing y la calidad técnica de las naciones europeas. Momento Cumbre en Mundiales El cabezazo de Mohammed Muntari ante Senegal en Catar 2022 fue el primer gol en la historia del país en Mundiales y el punto más alto de un debut difícil. Ir más lejos sería un hito histórico para el fútbol catarí. Leyenda Histórica Hassan Al-Haydos. El jugador más internacional de Catar, capitán durante largo tiempo y el mayor símbolo de su era dorada, marcada por múltiples títulos de la Copa Asiática y la campaña clasificatoria 2026. Suiza #19 Ranking FIFA 12 Mundiales Disputados Cuartos de Final Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Con 33 años, Granit Xhaka sigue siendo la columna vertebral del mediocampo suizo. Ahora en el Sunderland, la visión del capitán, su alcance en el pase y capacidad para dictar el juego lo convierten en el pivote del sistema de Murat Yakin. Jugador a Seguir Rubén Vargas está en su mejor momento por la izquierda, recortando hacia dentro para crear y rematar, ofreciendo verticalidad y movimientos inteligentes que inquietan a cualquier lateral. El extremo del Sevilla es el jugador con más probabilidades de generar un momento decisivo en las eliminatorias. Enfoque Táctico Murat Yakin prefiere un 3-4-2-1 que enfatiza la construcción desde atrás, la sobrecarga en las bandas y la posesión. El equilibrio entre creatividad y disciplina en el mediocampo da al sistema una base fiable. Nuestro Pronóstico La experiencia y consistencia de Suiza en torneos sugieren que pueden liderar el Grupo B. Una aparición en octavos, su cuarta consecutiva en esa fase, es el resultado más probable, aunque un sorteo difícil ante Portugal o Colombia puede truncarlo ahí. El Gran Temor El equipo sigue dependiendo demasiado de un núcleo de jugadores veteranos, y no está claro que alguien saliendo desde el banquillo pueda genuinamente cambiar un partido igualado. Momento Cumbre en Mundiales Una victoria por 1-0 ante los campeones vigentes España en la primera fase del grupo en el Mundial 2010 sigue siendo el resultado más memorable de Suiza en el torneo. Leyenda Histórica Alexander Frei es el máximo goleador histórico de Suiza con 42 tantos internacionales, acumulados durante etapas en el Rennes y el Borussia Dortmund.

Brasil buscará su “hexa” | © North Star Network

Grupo C Brasil · Marruecos · Escocia · Haití Brasil #6 Ranking FIFA 22 Mundiales Disputados Campeón (5 veces) Mejor Resultado Histórico Semifinales Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Vinicius Júnior todavía no ha replicado de forma consistente lo que produce en el Real Madrid con la Canarinha, pero sigue siendo el jugador del que más se espera. Su velocidad y verticalidad en transición dan a la Seleção una amenaza que ningún otro equipo puede replicar. Jugador a Seguir El traspaso de Endrick del Real Madrid al Lyon resultó transformador. Redescubriendo el toque de genialidad que lo convirtió en una sensación adolescente, ha recuperado su forma bajo Carlo Ancelotti y llega como una opción de impacto genuino en las eliminatorias. Enfoque Táctico Ancelotti ha usado tanto un 4-2-4 como un 4-3-3 desde que asumió, y los amistosos de marzo no resolvieron la cuestión. Su historial como técnico flexible sugiere que Brasil se adaptará a lo largo del torneo. Nuestro Pronóstico Brasil llega al torneo con preocupaciones significativas de lesión alrededor de Rodrygo, Éder Militão y Estêvão, y signos de interrogación sobre la forma de Raphinha y Alisson. El talento es innegable, pero el caos pretorneo no inspira confianza, y una eliminación en cuartos es un resultado realista. El Gran Temor La lista de bajas ya es larga antes de que se dé el pitazo inicial. La falta de calidad en la posición de lateral significa que la exposición defensiva por las bandas es una vulnerabilidad persistente. Momento Cumbre en Mundiales La campaña de 1970, en la que Brasil ganó todos sus partidos jugando un fútbol sinónimo de «el juego bonito», está por encima de los otros cuatro títulos como el capítulo definitorio en la historia del torneo. Leyenda Histórica Pelé ganó tres Mundiales, un récord que aún vigente, y transformó el torneo en sí mismo. La magnitud de este logro significa que ningún otro jugador puede desafiar seriamente su estatus como la figura definitoria en la historia de la Copa del Mundo. Marruecos #8 Ranking FIFA 7 Mundiales Disputados Cuarto Lugar Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Achraf Hakimi, actual ganador del Balón de Oro Africano, llegará motivado para reafirmar su lugar entre los mejores del mundo. Sus subidas por el flanco derecho son la fuente más consistente de anchura y amenaza de Marruecos. Jugador a Seguir Brahim Díaz se consolidó como el factor X de Marruecos en la última Copa Africana de Naciones, marcando en cinco partidos consecutivos. Este Mundial es una oportunidad para reescribir cualquier narrativa pendiente. Enfoque Táctico El nuevo seleccionador Mohamed Ouahbi, nombrado en marzo, alejó a Marruecos del modelo defensivo de 2022 hacia un 4-2-3-1 basado en la posesión. Solo ha dirigido dos partidos, lo que genera cierta incertidumbre a medida que se acerca el torneo. Nuestro Pronóstico Marruecos ya no tiene el factor sorpresa que hizo 2022 tan extraordinario. La calidad para salir del grupo está presente, pero igualar la campaña hasta semifinales requiere una unidad colectiva que un cambio de seleccionador semanas antes del torneo hace más difícil de garantizar. El Gran Temor El peso mental de cargar las expectativas de una nación tras 2022 es el principal obstáculo. La tendencia de Ouahbi a acumular jugadores creativos a expensas de quienes estiran las defensas a la espalda también puede crear problemas tácticos. Momento Cumbre en Mundiales En Catar 2022, Marruecos se convirtió en la primera nación africana en alcanzar unas semifinales del Mundial, venciendo a España en penales antes de derrotar a Portugal por 1-0 en una actuación tácticamente brillante y emocionalmente cargada. Leyenda Histórica La temporada 2024-25, en la que Achraf Hakimi ganó la Champions con el PSG y el Balón de Oro Africano, lo posiciona indiscutiblemente por encima de sus predecesores como el mayor jugador marroquí de todos los tiempos. Escocia #43 Ranking FIFA 8 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Scott McTominay marcó 13 de sus 14 goles internacionales en sus últimos 29 partidos, incluido el disparo acrobático ante Dinamarca que selló la clasificación. Juega como mediapunta detrás del delantero en el sistema de Steve Clarke. Jugador a Seguir Ben Doak se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Clarke en la clasificación: el extremo del Bournemouth marcó en Grecia y dio la asistencia en el partido decisivo ante Dinamarca en Hampden. Enfoque Táctico Clarke optó por un 4-2-3-1 como estructura preferida, con un compacto 4-4-2 también disponible. Che Adams encabeza el ataque, Lewis Ferguson y Ryan Christie anclan el mediocampo, y McTominay ocupa el rol creativo detrás del delantero. Nuestro Pronóstico El destino de Escocia en el Grupo C casi con certeza depende del partido inaugural ante Haití. Una victoria haría posible la clasificación por primera vez en la historia del país en Mundiales. El Gran Temor El enfoque cauto de Clarke le costó caro a Escocia en la Eurocopa 2024. Si se aplica la misma cautela ante Haití, un partido que Escocia debe ganar, las consecuencias podrían ser igualmente perjudiciales. Momento Cumbre en Mundiales El gol de Archie Gemmill ante Holanda en el Mundial 1978 sigue siendo el mejor momento individual de Escocia en la escena mundial: un regate sinuoso por la defensa holandesa culminado con un sutil toque por encima del portero. Leyenda Histórica Kenny Dalglish es el co-máximo goleador histórico de Escocia y dio a la selección una presencia ofensiva genuinamente de clase mundial durante más de una década. Haití #83 Ranking FIFA 2 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Jean-Ricner Bellegarde eligió representar a Haití a principios de esta temporada, habiendo nacido en Francia. El centrocampista del Wolverhampton desempeñó un papel importante en la clasificación gracias a su volumen de trabajo y capacidad para romper líneas. Jugador a Seguir Wilson Isidor eligió representar a Haití en marzo y marcó en su primera titularidad ante Islandia. El delantero del Sunderland ofrece velocidad que encaja perfectamente en el enfoque de contraataque de Haití. Enfoque Táctico El seleccionador Sébastien Migné organiza a Haití en un 4-2-3-1 o 4-4-2, construido en torno a un bloque defensivo compacto que cede deliberadamente la posesión y busca castigar a los rivales al contraataque. Nuestro Pronóstico Haití se encuentra en un grupo difícil junto a Brasil y Marruecos. Pocos escenarios realistas los ven puntuar ante cualquiera de ellos, y su falta de experiencia hace que incluso el partido ante Escocia sea complicado. El Gran Temor Haití encajó tres o más goles en un solo partido en dos ocasiones durante la clasificación. Ante rivales de clase mundial, cualquier fallo defensivo será castigado sin piedad. Momento Cumbre en Mundiales En su única participación anterior, en 1974, los dos goles de Emmanuel Sanon siguen siendo los únicos que Haití ha marcado en un Mundial. Leyenda Histórica Emmanuel Sanon, el jugador más internacional de Haití y máximo goleador histórico según la mayoría de registros, marcó los únicos dos goles mundialistas del país en 1974. Falleció de cáncer en 2008 a los 56 años.

