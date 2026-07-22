Datos Clave Cambio de superficie: El Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta tendrá pasto sintético. Cambio histórico: La modificación rompe con una tradición de más de 60 años teniendo césped natural. Larga lista: El recinto antofagastino se convertirá en el undécimo estadio en tener pasto sintético en el fútbol chileno.

El Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta tendrá pasto sintético. Según reveló La Hora de King Kong, el Concejo Municipal aprobó este martes el contrato de remodelación del recinto por $3.376 millones, adjudicado a la empresa Sociedad Importadora y Exportadora Sports Tech, con un plazo de ejecución de 7 meses. Con esto, el estadio rompe una tradición de más de 60 años: pese a estar en pleno desierto, el recinto antofagastino siempre mantuvo un campo de césped natural en condiciones.

Los detalles del nuevo césped del estadio de Antofagasta

De acuerdo a la información entregada por el citado medio, la obra contempla la instalación de una cancha de pasto sintético con certificación FIFA y World Rugby. Sin embargo, el principal inconveniente está en la pista de atletismo, que cumplía con las normativas de World Athletics. Esto porque al instalar césped artificial, los espacios de lanzamiento de disco, martillo y jabalina quedarán inutilizables bajo esas mismas normas.

La decisión también refleja una prioridad clara de la municipalidad: el pasto sintético permite ampliar el uso del recinto para eventos musicales, actividad que no es compatible con el mantenimiento del césped natural.

Los estadios del fútbol chileno con pasto sintético

Con el Calvo y Bascuñán, serán 11 los estadios del fútbol profesional chileno con campo artificial. A los ya existentes, Chinquihue de Puerto Montt, Lucio Fariña de Quillota, Nicolás Chahuán de La Calera, La Florida de Audax Italiano, el Claro Arena de Universidad Católica y el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, se suma ahora el recinto antofagastino.

En la Segunda División Profesional también hay césped sintético en el Rubén Marcos de Osorno, La Pintana de Santiago Morning y el Municipal de San Joaquín de Real San Joaquín.

La lista podría seguir creciendo: en Unión Española estudian seriamente convertir Santa Laura en cancha sintética, lo que afectaría al estadio más antiguo del fútbol chileno en actividad.