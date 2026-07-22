Datos Clave Interés: Erick Pulgar está en carpeta de Mónaco de Francia, según AS Chile. Aún no hay oferta: Por el momento no hay un ofrecimiento formal, pero la situación podría cambiar con los días. Situación actual: Pulgar tiene contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027, aunque con una cláusula de salida que va disminuyendo cada semestre.

Erick Pulgar podría cambiar de aires en el actual mercado de pases. Si bien tiene contrato con Flamengo, el volante chileno podría dejar el fútbol brasileño para retornar a Europa, si se dan algunas condiciones.

De acuerdo a la información entregada por AS Chile, el oriundo de Antofagasta está en carpeta del Mónaco, equipo que es encabezado técnicamente por Filipe Luis, quien ya dirigió a Pulgar en su paso por el Mengao.

Erick Pulgar podría volver a Europa: Mónaco tras sus pasos

Según el citado medio, Pulgar es uno de los anhelos del entrenador brasileño, quien lo tuvo en sus filas entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 en el conjunto de Río de Janeiro.

De hecho, el estratega elogió públicamente al chileno en más de una ocasión. “Si Pulgar fuera brasileño, sería titular de la selección de Brasil”, dijo en alguna oportunidad el DT.

Sin embargo, por el momento Mónaco no ha hecho ningún ofrecimiento formal por el jugador, aunque la situación podría cambiar con el correr de los días, considerando que la Ligue 1 arranca recién a mediados de agosto.

La condición para que Erick Pulgar deje el Flamengo

Erick Pulgar tiene contrato con Flamengo hasta fines de 2027, por lo que el club que quiera quedarse con sus servicios debe negociar directamente con la escuadra carioca.

Sin embargo, según precisó AS Chile, el vínculo del nacional tiene una cláusula que va disminuyendo con el pasar de los semestres. Actualmente el monto que debe desembolsar el equipo que lo quiera es de 4 millones de dólares, cifra totalmente abordable para los equipos europeos.

Pulgar ya estuvo en Europa, donde vistió las camisetas de Bologna y Fiorentina en Italia, y la del Galatasaray en Turquía. Si bien el jugador estaría dispuesto a volver al Viejo Continente, habrá que ver cómo avanza el interés por parte de Mónaco y si se llega a materializar con una oferta formal.