Deportes La Serena y Deportes Antofagasta juegan este domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Chile 2026. Este compromiso no contará con transmisión televisiva.
Este duelo asoma como uno de los más importantes debido a cómo llegan ambos equipos. Mientras los papayeros suman 7 puntos, los pumas son líderes con 10, por lo que esperan abrochar definitivamente su clasificación a la siguiente ronda.
¿Quién transmite La Serena vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?
El encuentro entre Deportes La Serena y Deportes Antofagasta no tendrá transmisión televisiva ni tampoco vía streaming.
- TV: No tiene
- Streaming: No tiene
¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?
Deportes La Serena recibe a Deportes Antofagasta este domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Chile.
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Hora: 12:30 horas
- Estadio: La Portada, La Serena
Árbitros de La Serena vs Antofagasta
- Árbitro: Nicolás Millas
- 1er asistente: John Calderón
- 2do asistente: Carlos Carrasco
- 4to árbitro: Rodrigo Farías
¿Cómo llegan La Serena y Antofagasta?
Deportes La Serena llega a este encuentro con tres partidos consecutivos sin perder. Su último cruce fue ante Cobresal, rival al que venció por la cuenta mínima. Con este resultado, los papayeros sumaron 7 puntos y se situaron en el segundo puesto del Grupo C de la Copa Chile.
Deportes Antofagasta, en tanto, viene de derrotar por el mismo marcador a los mineros. En el torneo siguen invictos y con tres triunfos y un empate son líderes absolutos con 10 unidades.
La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 21 de junio, cuando los Pumas se impusieron por 4-2 en el Calvo y Bascuñán.
Formaciones de La Serena vs Antofagasta
Formación de La Serena
Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Rafael Delgado, Bastián Contreras; Francis Mac Allister, Joan Orellana, Matías Pinto, Felipe Chamorro, Milovan Velásquez; Fabricio Díaz. DT: Felipe Gutiérrez.
Formación de Antofagasta
Juan Cisternas; Franko Siegler, Bastián Tapia, Cristian Díaz, Diego Salvia; Sergio Hinojosa, Fabián Manzano, Kevin Campillay, Vicente Aros, Brayan Hurtado; José Monreal. DT: Luis Marcoleta.
La Serena vs Antofagasta minuto a minuto
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