Deportes La Serena y Deportes Antofagasta juegan este domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Chile 2026. Este compromiso no contará con transmisión televisiva.

Este duelo asoma como uno de los más importantes debido a cómo llegan ambos equipos. Mientras los papayeros suman 7 puntos, los pumas son líderes con 10, por lo que esperan abrochar definitivamente su clasificación a la siguiente ronda.

¿Quién transmite La Serena vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre Deportes La Serena y Deportes Antofagasta no tendrá transmisión televisiva ni tampoco vía streaming.

TV: No tiene

Streaming: No tiene

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Antofagasta por la Copa Chile 2026?

Deportes La Serena recibe a Deportes Antofagasta este domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio La Portada por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Chile.

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora: 12:30 horas

Estadio: La Portada, La Serena

Árbitros de La Serena vs Antofagasta

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Rodrigo Farías

¿Cómo llegan La Serena y Antofagasta?

Deportes La Serena llega a este encuentro con tres partidos consecutivos sin perder. Su último cruce fue ante Cobresal, rival al que venció por la cuenta mínima. Con este resultado, los papayeros sumaron 7 puntos y se situaron en el segundo puesto del Grupo C de la Copa Chile.

Deportes Antofagasta, en tanto, viene de derrotar por el mismo marcador a los mineros. En el torneo siguen invictos y con tres triunfos y un empate son líderes absolutos con 10 unidades.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 21 de junio, cuando los Pumas se impusieron por 4-2 en el Calvo y Bascuñán.

Formaciones de La Serena vs Antofagasta

Formación de La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Rafael Delgado, Bastián Contreras; Francis Mac Allister, Joan Orellana, Matías Pinto, Felipe Chamorro, Milovan Velásquez; Fabricio Díaz. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de Antofagasta

Juan Cisternas; Franko Siegler, Bastián Tapia, Cristian Díaz, Diego Salvia; Sergio Hinojosa, Fabián Manzano, Kevin Campillay, Vicente Aros, Brayan Hurtado; José Monreal. DT: Luis Marcoleta.

La Serena vs Antofagasta minuto a minuto