Turquía se apoya en Güler | © North Star Network

Grupo D Australia · EE. UU. · Turquía · Paraguay Australia #27 Ranking FIFA 6 Mundiales Disputados Octavos de Final Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella La versatilidad de Jackson Irvine como centrocampista box-to-box, combinada con su volumen de trabajo, calidad aérea y 14 goles internacionales, lo convierte en el jugador más fiable de la plantilla de Tony Popovic. Jugador a Seguir Mohamed Touré se incorporó al Norwich City y contribuyó a su búsqueda del ascenso en el Championship en 2026. El delantero nacido en Guinea ofrece velocidad, físico y juego de apoyo que crean problemas, y con servicio de calidad es una amenaza genuina. Enfoque Táctico Tony Popovic es un técnico pragmático que predica la disciplina defensiva. Prefiere un 5-4-1, con los carrileros encargados de alcanzar a los rivales en el contraataque y énfasis en el control de los espacios centrales. Nuestro Pronóstico El Grupo D es genuinamente imprevisible. Australia tiene la organización para ser competitiva, pero carece de un delantero fiable, y una eliminación en primera ronda sigue siendo el resultado más probable. El Gran Temor La falta de jugadores creativos o rematadores clínicos es el problema estructural. Un enfoque defensivo que invita a la presión exige contraataques clínicos, y nadie en esta plantilla ofrece esa garantía. Momento Cumbre en Mundiales En Catar 2022, Australia llegó a octavos por segunda vez, venciendo a Dinamarca y Túnez antes de perder por 2-1 ante Argentina. Una intervención tardía de Emiliano Martínez les negó el pase a cuartos. Leyenda Histórica Tim Cahill se convirtió en el máximo goleador histórico de Australia con 50 goles, marcando en tres Mundiales distintos y anotando el primer gol de los Socceroos en una Copa del Mundo, un doblete ante Japón en 2006. EE. UU. #16 Ranking FIFA 11 Mundiales Disputados Tercer Lugar Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Christian Pulisic sigue siendo el jugador más importante en la estructura de Estados Unidos, pero sus actuaciones internacionales recientes han estado por debajo de su mejor nivel. Mauricio Pochettino lo ha movido bastante posicionalmente, y su definición no ha estado al nivel necesario. Jugador a Seguir Sebastian Berhalter, hijo del ex seleccionador Gregg, ha evolucionado como un centrocampista fiable con alcance en el pase y ejecución en balones parados. Impresionó con el Vancouver Whitecaps, que llegó a las finales de la MLS y la Concacaf Champions Cup en 2025. Enfoque Táctico Pochettino aún está experimentando, usando a Pulisic como extremo izquierdo o falso nueve según el partido. EE. UU. produjo sus mejores actuaciones en 2025 con defensa de tres, incluida una victoria por 5-1 ante Uruguay. Nuestro Pronóstico Como nación anfitriona, EE. UU. debería llegar a las eliminatorias y ganar en octavos. Avanzar más requiere vencer a rivales superiores, donde el equipo de Pochettino ha tenido dificultades de manera consistente. El Gran Temor Ante rivales mejores, EE. UU. ha sido expuesto regularmente. Dejaron demasiado espacio ante Bélgica y fueron superados con facilidad. Ante Portugal, recuperaron el balón pero les faltó calidad para convertir recuperaciones en goles. Momento Cumbre en Mundiales La victoria por 1-0 sobre Inglaterra en el Mundial 1950, conseguida por un equipo de semiprofesionales ante los grandes favoritos, sigue siendo el resultado más celebrado en la historia del fútbol americano. Leyenda Histórica Landon Donovan creó dos de los momentos más icónicos en la historia de EE. UU. en Mundiales: su gol ante México en 2002 para enviar a los estadounidenses a cuartos, y el tanto en el último minuto ante Argelia en 2010 para asegurar la clasificación. Comparte el récord de goles con Clint Dempsey. Turquía #22 Ranking FIFA 3 Mundiales Disputados Tercer Lugar Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Hakan Çalhanoğlu es simultáneamente capitán, pivote del mediocampo y especialista en balón parado. Con más de una década en el máximo nivel repartida entre el AC Milán y el Inter de Milán, el jugador de 32 años aporta la experiencia y la calidad técnica para dictar a nivel internacional. Jugador a Seguir Con los problemas tendinosos de Arda Güler, todas las miradas se dirigen a Kenan Yıldız, de la Juventus. Producto de la academia del Bayern de Múnich, el jugador de 20 años ha heredado la famosa camiseta número 10. Peligroso recortando por la izquierda, ofrece a Turquía una amenaza que no requiere que el equipo esté en su mejor momento. Enfoque Táctico Vincenzo Montella adopta un enfoque conservador con varios extremos compartiendo el rol de falso nueve. Turquía habitualmente se alinea en un 4-2-3-1, aunque Montella ha usado defensa de tres ante rivales más fuertes. Nuestro Pronóstico Montella ha ganado dos de cada tres partidos desde que asumió, y Turquía debería avanzar de un grupo con Australia, Paraguay y EE. UU. Una campaña hasta cuartos, igualando su logro en la Eurocopa 2024, es posible. El Gran Temor La falta de un delantero fiable es un problema estructural, y la derrota en casa por 6-0 ante España en septiembre pasado evidenció vulnerabilidades defensivas y mentales que Montella no ha resuelto del todo. Momento Cumbre en Mundiales El tercer puesto de Turquía en el Mundial 2002 sigue siendo su mayor logro. El gol de Hakan Şükür a los 11 segundos es el gol más rápido en la historia del Mundial. Leyenda Histórica Hakan Şükür representó a Turquía en 112 ocasiones, marcó 51 goles y llevó el brazalete de capitán 30 veces. Pasó la mayor parte de su carrera en el Galatasaray. Paraguay #40 Ranking FIFA 9 Mundiales Disputados Cuartos de Final Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Con 23 años, Diego Gómez es el nombre destacado de la plantilla paraguaya. Desarrollado en el Libertad antes de consolidarse en el Brighton de la Premier League, el centrocampista ya superó los diez goles en 2025-26 y es el punto focal creativo detrás de los delanteros. Jugador a Seguir Mauricio nació en São Paulo y fue naturalizado paraguayo en febrero. El centrocampista del Palmeiras recibió su primera convocatoria el mes siguiente e impresionó como suplente ante Grecia y Marruecos. Enfoque Táctico Bajo Gustavo Alfaro, Paraguay opera en un equilibrado 4-3-2-1 que prioriza la solidez defensiva y el fútbol reactivo. En la fase ofensiva, Miguel Almirón y Julio Enciso operan en los espacios detrás del centrodelantero. Nuestro Pronóstico El Grupo D es el más equilibrado del torneo, y un segundo puesto o la clasificación como uno de los mejores terceros representa el objetivo más alcanzable para Paraguay. El Gran Temor No ser competitivo en un grupo sin potencias tradicionales es la principal preocupación. Paraguay no puede permitirse rendir por debajo de sus posibilidades. Momento Cumbre en Mundiales En Sudáfrica 2010, Paraguay lideró su grupo, eliminó a Japón en octavos y después perdió por 1-0 ante los eventuales campeones España en cuartos. Esa campaña sigue siendo el punto más alto de su historia mundialista. Leyenda Histórica José Luis Chilavert es la mayor leyenda del fútbol paraguayo. El portero, famoso por marcar 65 goles en su carrera con faltas y penaltis, ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con el Vélez Sársfield en 1994.

