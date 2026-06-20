Antofagasta recibe a La Serena en el estadio Municipal de Mejillones por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Chile 2026, en un duelo de momentos opuestos: los pumas vienen de cerrar la mitad inicial de la Primera B en zona de liguilla, mientras que los granates llegan al norte buscando reacomodarse tras un cierre de primera rueda en la parte baja del Campeonato Nacional.

Igualmente el favorito es el elenco granate por estar en la división de honor del fútbol chileno, aunque los antofagastinos han peleado todo el año los primeros puestos de su torneo, por lo que no serán un rival fácil.

¿Quién transmite Antofagasta vs La Serena por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Antofagasta y La Serena no tiene transmisión de TV ni streaming.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs La Serena por la Copa Chile 2026?

Antofagasta vs La Serena juegan este domingo 21 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Mejillones por la tercera fecha de la Copa Chile.

Fecha: Domingo 21 de junio

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de Mejillones

Árbitros de Antofagasta vs La Serena

Árbitro: Reinerio Alvarado

1er asistente: Gabriel Ureta

2do asistente: David Pizarro

4to árbitro: Cristián Galaz

¿Cómo llegan Antofagasta vs La Serena?

Antofagasta llega con un empate 0-0 ante Magallanes que continuó una racha sin victorias del cuadro de Luis Marcoleta en el certamen local. Los pumas vienen además de caer por 1-0 ante Curicó Unido en La Granja por la fecha 14, por lo que llegan a este desafío copero con la necesidad de reencontrarse con el triunfo.

Por su parte, La Serena llega con un presente irregular tras igualar 1-1 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Formaciones de Antofagasta vs La Serena

Posible formación de Antofagasta: Fernando Hurtado; Manuel Maluenda, Mathías Suárez, Cristian Díaz, Zacarías Abuhabda; Adrián Cuadra, Diego Rojas, Sebastián Leyton; Christian Bravo, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Posible formación de La Serena: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Francis Mac Allister, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Sebastián Díaz, Gonzalo Escalante, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Diego Rubio y Ángelo Henríquez. DT: Felipe Gutiérrez.

Antofagasta vs La Serena, minuto a minuto