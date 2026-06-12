Colo Colo recibe a Cobresal este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026. El partido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los albos son los líderes absolutos del torneo con 10 puntos de distancia de su más cercano perseguidor, y si bien cerrarán la primera rueda en la cima, esperan aumentar su ventaja de cara a la segunda parte de la competencia.

¿Quién transmite Colo Colo vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Colo Colo y Cobresal será transmitido a través de TNT Sports Premium. Además, se podrá sintonizar en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo vs Cobresal está programado para este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Campeonato Nacional.

Fecha: Sábado 13 de junio

Hora: 17:30 horas

Estadio: Monumental

Árbitros de Colo Colo vs Cobresal

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Eric Pizarro

4to árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Manuel Marín

¿Cómo llegan Colo Colo vs Cobresal?

Tanto Colo Colo como Cobresal llegan a este partido tras perder en sus últimos encuentros, aunque por la Copa de la Liga. Los albos fueron derrotados por la cuenta mínima en su visita a Huachipato, mientras que los mineros fueron goleados por Universidad Católica. Ambos elencos fueron eliminados en la fase de grupos del certamen.

La última vez que se vieron las caras fue en noviembre de 2025, con triunfo para los dirigidos por Gustavo Huerta por 3-0 en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Formaciones de Colo Colo vs Cobresal

Formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Cristián Riquelme; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Aaron Astudillo, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo; Steffan Pino y Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

Colo Colo vs Cobresal minuto a minuto