Alemania quiere limpiar su imágen | © North Star Network

Grupo E Alemania · Costa de Marfil · Ecuador · Curazao Alemania #10 Ranking FIFA 20 Mundiales Disputados Campeón (4 veces) Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Florian Wirtz tuvo una primera temporada inconsistente en el Liverpool, pero sigue siendo el principal jugador de Julian Nagelsmann para Alemania. Marcó dos goles ante Suiza en una victoria reciente y llega como el ‘mediapunta con el 17’. Jugador a Seguir Nico Schlotterbeck estuvo en el centro de importantes especulaciones de traspaso, con clubes españoles interesados y una renovación contractual con el Borussia Dortmund recientemente firmada. El jugador de 26 años tiene mucho que demostrar en Norteamérica. Enfoque Táctico Nagelsmann no opera con un sistema fijo, alternando entre 5-3-2, 4-2-3-1 y 4-4-2 según la situación. Los hilos conductores constantes son el pressing alto, el juego posicional y el control del mediocampo. Nuestro Pronóstico El Grupo E, con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, es un grupo que Alemania debería navegar cómodamente. Más allá, un probable enfrentamiento en octavos ante Francia hace muy difícil una campaña larga. El Gran Temor Los problemas defensivos que han perseguido a Alemania en Mundiales recientes no se han resuelto. En partidos recientes encajaron cuatro goles ante Suiza e igual ante Ghana. Kimmich, Schlotterbeck y Jonathan Tah necesitarán ser más sólidos. Momento Cumbre en Mundiales La goleada por 7-1 a Brasil en la semifinal de 2014 es la actuación más dominante de la era moderna. El Mineirazo demolió a los anfitriones en suelo sudamericano. Leyenda Histórica Franz Beckenbauer ganó el Mundial tanto como jugador como seleccionador, capitaneando el triunfo de 1974 antes de dirigir el equipo victorioso de 1990 en Italia. Costa de Marfil #34 Ranking FIFA 3 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Amad Diallo eligió comprometerse a principios de temporada. Marcó tres goles y dio una asistencia en la última Copa Africana de Naciones para confirmarse como el delantero más peligroso en el sistema de Costa de Marfil. Jugador a Seguir Yan Diomaandé opera en el flanco opuesto a Amad Diallo en el RB Leipzig y ha atraído el interés de grandes clubes europeos. No tuvo el impacto esperado en la Copa Africana de Naciones, y este torneo es una oportunidad para demostrar que pertenece al máximo nivel. Enfoque Táctico Bajo Emerse Faé, Costa de Marfil se organiza en un compacto 4-3-3 con Evan Ndicka en la zaga y Franck Kessié como ancla defensiva, mientras una abundancia de extremos rápidos y directos ofrece variedad en ataque. Nuestro Pronóstico Alemania y Ecuador son obstáculos significativos en el Grupo E, pero una victoria ante Curazao debería garantizar el mínimo necesario para avanzar como uno de los mejores terceros. El Gran Temor La posición de delantero centro sigue indefinida desde que las lesiones persistentes de Sébastien Haller lo dejaron fuera. Evann Guessand no convenció en la Copa Africana de Naciones. Momento Cumbre en Mundiales Costa de Marfil ha ganado al menos un partido en cada una de sus tres participaciones en el Mundial. El empate sin goles ante Portugal en 2010, cuando Ronaldo golpeó el palo pronto y los Elefantes dominaron, representa el resultado que generó el mayor orgullo sin obtener victoria. Leyenda Histórica Didier Drogba trasciende el fútbol en Costa de Marfil: su papel como pacificador durante la guerra civil le otorga una importancia que sus conquistas con el Chelsea solo engrandecen. Ecuador #23 Ranking FIFA 4 Mundiales Disputados Octavos de Final Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Moisés Caicedo es el punto de referencia en el mediocampo ecuatoriano. El pivote del Chelsea fue consistente en sus números defensivos en uno de los clubes más exigentes de la Premier League, y su capacidad para proteger la defensa mientras distribuye eficazmente es fundamental. Jugador a Seguir Kendry Páez, de 18 años, está cedido al River Plate por el Chelsea y generando entusiasmo. El centrocampista creativo zurdo es capaz de encontrar espacios en defensas cerradas mediante su regate, y es el tipo de jugador que puede producir un momento decisivo de la nada. Enfoque Táctico Sebastián Beccacece utiliza un 3-4-3, con flexibilidad para cambiar a una línea de cuatro. La unidad defensiva de Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez es la piedra angular del equipo. Ecuador concedió solo cinco goles en la clasificación sudamericana, el menor de cualquier equipo. Nuestro Pronóstico Ecuador llega con una de las mejores plantillas de su historia y el mejor rendimiento defensivo de la clasificación sudamericana. La esperanza es producir la mejor campaña mundialista que el país haya visto jamás. El Gran Temor La experiencia limitada de Ecuador en este nivel es la principal preocupación. Este es solo su quinto Mundial, y el salto de la clasificación sudamericana a enfrentarse a rivales europeos de élite ha sido históricamente difícil de gestionar. Momento Cumbre en Mundiales La campaña de 2006 en Alemania: vencieron a Polonia por 2-0 y a Costa Rica por 3-0 para avanzar del grupo, antes de presionar mucho a Inglaterra en octavos hasta caer ante una falta de David Beckham. Leyenda Histórica Enner Valencia, de 36 años, es el máximo goleador histórico de Ecuador con 49 tantos internacionales y fue el protagonista de sus campañas en 2014 y 2022. Juega actualmente en el Pachuca de México. Curazao Debut en el Mundial #82 Ranking FIFA 0 Mundiales Disputados Debut Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Eloy Room, de 37 años, es un portero experimentado y uno de los rostros de la histórica clasificación de Curazao. Jugando en el Miami FC, aporta el profesionalismo y la calma que la nación más pequeña en clasificarse para un Mundial va a necesitar. Jugador a Seguir Tahith Chong, de 26 años, es el jugador de campo técnicamente más habilidoso de Curazao, ofreciendo velocidad, verticalidad y una amenaza genuina por las bandas. Juega en el Sheffield United del Championship e hizo su debut con Curazao solo en septiembre. Enfoque Táctico Esperar un pragmático 4-3-3 de influencia neerlandesa. Ante rivales más fuertes, Curazao defenderá de forma compacta, contraatacará con rapidez y dependerá de balones parados. Nuestro Pronóstico Curazao es la nación más pequeña en clasificarse para un Mundial. Un inicio organizado y competitivo es el objetivo, pero salir de un grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil no es una perspectiva realista. Un punto sería un logro. El Gran Temor Las derrotas en amistosos de marzo de 2026 ante China y Australia sugieren que el salto desde el fútbol caribeño puede ser significativo. Momento Cumbre en Mundiales Curazao es debutante. Todo lo que ocurra a partir de junio de 2026 constituirá su historia en el Mundial. Leyenda Histórica Leandro Bacuna ha sido el jugador más consistentemente productivo de Curazao durante más de una década, jugando en la Premier League con el Aston Villa y ganando la Copa del Caribe de 2017.

