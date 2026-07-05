Universidad de Chile se reencontró con el triunfo en la Copa Chile 2026. Tras su tropiezo a mitad de semana, los azules volvieron a los abrazos derrotando por 3-2 a Santiago Wanderers en Valparaíso y recuperaron el liderato del Grupo D.

Con su victoria sobre los caturros, el Romántico Viajero sumó 10 puntos y se quedó en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Decano se mantiene último con solo tres unidades y quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Los goles de Santiago Wanderers vs U de Chile por la Copa Chile 2026

La apertura de la cuenta para Universidad de Chile llegó antes del cuarto de hora, cuando Ignacio Vásquez tomó última línea y envió un centro buscando la aparición de Maximiliano Guerrero, que en doble instancia logró superar al portero Terrazas para anotar el 1-0 (13′).

Pese a quedar por debajo en el marcador, Santiago Wanderers no se derrumbó y encontró rápidamente el empate. En el minuto 29, Leandro Navarro sirvió un tiro de esquina desde la izquierda y con un centro cerrado encontró la cabeza de Marcos Camarda, que con un potente frentazo anotó el 1-1 transitorio.

Cuando la primera mitad estaba apunto de llegar a su fin los caturros se fueron en busca del segundo, pero el Romántico Viajero sorprendió con un contragolpe letal que Guerrero culminó con una gran definición sobre el guardameta para poner el 2-1 a los 45+3′.

El tercero y definitivo para los universitarios llegó en el complemento, cuando Javier Altamirano recibió en el área un pase de Vásquez y con un potente zurdazo aumentó las cifras a los 54 minutos. El segundo descuento del Decano llegó a los 73′, cuando una desinteligencia en la zaga de la visita terminó en gol de Camarda.

Estadísticas de Santiago Wanderers vs U de Chile

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Universidad Chile 3 2 Descanso : 2 1 Tiempo Completo Elías Figueroa Brander Stadium – Valparaíso Santiago Wanderers Maximiliano Guerrero 13′

Maximiliano Guerrero 45′

Javier Altamirano 54′ Marcos Camarda 29′

Marcos Camarda 29′ Marcos Camarda 73′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 4 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Lucas Emilio Barrera 90 + 2 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta amarilla : I. Flores 82 ‘ Universidad Chile Sustitución : Franco Ronny Fernández Rivas 77 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vadim Romanov 75 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta amarilla : L. Navarro 74 ‘ Santiago Wanderers Sustitución : J. Parraguez 74 ‘ Santiago Wanderers Sustitución : J. Luna 73 ‘ Santiago Wanderers Gol : Marcos Camarda 69 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta amarilla : Joaquín Silva 66 ‘ Universidad Chile Sustitución : Diego Vargas 66 ‘ Universidad Chile Sustitución : Israel Poblete 65 ‘ Santiago Wanderers Sustitución : I. Flores 65 ‘ Santiago Wanderers Sustitución : Lucas Avendaño 64 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta amarilla : Vicente Sebastián Vera Olivares 55 ‘ Santiago Wanderers Sustitución : Vicente Vargas 54 ‘ Universidad Chile Gol : Javier Altamirano 45 + 3 ‘ Universidad Chile Gol : Maximiliano Guerrero 46 ‘ Universidad Chile Sustitución : Javier Altamirano 38 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Bianneider Tamayo 29 ‘ Santiago Wanderers Gol : Marcos Camarda 25 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta amarilla : S. Felipe 21 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta amarilla : Marcos Camarda 13 ‘ Universidad Chile Gol : Maximiliano Guerrero Goal! The score is now 2-3. Goal! The score is now 1-3. [ +3 ‘ ] Goal! Maximiliano Gabriel Guerrero Pena scores to make it 1-2, assisted by Bianneider Tamayo. Goal! The score is now 1-1. Goal! The score is now 0-1. Universidad Chile Universidad Chile 4-3-3 25 Gabriel

Castellón 31 Bianneider

Tamayo 5 Nicolás

Ramírez 6 Nicolás

Fernández 17 Fabián

Hormazábal 16 Elias

Rojas 29 Lucas

Emilio

Barrera 23 Ignacio

Vásquez 7 Maximiliano

Guerrero 18 Juan

Martín

Lucero 28 Agustín

Arce Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

4 Diego Vargas



8 Israel Poblete



19 Javier Altamirano



21 Vadim Romanov



26 Matías Riquelme



27 Andres Bolaño



30 Ignacio Sáez



34 Vicente Ramírez



36 Franco Ronny Fernández Rivas

Santiago Wanderers Santiago Wanderers 4-4-2 25 Felipe

Terrazas 5 L.

Navarro 27 Vicente

Sebastián

Vera

Olivares 18 S.

Felipe 8 Joaquín

Silva 24 Alexander

Dubó 15 Martín

Villarroel 38 D.

Portilla 31 Cristopher

Valenzuela 9 Marcos

Camarda 37 Denilson

San

Martín Entrenador

0 Francisco Palladino Soba

Bench

7 A. Herrera



10 J. Luna



19 Cristóbal Villarroel



20 Lucas Avendaño



22 J. Parraguez



23 I. Flores



29 Christian Silva



32 Vicente Vargas



36 B. Martínez

3 Esquinas 10 1 Remates fuera de objetivo 4 7 Tiros Totales 8 48 Ataques 49 21 Ataques peligrosos 32 20 % de Posesión de Balón 80 3 Objetivos 2 5 Sustituciones 5 3 Asistencias 2 2 Tarjetas amarillas 6 6 Disparos a puerta 4 Últimos enfrentamientos UCH 4 – 1 SAN 21/06/2026 UCH 1 – 2 SAN 29/09/2021 UCH 1 – 0 SAN 03/05/2021 UCH 3 – 0 SAN 15/11/2020 SAN 1 – 2 UCH 15/02/2020

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers y U de Chile?

Santiago Wanderers volverá a jugar el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas cuando visite a Deportes Recoleta en el inicio de la segunda rueda de la Primera B 2026. Su último duelo de la Copa Chile, en tanto, está previsto para el 5 de agosto ante Unión La Calera.

Por su parte, Universidad de Chile tiene programado su próximo partido para el próximo domingo 26 de julio cuando se reanude el fútbol en el Campeonato Nacional 2026. Su último compromiso en el Grupo D de la Copa Chile, en tanto, está agendado para el 5 de agosto ante Unión San Felipe.