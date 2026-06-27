Cobresal y Deportes Antofagasta se enfrentan este domingo 28 de junio a las 12:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Chile 2026. El partido no tendrá transmisión en vivo en la televisión ni tampoco vía streaming.

¿Quién transmite Cobresal vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?

El cruce entre Cobresal y Deportes Antofagasta por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Chile 2026 no será transmitido en vivo en televisión ni tampoco vía streaming.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?

Cobresal y Deportes Antofagasta se enfrentan este domingo 28 de junio a las 12:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: El Cobre, El Salvador

Árbitros de Cobresal vs Antofagasta

Árbitro: Juan Sepúlveda

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Jorge González

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Cobresal vs Antofagasta?

Cobresal llega en un momento complicado a este partido. Los mineros han tenido una irregular temporada que los tiene en zona de descenso en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile aún no conocen de triunfos. En su último partido igualaron sin goles en su visita a Deportes La Serena.

Por su parte, Deportes Antofagasta viene de hacerse fuerte en su último partido en el torneo. Los Pumas derrotaron por 4-2 a los papayeros, resultado que les permitió escalar a lo más alto del Grupo C con 7 puntos.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue en julio de 2022, cuando los de El Salvador se impusieron por 2-1 en condición de local por el torneo.

Formaciones de Cobresal vs Antofagasta

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; José Tiznado, Franco Bechtholdt, Benjamín Valenzuela, Aaron Astudillo; Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Aníbal Gajardo, Guillermo Pacheco; Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Formación de Antofagasta

Juan Cisternas; Franko Siegler, Bastián Tapia, Cristian Díaz, Diego Salvia; Sergio Hinojosa, Fabián Manzano, Kevin Campillay, Vicente Aros, Brayan Hurtado; José Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Cobresal vs Antofagasta minuto a minuto