Países Bajos busca su primera estrella | © North Star Network

Grupo F Países Bajos · Japón · Suecia · Túnez Países Bajos #7 Ranking FIFA 11 Mundiales Disputados Subcampeón Mejor Resultado Histórico Semifinales Nuestro Pronóstico Jugador Estrella La plantilla de Holanda está repleta de jugadores en los mayores clubes de Europa, pero Virgil van Dijk, del Liverpool, destaca como la figura más imponente del grupo de Ronald Koeman. Capitán de club y selección, Van Dijk combina más de 90 internacionalidades, liderazgo, experiencia y calidad de clase mundial. Jugador a Seguir Cody Gakpo tiene una tendencia a sacar su mejor fútbol con la camiseta naranja. El jugador de 26 años marcó 19 goles en menos de 50 internacionalidades y terminó como máximo goleador de Holanda en el último Mundial con tres tantos en cinco partidos. Enfoque Táctico Bajo Ronald Koeman, Holanda juega un flexible 4-3-3 basado en la posesión que frecuentemente se transforma en un 3-4-3 en la fase de construcción. Los laterales ofensivos dan anchura, mientras los extremos se meten a explotar los medios espacios. Nuestro Pronóstico Holanda nunca ha sido eliminada en la fase de grupos de un Mundial y es la clara favorita para liderar el Grupo F. Su mediocampo con De Jong, Gravenberch y Reijnders está entre los mejores del torneo, pero una eliminación en cuartos, como en 2022, sigue siendo el resultado más probable. El Gran Temor La falta de un delantero centro fiable es un problema estructural. Gakpo, Memphis Depay y Donyell Malen pueden jugar de nueve, pero ninguno es un delantero natural. Momento Cumbre en Mundiales La demolición por 5-1 a España en el Mundial 2014, la revancha de la final de 2010, quedó definida por el icónico cabezazo en plancha de Robin van Persie, apodado «el Holandés Volador». Leyenda Histórica Johan Cruyff se sitúa por encima de todos para Holanda, tanto como jugador como arquitecto de la filosofía del fútbol neerlandés. Llevó a Holanda a la final del Mundial 1974 y se alzó con el Balón de Oro. Japón #18 Ranking FIFA 8 Mundiales Disputados Octavos de Final Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Con Kaoru Mitoma ausente por lesión, mayor responsabilidad recae sobre Ayase Ueda. El delantero del Feyenoord marcó 25 goles en la Eredivisie en 2025-26 y tiene 16 goles en 38 internacionalidades. Jugador a Seguir Wataru Endo es capitán pero no tiene garantizada la titularidad. Mientras se recuperaba de una operación de tobillo en marzo, Japón venció a Escocia e Inglaterra fuera de casa, creando un auténtico dilema de selección para Moriyasu. Enfoque Táctico Japón no se ha desviado de un 3-4-2-1 desde 2024. Moriyasu ha construido un sistema que combina un bloque defensivo profundo con pressing de contraataque de alta intensidad, un enfoque que ya ha producido victorias ante Brasil e Inglaterra desde octubre. Nuestro Pronóstico Una victoria en el grupo permitiría a Japón evitar a un ganador de grupo hasta cuartos. Un enfrentamiento en octavos ante Francia o Alemania representa el techo probable, aunque Japón ya ha demostrado que rendir bien ante la élite europea no está fuera de su alcance. El Gran Temor Un segundo puesto en el Grupo F probablemente llevaría a un cruce en octavos ante Brasil, que habrá estudiado de cerca la victoria de Japón por 3-2 ante ellos en octubre. Momento Cumbre en Mundiales Vencer a Alemania y España en Catar 2022, remontando ambos partidos, representa el mayor logro colectivo de Japón en Mundiales. La derrota en penales ante Croacia en octavos solo subrayó cuán cerca estuvieron de igualar la campaña de cuartos de final de 2002. Leyenda Histórica Kunishige Kamamoto está ampliamente considerado el mayor jugador japonés de todos los tiempos, con 75 goles internacionales en 76 partidos entre 1964 y 1977. Suecia #38 Ranking FIFA 12 Mundiales Disputados Subcampeón Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Viktor Gyökeres firmó por el Arsenal por 63 millones de libras el verano pasado e inmediatamente justificó la inversión, marcando cuatro goles en los dos partidos de la repesca sueca. Tiene 19 goles en 32 internacionalidades y llega como uno de los delanteros en mejor forma del fútbol europeo. Jugador a Seguir Alexander Isak se incorporó al Liverpool desde el Newcastle por 125 millones de libras, pero tuvo una primera temporada perturbada por lesiones. Ha recuperado la forma y estará motivado para rendir en el escenario internacional. Enfoque Táctico El seleccionador Graham Potter, nombrado en octubre, ha implementado un estilo moderno basado en la posesión, utilizando un 3-5-2 o un 4-3-3 ofensivo diseñado para dar el máximo servicio a Gyökeres e Isak en un sistema de dos delanteros. Nuestro Pronóstico Suecia es un rival genuino en el Grupo F, pero enfrenta una fuerte competencia de Japón por el segundo puesto detrás de Holanda. Los octavos de final son el objetivo realista, aunque las vulnerabilidades defensivas son una preocupación: 12 goles encajados en seis partidos de clasificación. El Gran Temor La vulnerabilidad defensiva es un problema estructural genuino. Marcar no es la preocupación con Gyökeres e Isak en forma, pero la línea defensiva de Potter ha sido expuesta repetidamente. Momento Cumbre en Mundiales El tercer lugar de Suecia en 1994 es muy valorado por los aficionados suecos, pero el momento históricamente más significativo llegó en 1958, cuando fueron anfitriones y llegaron a la final, perdiendo por 5-2 ante Brasil y un Pelé de 17 años. Leyenda Histórica Zlatan Ibrahimović es el máximo goleador histórico de Suecia con 62 goles internacionales, jugó seis grandes torneos a lo largo de 20 años y sigue siendo uno de los futbolistas más reconocibles que el deporte ha producido. Túnez #44 Ranking FIFA 6 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Hannibal Mejbri se convierte en un jugador diferente con la camiseta de Túnez. El centrocampista del Burnley de 23 años, con ya 44 internacionalidades, dicta y lidera de una forma que sus actuaciones en el club no siempre sugieren. Jugador a Seguir Ismaïl Gharbi pasó por la academia del PSG antes de mudarse al Augsburgo, donde su calidad técnica le ha valido un papel cada vez mayor. Aporta el tipo de juego ofensivo creativo del que el equipo de otra manera carece. Enfoque Táctico El nuevo seleccionador Sabri Lamouchi alterna entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, con un enfoque defensivo como base. Túnez es capaz de perturbar a rivales más fuertes en fases de pressing. Nuestro Pronóstico El Grupo F contiene a Holanda, Suecia y Japón, tres equipos más organizados y técnicamente superiores. Una eliminación en primera ronda es el resultado más realista. El Gran Temor La derrota en penales en la Copa Africana de Naciones ante Mali, jugada de una forma que decepcionó a los aficionados, es el estándar del que Lamouchi intenta alejarse. Momento Cumbre en Mundiales Túnez venció a México por 3-1 en 1978 para convertirse en la primera nación africana en ganar un partido de Copa del Mundo. Su victoria por 1-0 ante Francia en 2022, sellada por un gol del nacido en Francia Wahbi Khazri, fue el resultado más cargado de emoción. Leyenda Histórica Tarek Dhiab, elegido jugador tunecino del siglo XX y el único tunecino en ganar el Balón de Oro Africano (1977), lideró a las Águilas de Cartago hasta el Mundial 1978.

