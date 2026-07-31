Deportes Antofagasta y Unión San Felipe se enfrentan este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán por la fecha 18 de la Primera B 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite Antofagasta vs San Felipe por la Primera B 2026?
El encuentro entre Deportes Antofagasta y Unión San Felipe será transmitido a través de la televisión de pago en TNT Sports Premium, mientras que vía streaming se podrá ver en la plataforma de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs San Felipe por la Primera B 2026?
Deportes Antofagasta y Unión San Felipe juegan este sábado 1 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán por la Primera B 2026.
- Fecha: Sábado 1 de agosto
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta
Árbitros de Antofagasta vs San Felipe
- Árbitro: Jorge Oses
- 1er asistente: Sebastián Castro
- 2do asistente: Wladimir Silva
- 4to árbitro: Cristián Droguett
¿Cómo llegan Antofagasta y San Felipe?
Deportes Antofagasta viene de ser derrotado en su último partido en la Primera B. Los Pumas cayeron por 3-2 en su visita a Deportes Puerto Montt y se quedaron en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos. Por su parte, Unión San Felipe fue superado por 2-0 como forastero ante Santiago Wanderers, resultado que los mantuvo en la antepenúltima ubicación del Ascenso con 16 unidades.
La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 6 de marzo cuando el Uni Uni se impuso por 2-0 en el Estadio Municipal de San Felipe.
Formaciones de Antofagasta vs San Felipe
Formación de Antofagasta
Fernando Hurtado; Cristian Díaz, Mathías Suárez, Simón Ramírez, Zacarías Abuhabda; Adrián Cuadra, Diego Rojas, Fabián Manzano; Brayan Hurtado, José Pablo Monreal, Vicente Aros. DT: Luis Marcoleta.
Formación de San Felipe
Andrés Fernández; Martín Ramírez, Kevin Serrano, Cristián Suárez, Diego Bravo; Luis García, Bryan González, Gonzalo Jara; Franco Lobos, Bairo Riveros, Agustín Fontana. DT: Juan José Luvera.
Antofagasta vs San Felipe minuto a minuto
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