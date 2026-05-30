Curicó Unido y Deportes Antofagasta se enfrentarán por la fecha 14 de la Primera B 2026, en un encuentro importante para ambos equipos, ya que uno necesita los tres puntos para escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones, mientras que el otro se puede acercar a la cima de la división. El duelo entre los Torteros y los Pumas se disputará el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Joaquín Muñoz a partir de las 19:00 horas.

Con 13 fechas transcurridas, Curicó Unido se encuentra en la décimo tercera posición con 12 unidades, mientras que Deportes Antofagasta está en la cuarta posición con 22 puntos, a tres de los líderes Santiago Wanderers, Cobreloa y San Marcos de Arica.

¿Quién transmite Curicó vs Antofagasta por la Primera B?

El duelo entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta será emitido por las señales de TNT Sports Premium, y también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs Antofagasta?

Fecha: lunes 1 de junio.

lunes 1 de junio. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Bicentenario La Granja, Curicó.

Árbitros de Curicó vs Antofagasta

Árbitro : Jorge Oses.

: Jorge Oses. 1er asistente : Carlos Carvajal.

: Carlos Carvajal. 2do asistente : Cristian Espindola.

: Cristian Espindola. 4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Curicó y Antofagasta?

En la jornada pasada del Ascenso, Curicó Unido tuvo que visitar el norte del país para visitar a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. El duelo concluyó con igualdad por la cuenta mínima, donde extendieron su sequía sin victorias por cuarta fecha consecutiva.

Por su parte, Deportes Antofagasta tuvo que recibir en el Estadio Calvo y Bascuñán a Deportes Santa Cruz. El encuentro terminó en igualdad por la cuenta mínima, y los Pumas extendieron su invicto en la división por tercera fecha consecutiva.

Formaciones de Curicó vs Antofagasta

Formación de Curicó:

Damián Tello; Cristopher Medina, Francisco Oliver Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo, Ronald de la Fuente; Enzo Ormeño, Benjamín Inostroza, Crisitián Bustamante; Mauro Lópes, Nicolás Fernández.

Formación de Antofagasta:

Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Cristian Diaz, Bastián Tapia, Alex Ibacache; Adrian Cuadra, Diego Rojas, Sebastian Leyton; Matías Gallegos, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal.

Minuto a minuto de Curicó vs Antofagasta