Bélgica quiere demostrar por qué es favorita | © North Star Network

Grupo G Bélgica · Egipto · Irán · Nueva Zelanda Bélgica #9 Ranking FIFA 14 Mundiales Disputados Tercer Lugar Mejor Resultado Histórico Semifinales Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Kevin De Bruyne sigue siendo el corazón indiscutible de los Diablos Rojos. Ahora en el Nápoles, el maestro de 34 años disputa su último Mundial como motor creativo. A pesar de que la etiqueta de Generación Dorada ha perdido su brillo, su visión y alcance en el pase de élite siguen siendo las mayores armas de Bélgica. Jugador a Seguir Jérémy Doku es el abanderado explosivo de la nueva era de Bélgica. El extremo del Manchester City es indiscutiblemente el regateador de uno contra uno más temido del torneo. Su capacidad para superar laterales con pura velocidad proporciona el elemento de caos necesario para complementar la precisión de De Bruyne. Enfoque Táctico Bajo Rudi García, Bélgica juega un fluido 4-2-3-1 o 4-3-3 que se transforma en un 3-2-5 en las fases avanzadas de construcción. De Bruyne queda en la punta de un rombo en el mediocampo, con Amadou Onana como pantalla defensiva dedicada. Nuestro Pronóstico Bélgica debería avanzar cómodamente del Grupo G y tiene potencia ofensiva para incomodar a cualquiera. Pero su pareja de centrales con Theate y Debast, talentosos pero relativamente inexpertos en el máximo nivel, corre el riesgo real de ser expuesta por equipos clínicos al contraataque. El Gran Temor La era defensiva de Kompany y Vertonghen ha terminado, y los sustitutos aún no han sido probados ante los mejores del mundo. El estilo expansivo de Bélgica regularmente deja a los centrales en situaciones de uno contra uno. Momento Cumbre en Mundiales La remontada de 2018 ante Japón, perdiendo por 2-0 con veinte minutos por jugar antes de ganar por 3-2 al contraataque con el gol de Nacer Chadli en el minuto 94. Leyenda Histórica Eden Hazard fue casi intocable en el Mundial 2018, ganando el Balón de Plata. Su capacidad para avanzar con el balón bajo presión extrema definió la era en la que Bélgica era la selección número uno del ránking mundial. Egipto #29 Ranking FIFA 3 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Mohamed Salah está a solo cuatro goles del récord de goleador histórico de Egipto y llega motivado para cimentar su legado internacional. Tras dos años en el Al-Nassr, llega en excelente forma física y acumula los goles y asistencias que lo convierten en la principal amenaza de los Faraones. Jugador a Seguir Ibrahim Adel, que emergió en los Juegos Olímpicos de París 2024, representa uno de los pocos comodines genuinos de la plantilla egipcia. El extremo del FC Nordsjaelland tiene velocidad y verticalidad que lo convierten en un sustituto viable capaz de cambiar un partido. Enfoque Táctico Organizado en un 4-2-3-1 o 3-4-1-2, Egipto depende principalmente de un bloque defensivo disciplinado y altamente organizado. Solo dos goles encajados en diez partidos de clasificación y un empate sin goles ante España en marzo. Nuestro Pronóstico Egipto puede competir con Bélgica en un buen día y debería vencer a Irán y Nueva Zelanda. Llegar a octavos como segundo del grupo es el objetivo realista. El Gran Temor La producción ofensiva de Egipto depende en gran medida del brillo individual de Salah o de los balones parados. Cuando ninguno de los dos se materializa, la estructura que los hace difíciles de vencer también los hace difíciles de ver. Momento Cumbre en Mundiales Regresando al Mundial en 1990 tras 56 años de ausencia, Egipto empató en el minuto 83 ante Holanda, campeona de Europa con Van Basten, Koeman, Rijkaard y Gullit, mediante un penalti de Magdi Abdelghani. Fue el primer punto de Egipto en un Mundial. Leyenda Histórica Mohamed Salah, junto a Hossam Hassan, Ahmed Hassan y Mohamed Aboutrika, está entre los mayores íconos del fútbol egipcio. Pero su legado en el Liverpool lo distingue como la figura más reconocida globalmente. Irán #21 Ranking FIFA 6 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Mehdi Taremi es el capitán de Irán y su delantero estrella. Movimiento inteligente, experiencia en los grandes partidos e instinto implacable dentro del área lo definen. Actualmente en el Olympiacos tras una exitosa etapa en el Oporto. Jugador a Seguir Mohammed Mohebi se ha convertido en un jugador cada vez más importante por sus carreras directas, velocidad y capacidad para atacar el espacio por las bandas. El centrocampista del Rostov es la amenaza más afilada de Irán en transición. Enfoque Táctico Bajo Amir Ghalenoei, Irán es experimentado, directo y físicamente fuerte. El equipo puede defender en profundidad y busca jugar pronto hacia Taremi y Sardar Azmoun. El enfoque está construido sobre el pragmatismo. Nuestro Pronóstico El Grupo G ofrece a Irán un camino realista a octavos. Bélgica debería ser favorita, pero Irán debería disputar el segundo puesto con Egipto. El Gran Temor Piernas envejecidas y velocidad defensiva son las principales preocupaciones. El pressing intenso de los rivales podría exponer la línea defensiva en el calor norteamericano. Momento Cumbre en Mundiales La victoria de Irán por 2-1 ante Estados Unidos en Francia en 1998 fue su primera victoria en un Mundial y uno de los resultados con más carga política en la historia del torneo. Leyenda Histórica Ali Daei ostentó el récord de goleador masculino internacional durante muchos años y sigue siendo la figura más celebrada del fútbol iraní. Su etapa en el Bayern de Múnich, donde ganó la Bundesliga y llegó a una final de Champions, es el capítulo más significativo en la historia europea del fútbol iraní. Nueva Zelanda #85 Ranking FIFA 3 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Nueva Zelanda regresa al Mundial por primera vez en 16 años. La estrella indiscutible del equipo, máximo goleador histórico y capitán, Chris Wood, sigue siendo central para sus esperanzas tras nueve goles en solo cinco partidos de clasificación. Jugador a Seguir Sarpreet Singh, del Wellington Phoenix, es lo más parecido a un mediocampista organizador clásico que tiene Nueva Zelanda. Cómodo con el balón, creativo en espacios reducidos, el exproducto de la academia del Bayern de Múnich probablemente será central si los All Whites van a desbloquear defensas. Enfoque Táctico Nueva Zelanda fue difícil de vencer en su última aparición, empatando los tres partidos del grupo ante Italia, Paraguay y Eslovaquia. Pero eso fue hace 16 años, y prevemos otra eliminación en primera ronda. Nuestro Pronóstico Nueva Zelanda regresa al Mundial por primera vez en 16 años. Se espera una eliminación en la fase de grupos. El Gran Temor La forma física de Chris Wood debe ser una preocupación real. El delantero de 34 años estuvo 151 días fuera por una operación de rodilla esta temporada y no volvió a la acción hasta marzo. Momento Cumbre en Mundiales La campaña de 2010 en Sudáfrica produjo una memorable primera ronda sin derrota. El resultado de destaque llegó en el espectacular empate 1-1 ante Italia, donde Shane Smeltz dejó en shock al mundo con una ventaja temprana. Leyenda Histórica Wynton Rufer fue el primer neozelandés en triunfar en el más alto nivel del fútbol europeo, ganando la Bundesliga y honores continentales con el Werder Bremen a finales de los 80 y principios de los 90.

Yamal y compañía busca su segunda estrella | © North Star Network

Grupo H España · Uruguay · Arabia Saudita · Cabo Verde España #2 Ranking FIFA 16 Mundiales Disputados Campeón Mejor Resultado Histórico Semifinales Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Lamine Yamal ya se ha convertido en el jugador más explosivo del actual esquema español a una edad muy temprana. Constantemente desestabiliza a los rivales en uno contra uno y le da a España algo que ningún otro equipo tiene: un extremo capaz de producir un momento decisivo casi de la nada. Jugador a Seguir Mikel Oyarzabal se ha reinventado como un delantero fiable bajo Luis de la Fuente, convirtiéndose en una amenaza ofensiva consistente gracias a su movimiento inteligente y su definición mejorada. Enfoque Táctico Desde que De la Fuente asumió, España se ha alejado del ‘tiqui-taca’ hacia un enfoque vertical, intenso y de alto ritmo en un 4-3-3 con variantes 4-2-3-1, ejecutado a alta velocidad con transiciones rápidas. Nuestro Pronóstico España llega como una de las favoritas del torneo, impulsada por el título de la Eurocopa 2024. El nivel colectivo es suficientemente alto para llegar a semifinales y posiblemente más, si la situación de lesiones se resuelve. El Gran Temor La lista de lesionados tiene un peso real. Dani Carvajal está definitivamente fuera, Mikel Merino regresa de una fractura de pie, y Yamal sufrió una lesión muscular en abril. Las bajas de Carvajal y Morata marcan el fin de una generación. Momento Cumbre en Mundiales El triunfo de España en el Mundial 2010, su único título mundial, fue construido sobre una identidad táctica completa que dominó el deporte. La final ante Holanda y la calidad colectiva demostrada a lo largo del torneo sigue siendo el logro definitorio de una generación. Leyenda Histórica Andrés Iniesta marcó el gol decisivo en la final del Mundial 2010 y representó el pico técnico y colectivo de la era dominante de España. Uruguay #17 Ranking FIFA 14 Mundiales Disputados Campeón (2 veces) Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella El capitán Federico Valverde carga las esperanzas mundialistas de Uruguay. El centrocampista del Real Madrid está teniendo una temporada personal sólida, pero afronta el reto de elevar a un equipo que ha ganado solo cinco de sus últimos 20 partidos. Jugador a Seguir Maxi Araujo aporta velocidad, físico e intensidad ofensiva por la banda izquierda. Su volumen de trabajo y agresividad le dan a Uruguay una salida fiable en la construcción. Enfoque Táctico Marcelo Bielsa suele usar un 4-2-3-1, pero la versión actual de su equipo es más pragmática y reactiva de lo que su reputación podría sugerir. Nuestro Pronóstico Uruguay ha ganado solo cinco de sus últimos 20 partidos y afronta la probable perspectiva de terminar segundo en el Grupo H detrás de España, lo que produciría un cruce en octavos ante los vigentes campeones Argentina. El Gran Temor Los goles son un problema persistente. Darwin Núñez ha tenido muy poco tiempo de juego en el Al-Hilal, y Uruguay llega sin una opción ofensiva fiable. Momento Cumbre en Mundiales La remontada de Uruguay por 2-1 ante Brasil en el Mundial 1950, ante más de 173.000 personas en el Maracaná, sigue siendo una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Leyenda Histórica Luis Suárez es el máximo goleador histórico de Uruguay y uno de los delanteros definitorios de su generación. Juan Alberto Schiaffino, el artífice de la victoria de 1950, representa el pico histórico. Arabia Saudita #61 Ranking FIFA 6 Mundiales Disputados Octavos de Final Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Salem Al-Dawsari: ex Mejor Jugador de la AFC, sigue siendo el jugador más íntimamente asociado al pico moderno de Arabia Saudita. Marcó el famoso gol de la victoria ante Argentina en Catar 2022. Jugador a Seguir Faisal Al-Ghamdi: estrella del Al-Ittihad, es un centrocampista box-to-box con la intensidad para presionar, avanzar con el balón y cambiar el ritmo de los partidos. Enfoque Táctico Arabia Saudita está en transición tras sustituir a Hervé Renard por Giorgos Donis en abril. Esperar un compacto 4-2-3-1 o 4-3-3, con ataques rápidos por las bandas a través de Al-Dawsari y pressing disciplinado. Nuestro Pronóstico El Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde es exigente. Arabia Saudita tiene suficiente calidad para incomodar a Cabo Verde y posiblemente robar un resultado, pero llegar a octavos sería un logro significativo. El Gran Temor La turbulencia administrativa tan cerca del torneo es una preocupación. Cambiar de seleccionador semanas antes de un Mundial puede dejar a un equipo tácticamente desequilibrado. Momento Cumbre en Mundiales Inspirados por Renard, vencieron a los eventuales campeones Argentina por 2-1 en Catar 2022. Sigue siendo una de las mayores sorpresas en la historia del Mundial. Leyenda Histórica Majed Abdullah. El ‘Pelé’ saudita está ampliamente considerado su mayor jugador de todos los tiempos y máximo goleador histórico, con 72 goles en 117 internacionalidades. Cabo Verde Debut en el Mundial #69 Ranking FIFA 0 Mundiales Disputados Debut Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Ryan Mendes es el capitán de Cabo Verde, su jugador más internacional y máximo goleador histórico. Ha participado en cuatro Copas Africanas de Naciones y capitaneado la generación que estableció a los Tiburones Azules como una fuerza africana seria. Jugador a Seguir Dailon Livramento nació y se formó en Holanda antes de elegir a Cabo Verde en 2024. El delantero del Casa Pia tiene cinco goles en 19 internacionalidades, incluido el clasificatorio histórico ante Camerún. Enfoque Táctico Cabo Verde se organiza en un 4-2-3-1, cediendo deliberadamente la posesión y usando el pressing para forzar errores antes de explotar la velocidad de sus extremos en transiciones rápidas. Nuestro Pronóstico Para un país de 500.000 habitantes, clasificarse para un Mundial es extraordinario en sí mismo. Una Arabia Saudita en transición ofrece una potencial oportunidad de hacer historia. El Gran Temor La posición de portero se ha vuelto controvertida. El veterano Vozinha fue cuestionado ante Chile en marzo, y Bruno Varela, la opción popular, se retiró del torneo por lesión. Momento Cumbre en Mundiales Cabo Verde es debutante. Su historia en el Mundial comienza en junio de 2026. Leyenda Histórica Ryan Mendes destaca como el ícono moderno de Cabo Verde: el líder histórico en internacionalidades y goles, participante en cuatro Copas Africanas de Naciones, y el capitán que guió a la notable nación futbolística hacia su primer Mundial.

