Deportes Puerto Montt cumple su misión y venció a un rival directo en la disputa por la parte alta de la tabla de la Primera B 2026. Los Delfines vencieron por 3-2 a Deportes Antofagasta en el Estadio Bicentenario de Chinquihue, y escalan a la cuarta posición de la división, e igualan a San Luis en el podio a la espera del resultado de San Marcos de Arica que juega durante esta jornada.

Con este resultado, Deportes Puerto Montt asciende al cuarto lugar del Ascenso con 26 unidades, al igual que los Canarios, mientras que Deportes Antofagasta se estanca con 23 puntos en la séptima ubicación. El choque era importantísimo para ambas escuadras, ya que se encontraban con el mismo puntaje previo al encuentro.

Los Delfines escalan a la cuarta posición del Ascenso

En un partido entretenido domde ambas escuadras buscaron la apertura del marcador en los primeros minutos, fue la escuadra visitante quien pegó primero. A los 21′ minutos, Kévin González agarró en el área a Bryan Hurtado, por lo que el colegiado del encuentro sancionó la pena máxima. Desde los doce pasos, Josepablo Monreal marcó el gol para Antofagasta.

La igualdad llegó de la misma manera para Puerto Montt, ya que también fue de penal con una falta similar en el área visitante. En el minuto 35′, Díaz bajó en el área a Riveros y fue sancionado con penal. Richard Paredes con un remate al costado derecho del arco marcó el empate de los locales.

Tres minutos después del empate la visita sufrió un verdadero balde de agua fría, ya que Vicente Aros cometió su segunda falta, por lo que dejó a Antofagasta con uno menos por más de una hora de partido.

En el segundo tiempo, con un jugador más, Puerto Montt aprovechó los espacios que dejaba el visitante, y a los 56′ minutos tras un centro de Egaña fue nuevamente Richard Paredes quien en esta ocasión conectó con su pierna derecha para marcar la remontada local en Chinquihue.

En el minuto 84′ los Delfines lograron el golpe de gracia, tras un contraataque que llegó a los pies de Salvador Negrete, quien con un remate desde el sector izquierdo del área de los Pumas marcó el 3-1 para los locales.

En los descuentos Antofagasta tuvo su última reacción, mediante el tercer lanzamiento de penal del partido. Suárez con un agarrón en el área bajó a Castillo y el uez central no dudó en sancionar la pena máxima. José Bandez abrió el pie y con la ley del ex sentenció el 3-2 final del encuentro entre Delfines y Pumas en Chinquihue.

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Antofagasta en la Primera B 2026?

Para la próxima fecha Deportes Puerto Montt deberá trasladarse hasta la Región Metropolitana, ya que deberá visitar a Deportes Recoleta. El choque entre Textileros y Delfines se disputará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Por su parte, Deportes Antofagasta se reencontrará con su hinchada en la jornada 18 de la Primera B 2026, ya que deberá recibie a Unión San Felipe. El duelo entre Pumas y el Uní Uní se jugará el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.