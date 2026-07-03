Datos Clave Petición expresa: Benfica de Portugal tiene al chileno en una lista reducida de probables fichajes, atendiendo a una solicitud directa de su nuevo entrenador, Marco Silva. Valor de mercado: Pese a su reciente renovación hasta 2030, se estima que el FC Midtjylland pediría entre 12 y 15 millones de euros por el traspaso del oriundo de Hijuelas. Negocio redondo: Universidad de Chile conservó estratégicamente el 10% de los derechos económicos del jugador, asegurándose una inyección millonaria en caso de concretarse la venta.

Darío Osorio está en carpeta de múltiples equipos de Europa y, si bien hace poco extendió su vínculo con el FC Midtjylland, en Dinamarca asumen que su partida a una liga de mayor valía parece inminente. Esta situación tiene a un silencioso pero muy atento espectador en nuestro país: Universidad de Chile.

Tras sonar constantemente en elencos de la Premier League inglesa como Liverpool, Everton, Crystal Palace, Bournemouth y Arsenal, en las últimas horas apareció en el radar otro importante equipo con un interés concreto. Esta nueva arremetida no solo consolida el estatus del atacante en el mercado de pases, sino que podría traducirse en una histórica entrada de dinero fresco para las arcas de Azul Azul.

¿Qué grande de Europa busca el fichaje de Darío Osorio?

El club que anotó el nombre del chileno como prioridad es el Benfica de Portugal. De acuerdo a la información revelada por ADN Deportes, el cuadro dueño del Estadio Da Luz “lo tiene en una lista reducida de probables fichajes, ya que es del gusto total del técnico Marco Silva”.

El estratega luso, quien acaba de asumir el cargo tras la comentada salida de José Mourinho al Real Madrid, tiene al formado en la U muy bien evaluado desde hace tiempo. “El DT luso… ya había sondeado al seleccionado nacional cuando dirigía al Fulham de Inglaterra, y ahora volvió a la carga”, detalló el citado medio respecto a la insistencia por el jugador de 22 años.

¿Cuánto dinero recibirá la U de Chile si Darío Osorio es vendido al Benfica?

Aunque el Midtjylland aún no ha fijado públicamente un precio oficial de salida para Osorio, el mercado europeo estima que el valor que podría pagar el elenco portugués fluctúa entre los 12 y 15 millones de euros.

Es exactamente en ese tramo de la negociación donde Universidad de Chile saca cuentas alegres. Al momento de exportarlo a Dinamarca, la concesionaria laica se reservó el 10% de su pase para futuras ventas. De concretarse el traspaso al Benfica bajo esos montos, el club universitario recibiría un pozo cercano a los 1,5 millones de euros (más de 1.500 millones de pesos chilenos), una inyección económica superlativa que celebran en el CDA.

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