Mbappé busca su segundo Mundial | © North Star Network

Grupo I Francia · Senegal · Noruega · Irak Francia #3 Ranking FIFA 16 Mundiales Disputados Campeón (2 veces) Mejor Resultado Histórico Final Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Kylian Mbappé, capitán y estrella de la selección francesa, llega a este Mundial con algo que demostrar. Tras una temporada turbulenta en el Real Madrid marcada por lesiones y controversias extradeportivas, necesitará recuperar su mejor versión para guiar a Les Bleus. Con 24 goles en 80 partidos con Francia, su calidad individual es indiscutible, pero la consistencia en el máximo nivel internacional ha oscilado. Jugador a Seguir Ningún jugador francés está más asociado al fútbol de entretenimiento que Ousmane Dembélé. El extremo del PSG ha sido electrizante cuando está en forma, pero la frecuencia de sus lesiones hace difícil predecir si llegará al torneo en pleno potencial. Enfoque Táctico Didier Deschamps ha alternado entre 4-3-3 y 4-2-3-1 dependiendo del rival. Francia es tácticamente flexible y capaz de ajustar el plan de juego dentro de un partido, una cualidad valiosa en la fase eliminatoria. Nuestro Pronóstico Francia tiene profundidad en todas las posiciones y la experiencia colectiva de dos finales consecutivas de Copa del Mundo. El grupo es manejable, y con Mbappé en forma, una final es un resultado razonable para una selección con tanto talento. El Gran Temor La tensión entre Mbappé y partes del vestuario francés es un problema que Deschamps ha gestionado con discreción pero nunca resuelto completamente. Una eliminación prematura podría exponer fisuras mantenidas ocultas por el buen rendimiento colectivo. Momento Cumbre en Mundiales La victoria de 1998 en casa, con Zinedine Zidane marcando dos veces de cabeza en la final ante Brasil, sigue siendo el pico de la historia futbolística francesa. El hat-trick de Mbappé en la final de 2022 ante Argentina, aun en la derrota, fue un capítulo personal extraordinario. Leyenda Histórica Zinedine Zidane transformó la final del Mundial 1998 en una actuación personal, elevó a Francia a su único título mundial entonces, y se convirtió en el símbolo de una generación que unificó al país. Mbappé acumula argumentos para eventualmente desafiar ese estatus. Senegal #20 Ranking FIFA 4 Mundiales Disputados Cuartos de Final Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Sadio Mané está a solo cuatro goles del récord goleador histórico de Senegal y llega motivado para cimentar su legado internacional. Tras dos años en el Al-Nassr, llega en excelente forma física y es la principal amenaza de los Leones de la Teranga. Jugador a Seguir Lamine Camara, centrocampista del Mónaco, ha emergido como una de las figuras clave de la plantilla senegalesa. Es capaz de marcar, crear y recuperar el balón, convirtiéndose en un jugador completo cuyo impacto va más allá de los números. Enfoque Táctico Aliou Cissé ha preferido un 4-3-3 o 4-2-3-1 a lo largo de su mandato. Senegal es físicamente intenso, rápido en las transiciones y difícil de vencer cuando está organizado defensivamente. Nuestro Pronóstico El Grupo I enfrenta a Senegal con Francia, Noruega e Irak. El segundo puesto es el objetivo realista, con los octavos de final representando un logro legítimo para un equipo consistentemente competitivo en los grandes torneos. El Gran Temor La dependencia excesiva de Mané es estructural. Cuando él no está en su mejor nivel, Senegal pierde claramente en creatividad y capacidad de definición. Momento Cumbre en Mundiales En el debut de Senegal en los Mundiales, en 2002, vencieron a los entonces campeones Francia por 1-0 en el partido inaugural y llegaron a cuartos, donde perdieron ante Turquía en la prórroga por el gol de oro. Sigue siendo la mayor campaña africana de la era moderna junto al Marruecos de 2022. Leyenda Histórica El-Hadji Diouf fue el símbolo de la campaña de 2002, ganando el premio al Mejor Jugador Africano ese año. Mané está a punto de superar cualquier argumento histórico con sus logros colectivos e individuales acumulados. Noruega #33 Ranking FIFA 3 Mundiales Disputados Octavos de Final Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Erling Haaland tiene 34 goles en 44 internacionalidades y está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de Noruega. El delantero del Manchester City llega como uno de los dos o tres jugadores más temidos del torneo, y cualquier defensa que lo subestime lo hará por su cuenta y riesgo. Jugador a Seguir Martin Ødegaard es el maestro del mediocampo noruego. El capitán del Arsenal tiene la visión, el pase y la lectura táctica para orquestar de formas que ningún compañero puede replicar, y la forma en que él y Haaland se combinan determina el techo de Noruega. Enfoque Táctico Ståle Solbakken usa un fluido 4-3-3 que se transforma en 4-2-3-1 dependiendo del rival. La prioridad es dar servicio de calidad a Haaland, con Ødegaard operando por delante de un doble pivote para crear los últimos pases. Nuestro Pronóstico Noruega tiene la estrella individual más intimidante del torneo y un mediocampo capaz de crear el volumen suficiente para él. Los cuartos de final, igualando la mejor campaña noruega de 1998, es un objetivo legítimo si la defensa se mantiene. El Gran Temor Noruega encajó nueve goles en tres partidos en marzo, incluidos cuatro ante Holanda y tres ante Japón. Los rivales que logran limitar el servicio para Haaland y explotar la línea defensiva pueden neutralizar lo mejor que tiene el equipo. Momento Cumbre en Mundiales La victoria por 2-1 ante Brasil en el Mundial 1998 es el resultado más celebrado en la historia de Noruega en Mundiales. Tore André Flo marcó el gol decisivo después de que Brasil empatara con diez jugadores. Leyenda Histórica Ole Gunnar Solskjaer y Tore André Flo definieron la generación de 1998, pero Haaland ya ha superado cualquier argumento histórico basándose en sus logros en el club y sus registros goleadores con la selección. Irak Debut en el Mundial #58 Ranking FIFA 1 Mundiales Disputados Fase de Grupos Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Amjed Attwan, del Al-Zawraa, marcó seis goles en la clasificación y ha sido el jugador más eficaz de Jesús Casas. El delantero combina posicionamiento inteligente con definición clínica dentro del área, y será el principal punto de amenaza de Irak en sus primeros partidos de Copa del Mundo. Jugador a Seguir Mohanad Ali es el máximo goleador más joven de la historia de Irak y el jugador con mayor potencial de crecimiento. Con 21 años, el extremo del Al-Shorta tiene velocidad y verticalidad que pueden crear problemas a laterales distraídos. Enfoque Táctico Bajo el seleccionador español Jesús Casas, Irak opera en un compacto 4-4-2 o 4-2-3-1, cediendo deliberadamente la posesión y buscando castigar en transiciones rápidas. Nuestro Pronóstico Irak se enfrenta a Francia, Senegal y Noruega, tres equipos significativamente por encima de su nivel actual. Una eliminación en la fase de grupos es el resultado esperado, pero la experiencia en sí representa un logro histórico para el fútbol iraquí. El Gran Temor Ante equipos que pueden presionar alto y circular rápido, Irak puede ser expuesto. La falta de jugadores con experiencia europea significa que el salto de nivel se sentirá intensamente desde el primer partido. Momento Cumbre en Mundiales La única participación anterior de Irak en un Mundial fue en 1986 en México, donde perdieron los tres partidos del grupo sin marcar un solo gol. Esta edición de 2026 representa una oportunidad para reescribir ese capítulo. Leyenda Histórica Ahmed Radhi es el mayor jugador de la historia de Irak, habiendo marcado el único gol iraquí en un Mundial en 1986 ante Bélgica. Ganó la Copa Asiática de 1988 y fue elegido mejor jugador asiático de 1988.

