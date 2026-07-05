Universidad de Chile se reencontró con el triunfo en la Copa Chile 2026. Tras su tropiezo a mitad de semana, los azules volvieron a los abrazos derrotando por 3-2 a Santiago Wanderers en Valparaíso y recuperaron el liderato del Grupo D.

Con su victoria sobre los caturros, el Romántico Viajero sumó 10 puntos y se quedó en lo más alto de la clasificación. Por su parte, el Decano se mantiene último con solo tres unidades y quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Los goles de Santiago Wanderers vs U de Chile por la Copa Chile 2026

La apertura de la cuenta para Universidad de Chile llegó antes del cuarto de hora, cuando Ignacio Vásquez tomó última línea y envió un centro buscando la aparición de Maximiliano Guerrero, que en doble instancia logró superar al portero Terrazas para anotar el 1-0 (13′).

Pese a quedar por debajo en el marcador, Santiago Wanderers no se derrumbó y encontró rápidamente el empate. En el minuto 29, Leandro Navarro sirvió un tiro de esquina desde la izquierda y con un centro cerrado encontró la cabeza de Marcos Camarda, que con un potente frentazo anotó el 1-1 transitorio.

Cuando la primera mitad estaba apunto de llegar a su fin los caturros se fueron en busca del segundo, pero el Romántico Viajero sorprendió con un contragolpe letal que Guerrero culminó con una gran definición sobre el guardameta para poner el 2-1 a los 45+3′.

El tercero y definitivo para los universitarios llegó en el complemento, cuando Javier Altamirano recibió en el área un pase de Vásquez y con un potente zurdazo aumentó las cifras a los 54 minutos. El segundo descuento del Decano llegó a los 73′, cuando una desinteligencia en la zaga de la visita terminó en gol de Camarda.

Estadísticas de Santiago Wanderers vs U de Chile

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Universidad Chile
05/07/2026 12:30
3
2
Descanso : 2 1
Tiempo Completo Elías Figueroa Brander Stadium – Valparaíso
Santiago Wanderers
  • Maximiliano Guerrero 13′
  • Maximiliano Guerrero 45′
  • Javier Altamirano 54′
  • Marcos Camarda 29′
  • Marcos Camarda 73′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 4 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Emilio Barrera
90 + 2 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta amarilla : I. Flores
82 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Franco Ronny Fernández Rivas
77 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vadim Romanov
75 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta amarilla : L. Navarro
74 ‘
Santiago Wanderers
Sustitución : J. Parraguez
74 ‘
Santiago Wanderers
Sustitución : J. Luna
73 ‘
Santiago Wanderers
Gol : Marcos Camarda
69 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta amarilla : Joaquín Silva
66 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Diego Vargas
66 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Israel Poblete
65 ‘
Santiago Wanderers
Sustitución : I. Flores
65 ‘
Santiago Wanderers
Sustitución : Lucas Avendaño
64 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta amarilla : Vicente Sebastián Vera Olivares
55 ‘
Santiago Wanderers
Sustitución : Vicente Vargas
54 ‘
Universidad Chile
Gol : Javier Altamirano
45 + 3 ‘
Universidad Chile
Gol : Maximiliano Guerrero
46 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Javier Altamirano
38 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Bianneider Tamayo
29 ‘
Santiago Wanderers
Gol : Marcos Camarda
25 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta amarilla : S. Felipe
21 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta amarilla : Marcos Camarda
13 ‘
Universidad Chile
Gol : Maximiliano Guerrero
Goal! The score is now 2-3.
Goal! The score is now 1-3.
[ +3 ‘ ] Goal! Maximiliano Gabriel Guerrero Pena scores to make it 1-2, assisted by Bianneider Tamayo.
Goal! The score is now 1-1.
Goal! The score is now 0-1.
Universidad Chile
4-3-3
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Fabián Hormazábal 17
Fabián
Hormazábal
Elias Rojas 16
Elias
Rojas
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Ignacio Vásquez 23
Ignacio
Vásquez
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Juan Martín Lucero 18
Juan
Martín
Lucero
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 4
    Diego Vargas
  • 8
    Israel Poblete
  • 19
    Javier Altamirano
  • 21
    Vadim Romanov
  • 26
    Matías Riquelme
  • 27
    Andres Bolaño
  • 30
    Ignacio Sáez
  • 34
    Vicente Ramírez
  • 36
    Franco Ronny Fernández Rivas
Santiago Wanderers
4-4-2
Felipe Terrazas 25
Felipe
Terrazas
L. Navarro 5
L.
Navarro
Vicente Sebastián Vera Olivares 27
Vicente
Sebastián
Vera
Olivares
S. Felipe 18
S.
Felipe
Joaquín Silva 8
Joaquín
Silva
Alexander Dubó 24
Alexander
Dubó
Martín Villarroel 15
Martín
Villarroel
D. Portilla 38
D.
Portilla
Cristopher Valenzuela 31
Cristopher
Valenzuela
Marcos Camarda 9
Marcos
Camarda
Denilson San Martín 37
Denilson
San
Martín
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Palladino Soba
  • Bench
  • 7
    A. Herrera
  • 10
    J. Luna
  • 19
    Cristóbal Villarroel
  • 20
    Lucas Avendaño
  • 22
    J. Parraguez
  • 23
    I. Flores
  • 29
    Christian Silva
  • 32
    Vicente Vargas
  • 36
    B. Martínez
3
Esquinas
10
1
Remates fuera de objetivo
4
7
Tiros Totales
8
48
Ataques
49
21
Ataques peligrosos
32
20
% de Posesión de Balón
80
3
Objetivos
2
5
Sustituciones
5
3
Asistencias
2
2
Tarjetas amarillas
6
6
Disparos a puerta
4
Últimos enfrentamientos
UCH 4 – 1 SAN 21/06/2026
UCH 1 – 2 SAN 29/09/2021
UCH 1 – 0 SAN 03/05/2021
UCH 3 – 0 SAN 15/11/2020
SAN 1 – 2 UCH 15/02/2020

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers y U de Chile?

Santiago Wanderers volverá a jugar el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas cuando visite a Deportes Recoleta en el inicio de la segunda rueda de la Primera B 2026. Su último duelo de la Copa Chile, en tanto, está previsto para el 5 de agosto ante Unión La Calera.

Por su parte, Universidad de Chile tiene programado su próximo partido para el próximo domingo 26 de julio cuando se reanude el fútbol en el Campeonato Nacional 2026. Su último compromiso en el Grupo D de la Copa Chile, en tanto, está agendado para el 5 de agosto ante Unión San Felipe.

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