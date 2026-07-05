Universidad de Chile se reencontró con el triunfo en la Copa Chile 2026. Tras su tropiezo a mitad de semana, los azules volvieron a los abrazos derrotando por 3-2 a Santiago Wanderers en Valparaíso y recuperaron el liderato del Grupo D.
Con su victoria sobre los caturros, el Romántico Viajero sumó 10 puntos y se quedó en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Decano se mantiene último con solo tres unidades y quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Los goles de Santiago Wanderers vs U de Chile por la Copa Chile 2026
La apertura de la cuenta para Universidad de Chile llegó antes del cuarto de hora, cuando Ignacio Vásquez tomó última línea y envió un centro buscando la aparición de Maximiliano Guerrero, que en doble instancia logró superar al portero Terrazas para anotar el 1-0 (13′).
Pese a quedar por debajo en el marcador, Santiago Wanderers no se derrumbó y encontró rápidamente el empate. En el minuto 29, Leandro Navarro sirvió un tiro de esquina desde la izquierda y con un centro cerrado encontró la cabeza de Marcos Camarda, que con un potente frentazo anotó el 1-1 transitorio.
Cuando la primera mitad estaba apunto de llegar a su fin los caturros se fueron en busca del segundo, pero el Romántico Viajero sorprendió con un contragolpe letal que Guerrero culminó con una gran definición sobre el guardameta para poner el 2-1 a los 45+3′.
El tercero y definitivo para los universitarios llegó en el complemento, cuando Javier Altamirano recibió en el área un pase de Vásquez y con un potente zurdazo aumentó las cifras a los 54 minutos. El segundo descuento del Decano llegó a los 73′, cuando una desinteligencia en la zaga de la visita terminó en gol de Camarda.
Estadísticas de Santiago Wanderers vs U de Chile
- Maximiliano Guerrero 13′
- Maximiliano Guerrero 45′
- Javier Altamirano 54′
- Marcos Camarda 29′
- Marcos Camarda 73′
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Castellón
Tamayo
Ramírez
Fernández
Hormazábal
Rojas
Emilio
Barrera
Vásquez
Guerrero
Martín
Lucero
Arce
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Bench
-
4Diego Vargas
-
8Israel Poblete
-
19Javier Altamirano
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21Vadim Romanov
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26Matías Riquelme
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27Andres Bolaño
-
30Ignacio Sáez
-
34Vicente Ramírez
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36Franco Ronny Fernández Rivas
Terrazas
Navarro
Sebastián
Vera
Olivares
Felipe
Silva
Dubó
Villarroel
Portilla
Valenzuela
Camarda
San
Martín
- Entrenador
-
0Francisco Palladino Soba
- Bench
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7A. Herrera
-
10J. Luna
-
19Cristóbal Villarroel
-
20Lucas Avendaño
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22J. Parraguez
-
23I. Flores
-
29Christian Silva
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32Vicente Vargas
-
36B. Martínez
¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers y U de Chile?
Santiago Wanderers volverá a jugar el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas cuando visite a Deportes Recoleta en el inicio de la segunda rueda de la Primera B 2026. Su último duelo de la Copa Chile, en tanto, está previsto para el 5 de agosto ante Unión La Calera.
Por su parte, Universidad de Chile tiene programado su próximo partido para el próximo domingo 26 de julio cuando se reanude el fútbol en el Campeonato Nacional 2026. Su último compromiso en el Grupo D de la Copa Chile, en tanto, está agendado para el 5 de agosto ante Unión San Felipe.