Argentina quiere su cuarta estrella | © North Star Network

Grupo J Argentina · Austria · Argelia · Jordania Argentina #1 Ranking FIFA 18 Mundiales Disputados Campeón (3 veces) Mejor Resultado Histórico Campeón Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Lionel Messi tendrá 39 años durante el torneo, pero sigue siendo el foco absoluto de Argentina. Sus 109 internacionalidades y su condición de campeón del mundo significan que la cuestión no es si juega, sino cuánto tiempo puede mantener el nivel necesario a lo largo de siete partidos potenciales en clima caluroso. Jugador a Seguir Julián Álvarez, ahora en el Atlético de Madrid, asume progresivamente más responsabilidad ofensiva a medida que Messi es gestionado con cuidado. Llegó a cinco goles y cuatro asistencias en la Copa América 2024 y es el candidato más natural a heredar el rol protagonista. Enfoque Táctico Lionel Scaloni ha mantenido un 4-3-3 como estructura base desde 2022, con Messi posicionado a la derecha pero libre para aparecer en cualquier zona. La solidez defensiva construida en torno a Romero, Lisandro Martínez y Otamendi le ha dado a Argentina una base que permite a sus estrellas tomar riesgos ofensivos. Nuestro Pronóstico Argentina es el favorito más sólido con una plantilla equilibrada entre la calidad individual de Messi y una estructura colectiva probada. El Grupo J es manejable, y la experiencia en torneos acumulada en los últimos cuatro años hace de los campeones vigentes los favoritos más plausibles para repetir. El Gran Temor ¿Podrá Messi mantener el nivel físico necesario a lo largo de un torneo de siete partidos en clima caluroso? No ha jugado más de 70 minutos en ningún partido del Inter Miami desde marzo. Momento Cumbre en Mundiales La final de 2022 ante Francia, con la dramática remontada de Mbappé anulando una ventaja de dos goles antes de que Argentina ganara en penales, fue el torneo más emocionalmente denso en la historia moderna del Mundial. Leyenda Histórica Diego Maradona lideró a Argentina a dos títulos mundiales, marcó lo que se considera ampliamente el mejor gol en la historia del torneo y personificó la identidad futbolística argentina durante una generación. Messi ha ganado el título que Maradona nunca conquistó dos veces, haciendo la comparación genuinamente disputada. Austria #24 Ranking FIFA 7 Mundiales Disputados Tercer Lugar Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Marcel Sabitzer es el hilo conductor del mediocampo austríaco. Versátil, técnicamente sólido y consistente en los grandes partidos, el centrocampista del Borussia Dortmund ofrece volumen de trabajo, liderazgo y capacidad de remate desde lejos que pocos de sus compañeros pueden igualar. Jugador a Seguir Patrick Wimmer ha evolucionado de opción periférica a titular regular tras una serie de excelentes actuaciones con el Wolfsburgo. Su capacidad para crear desequilibrio en situaciones de uno contra uno por la izquierda le da a Austria una dimensión que puede ser decisiva ante rivales de menor calibre. Enfoque Táctico Ralf Rangnick ha implementado un pressing de alta intensidad basado en un 4-2-3-1, con transiciones rápidas y bloques defensivos compactos. El estilo exige un gran compromiso físico y ha producido resultados consistentes en la clasificación europea. Nuestro Pronóstico Austria debería pasar con relativa comodidad del Grupo J junto a Argentina. Los octavos de final podrían producir un enfrentamiento con Uruguay, que es manejable si Rangnick consigue reproducir el nivel de la clasificación. El Gran Temor El estilo de alta intensidad de Rangnick es físicamente exigente, y el Grupo J con Argentina significa que los jugadores pueden llegar a octavos con la energía comprometida. La intensidad del torneo en clima caluroso es un factor que los equipos basados en pressing frecuentemente subestiman. Momento Cumbre en Mundiales El tercer lugar en el Mundial 1954 en Suiza sigue siendo el mayor logro de Austria en un torneo. Llegaron a semifinales antes de perder por 6-1 ante el eventual campeón Alemania Occidental. Leyenda Histórica Ernst Happel es la figura más reverenciada en la historia del fútbol austríaco. David Alaba es el candidato moderno más sólido, con su papel central en el éxito del Bayern de Múnich y el Real Madrid. Argelia #35 Ranking FIFA 4 Mundiales Disputados Octavos de Final Mejor Resultado Histórico Octavos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Riyad Mahrez anunció su retirada internacional en agosto de 2023, pero regresó en marzo de 2025. Su regreso fue controvertido para parte de la afición, pero su calidad y experiencia en el más alto nivel europeo lo hacen insustituible cuando está disponible y motivado. Jugador a Seguir Aimen Mahious ha emergido como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol argelino. El centrocampista del Lens tiene velocidad, creatividad y capacidad de remate que lo convierten en una amenaza genuina en los espacios entre líneas. Enfoque Táctico Vladimir Petković usa un 4-3-3 o 4-2-3-1, con Mahrez posicionado a la derecha pero libre para entrar por el centro. Argelia es técnicamente competente y capaz de circular el balón, pero puede ser expuesta en transiciones defensivas ante equipos veloces. Nuestro Pronóstico Argelia tiene suficiente calidad para disputar el segundo puesto del Grupo J con Austria. Un puesto en octavos de final, su segundo en la era moderna, es un objetivo realista para un equipo con jugadores de nivel europeo en varias posiciones. El Gran Temor La inconsistencia colectiva ha sido un problema persistente. Argelia puede ser brillante en un partido y mediocre en el siguiente. En un torneo que no perdona errores, esa variación de nivel puede ser fatal en una fase eliminatoria. Momento Cumbre en Mundiales La victoria por 1-0 ante Alemania Occidental en 1982 fue el primer logro de una nación africana ante una potencia europea en un torneo mundial. La campaña de 2014, en la que llegaron a octavos, produjo una derrota dolorosa pero honrosa ante los futuros campeones. Leyenda Histórica Lakhdar Belloumi ganó el premio al Mejor Jugador Africano en 1981 y marcó el gol histórico ante Alemania Occidental en 1982. Rabah Madjer, cuyo gol de tacón en la final de la Copa de la UEFA de 1987 es uno de los más celebrados del fútbol africano, presenta un argumento igualmente sólido. Jordania Debut en el Mundial #75 Ranking FIFA 0 Mundiales Disputados Debut Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Musa Al-Taamari es el jugador más técnico y creativo de Jordania. El centrocampista del Montpellier puede crear de la nada con su capacidad de regate y encontrar pases en espacios reducidos. Su historial en la clasificación y la Copa Asiática lo establece como el jugador insustituible de esta generación jordana. Jugador a Seguir Yazan Al-Naimat ha emergido como el delantero más amenazante de Jordania con su posicionamiento inteligente y eficiencia dentro del área. Marcó en momentos clave de la clasificación y puede sorprender a rivales distraídos. Enfoque Táctico Hussam Abu-Ali organiza a Jordania en un compacto 4-4-2 o 4-5-1, priorizando la solidez defensiva y el juego reactivo. El equipo cede deliberadamente la posesión y busca explotar la velocidad de Al-Taamari en transiciones rápidas. Nuestro Pronóstico Jordania fue finalista de la Copa Asiática 2023, pero se enfrenta a Argentina, Austria y Argelia en un exigente Grupo J. Una eliminación en la fase de grupos es el resultado esperado, aunque el torneo en sí representa un logro histórico extraordinario para el fútbol jordano. El Gran Temor La diferencia de nivel entre la Copa Asiática y el máximo nivel del fútbol mundial es significativa. Rivales con atletas más rápidos y técnicamente superiores pueden explotar las limitaciones defensivas de Jordania de forma repetida y eficaz. Momento Cumbre en Mundiales Jordania es debutante. Cualquier gol o punto conseguido en 2026 será el primer capítulo de su historia en los Mundiales. Leyenda Histórica Ahmad Hayel es el jugador más internacional de la historia de Jordania y el símbolo de una generación que elevó el fútbol jordano a niveles sin precedentes.

