Santiago Wanderers no solo ganó: también se instaló en lo más alto de la Primera B 2026. El triunfo 2-0 sobre Unión San Felipe en el Estadio Elías Figueroa Brander le permitió a los Caturros igualar a Cobreloa en puntaje con 29 unidades, encendiendo la pelea por el liderato del campeonato de ascenso. La tarde tuvo además un momento especial: el primer gol en el profesionalismo de Ignacio Flores.

El partido arrancó con Wanderers tomando el control desde temprano. A los 25 minutos, un centro al área encontró a Denilson San Martín, cuyo remate rebotó en la defensa visitante y le quedó servida a Flores. El delantero no dudó: disparó con pierna derecha y anotó su primer tanto como futbolista profesional, ante el fervor del público porteño.

⚽🟢🏆 ¡FESTEJA EL DECANO!



Ignacio Flores aprovechó el rebote y metió un derechazo para marcar el primer tanto de Santiago Wanderers ante Unión San Felipe, en este #MatchdaySábado por la Fecha 17 de la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete… pic.twitter.com/5o0K0UmqFt — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 25, 2026

Navarro cerró el partido desde los doce pasos

San Felipe, que llegaba al partido en el 13° lugar de la tabla urgido de puntos para alejarse de la zona de descenso, no encontró respuestas. Los dirigidos por Francisco Palladino administraron la ventaja con orden y liquidaron el partido a los 86 minutos, cuando el árbitro cobró penal a favor de los locales. Leandro Navarro tomó la pelota, la puso a la izquierda del portero Andrés Fernández y decretó el 2-0 definitivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Wanderers en la Primera B 2026?

Con estos tres puntos, Wanderers alcanza a Cobreloa en la cima de la Primera B con 29 unidades y la pelea por el ascenso directo se aprieta en la parte alta de la tabla.

En la próxima fecha, Unión San Felipe visitará a Deportes Antofagasta el 1 de agosto a las 15:00 horas, mientras que los Caturros jugarán ante Deportes Santa Cruz el 2 de agosto a las 17:30 en el Estadio Joaquín Muñoz.