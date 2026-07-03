Datos Clave Zaldivia no se recupera: El zaguero azul no lo pasa bien fuera de las canchas, y sufrió una nueva lesión previo a su retorno. El tiempo de ausencia de Zaldivia: El defensor lleva dos meses sin ver acción con la casaca azul, y este tiempo se prolongará aún más. El dilema de Gago: La U debe visitar a Santiago Wanderers el domingo entrante, y deberá reestructurar la defensa por la expulsión de Marcelo Morales.

Universidad de Chile vive un cierre de primera rueda bastante complicado, especialmente en su zaga defensiva, ya que las lesiones y sanciones han obligado a que Fernando Gago tenga que buscar variables en la banca de suplentes para su once titular. Una de las bajas que más afecta a Pintita es Matías Zaldivia, que es uno de los capitanes y líderes del equipo universitario.

El pasado 10 de mayo, Universidad de Chile cayó de visita por la mínima ante Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026. En aquel encuentro, Zaldivia fue sustituido a los 87’ minutos por Bianneider Tamayo, debido a lo que parecía ser un simple tirón, pero la complejidad de la lesión ha marginado al zaguero de las canchas por ya dos meses completos, y se espera su regreso no sea a la brevedad.

Zaldivia retrocede en su recuperación

Según información del comunicador Francisco Caneo en Radio Cooperativa, el defensor azul, Matías Zaldivia, habría sufrido una nueva lesión que lo apartará un mes más de las canchas. Cabe destacar que inicialmente el defensor sufrió un desgarro muscular que lo apartó de las canchas por dos meses, pero esta nueva lesión que no ha sido especificada mantendrá al zaguero por un mes más afuera por lo menos.

La noticia llega en un momento complejo para Fernando Gago, ya que se esperaba que Zaldivia regresara a la oncena titular de los azules este domingo 5 de julio ante Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026. Además, el mismo defensor había declarado previo al último encuentro de la U que estaba en su etapa final de recuperación, y esperaba jugar un encuentro antes del receso del fútbol chileno.

Con esta lesión, Pintita tendrá que mantener su zaga defensiva con Nicolás Fernández, Nicolás Ramirez, Bianneider Tamayo y una duda en la banda izquierda, debido a la expulsión de Marcelo Morales en el último compromiso de la U. La opción de incluír a Zaldivia en el esquema era con una línea de tres en el fondo, pero esta nueva lesión esfuma la idea del entrenador universitario.