Portugal quiere retirar a Cristiano como campeón | © North Star Network

Grupo K Portugal · Colombia · RD Congo · Uzbekistán Portugal #4 Ranking FIFA 8 Mundiales Disputados Tercer Lugar Mejor Resultado Histórico Semifinales Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial a los 41 años. La cuestión central ya no es sobre su rol en el ataque, sino si todavía puede producir los momentos decisivos que han definido su carrera. Con 138 goles internacionales, este será su último Mundial. Jugador a Seguir Rafael Leão llega como el jugador portugués más capaz de crear algo de la nada. A diferencia de Ronaldo, Leão tiene aceleración y verticalidad que funcionan igualmente bien en espacios abiertos o cerrados. Enfoque Táctico Roberto Martínez usa un 4-3-3 que se transforma en un 4-2-3-1 según el rival. Ronaldo juega como delantero centro, pero Leão, Bruno Fernandes y Bernardo Silva tienen libertad para intercambiar posiciones y crear la sobrecarga posicional que la mayoría de las defensas tiene dificultades para gestionar. Nuestro Pronóstico Portugal tiene suficiente calidad para llegar a semifinales y es uno de los equipos más completos del torneo. La cuestión es si Martínez puede encontrar el equilibrio adecuado entre apoyar a Ronaldo y liberar a la nueva generación para jugar sin restricciones. El Gran Temor La dependencia de Ronaldo puede convertirse en una limitación táctica en las fases más avanzadas. Con 41 años, no presiona ni contribuye defensivamente como los demás delanteros de la plantilla. Momento Cumbre en Mundiales El tercer lugar en 1966, liderado por Eusébio que fue el máximo goleador del torneo con nueve goles, sigue siendo el mayor logro de Portugal en un Mundial. Leyenda Histórica Eusébio es el jugador más importante en la historia del fútbol portugués, pero Cristiano Ronaldo, con sus 138 goles internacionales y cinco participaciones en Mundiales, está a punto de redefinir cuál de las dos figuras representa el pico absoluto del fútbol de su país. Colombia #11 Ranking FIFA 7 Mundiales Disputados Cuartos de Final Mejor Resultado Histórico Cuartos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella James Rodríguez, de 34 años, es la principal amenaza creativa de Colombia. Incluso en una fase final de carrera que lo ha llevado al Rayo Vallecano, su visión de juego, capacidad para cobrar faltas y habilidad para abrir espacios entre líneas lo hacen insustituible cuando está disponible. Jugador a Seguir Luis Díaz llegó al torneo tras una brillante temporada personal en el Liverpool, en la que contribuyó al título de la Premier League. El extremo zurdo tiene capacidad individual para superar a laterales de élite y es el candidato más natural para asumir el liderazgo creativo de James. Enfoque Táctico Néstor Lorenzo usa un 4-2-3-1 con James posicionado detrás de Jhon Córdoba o Borja. Luis Díaz opera por la izquierda con libertad para entrar por el centro, creando una combinación de juego directo y fluidez posicional que ha producido resultados sólidos en la clasificación sudamericana. Nuestro Pronóstico Colombia terminó segunda en la clasificación sudamericana, solo detrás de Argentina, y llega con impulso real. Los cuartos de final, igualando el mejor resultado histórico de 1994, es un objetivo legítimo para un equipo con calidad individual y colectiva. El Gran Temor La dependencia de James es estructural y actúa en dos sentidos: cuando está bien, Colombia es un equipo diferente; cuando no lo está, la creatividad se seca. Momento Cumbre en Mundiales La campaña de 1994 en Estados Unidos, en la que llegaron a cuartos como uno de los equipos más admirados del torneo, sigue siendo el pico histórico de Colombia. Leyenda Histórica Carlos Valderrama llevó a Colombia a tres Mundiales consecutivos y representa el pico de una generación. James Rodríguez, con su torneo de 2014 y sus logros en el Real Madrid, presenta argumentos para la era moderna. RD Congo Debut en el Mundial #51 Ranking FIFA 0 Mundiales Disputados Debut Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Chancel Mbemba, defensa central del FC Oporto, ha sido un pilar de la defensa congoleña a lo largo de su clasificación. Su experiencia europea, liderazgo y capacidad para organizar líneas defensivas bajo presión lo convierten en el jugador más valioso en un sistema construido en torno a la solidez defensiva. Jugador a Seguir Théo Bongonda ha emergido como el centrocampista más creativo del grupo congoleño. El jugador del Trabzonspor tiene potencial para sorprender a rivales que descuiden la marcación en esa zona. Enfoque Táctico La RD Congo opera en un pragmático 4-4-2 o 4-3-3, con énfasis en el equilibrio defensivo y las transiciones rápidas. El equipo cede conscientemente la posesión y busca explotar los espacios dejados por rivales que atacan con muchos jugadores. Nuestro Pronóstico En un grupo con Portugal y Colombia, la RD Congo tendrá dificultades para avanzar. Una actuación competitiva ante Uzbekistán y la posibilidad de robar un resultado en cualquiera de los otros partidos son objetivos más realistas que la clasificación. El Gran Temor La inexperiencia en torneos de alto nivel es el principal obstáculo. La diferencia de intensidad entre la clasificación africana y las fases avanzadas de un Mundial puede ser difícil de absorber. Momento Cumbre en Mundiales La RD Congo debuta en 2026. Como Zaire, participó en el Mundial 1974, convirtiéndose en la primera nación subsahariana en clasificarse. Este Mundial ofrece la oportunidad de escribir un capítulo completamente diferente. Leyenda Histórica Shabani Nonda es el máximo goleador histórico de la RD Congo y tuvo una notable carrera en Europa, pasando por el Rennes, Mónaco y Rangers. Uzbekistán Debut en el Mundial #70 Ranking FIFA 0 Mundiales Disputados Debut Mejor Resultado Histórico Fase de Grupos Nuestro Pronóstico Jugador Estrella Eldor Shomúrodov es el capitán y principal referencia ofensiva de Uzbekistán. El delantero del Cagliari en la Serie A tiene una experiencia europea que ningún compañero puede igualar, y su presencia física y capacidad para aguantar el balón son fundamentales para cualquier esperanza de crear ocasiones. Jugador a Seguir Abbosbek Fayzullayev es el centrocampista más creativo de la plantilla uzbeka. Veloz, directo y capaz de crear desequilibrio en espacios reducidos, el jugador del CSKA Moscú es el candidato más natural para producir un momento inesperado ante rivales que subestimen a Uzbekistán. Enfoque Táctico Srečko Katanec usa un 4-2-3-1, con Uzbekistán construyendo desde atrás y buscando a Shomúrodov como referencia en ataque. El equipo es tácticamente disciplinado y difícil de superar en inferioridad numérica. Nuestro Pronóstico Portugal y Colombia representan rivales muy por encima del nivel actual de Uzbekistán. Una eliminación en la fase de grupos es el resultado esperado, aunque la simple presencia en un Mundial representa un logro histórico para el fútbol del país. El Gran Temor La diferencia de nivel respecto a los favoritos del Grupo K puede traducirse en derrotas abultadas que comprometan la moral del equipo. Mantener la organización y la competitividad durante todo el torneo será el principal reto. Momento Cumbre en Mundiales Uzbekistán debuta en 2026. Cualquier resultado positivo representará el punto más alto de su historia en los Mundiales. Leyenda Histórica Mirjalol Qosimov está ampliamente considerado el mayor jugador de la historia de Uzbekistán, habiéndose convertido en el símbolo de una generación que sentó las bases para la histórica clasificación de 2026.

Inglaterra quiere demostrar su poder | © North Star Network