Datos Clave Giro drástico: Informan desde Inglaterra que el Liverpool decidió bajarse de la carrera por el extremo chileno de 22 años. Monto sobre la mesa: Midtjylland de Dinamarca tasó la salida del futbolista en un piso mínimo de 17 millones de libras (20 millones de euros). Vanguardia liguera: Tres clubes de la Premier League ya iniciaron contactos formales con la dirigencia danesa para asegurar su fichaje.

El mercado de pases del verano europeo comienza a tomar una temperatura extrema para las principales figuras de la Selección Chilena, trayendo consigo intensas negociaciones en las ligas más poderosas del planeta. Tras consolidarse como el agente ofensivo más desequilibrante en Dinamarca, el exdelantero de Universidad de Chile, Darío Osorio, se transformó en la obsesión de múltiples proyectos deportivos de la Premier League. Sin embargo, cuando su nombre parecía ganar terreno en las oficinas de uno de los colosos del “Big Six”, un drástico cambio de postura dirigencial encendió el debate en los principales medios británicos.

¿Por qué el Liverpool descartó el fichaje de Darío Osorio?

La noticia se dio a conocer a través del reconocido periodista Ben Jacobs en el portal GiveMeSport, detallando que la escuadra de Anfield resolvió no avanzar en el monitoreo del chileno. A pesar de que los cazatalentos de los Reds venían siguiendo los pasos de Osorio desde su etapa de adolescente en el Centro Deportivo Azul, el nuevo cuerpo técnico liderado por Arne Slot optó por priorizar otras alternativas en el mercado de pases actual.

La determinación del club no cayó nada bien en el entorno de la escuadra de Merseyside. El prestigioso sitio partidario británico Anfield Watch salió al paso de forma tajante para cuestionar la decisión de la mesa directiva y exigir un vuelco en las prioridades económicas del club con miras al receso invernal.

“Esto parece un gran error y algo que el club de Anfield debería reconsiderar lo antes posible. Aunque en el mercado pueden existir opciones más consolidadas para reemplazar a Mohamed Salah, los cerca de 17 millones de libras que costaría Osorio son difíciles de ignorar”, señalaron con dureza desde el medio inglés.

Bajo esa misma línea, el portal británico comparó los números del oriundo de Hijuelas con otras promesas que rondan en la carpeta de Slot, como Yan Diomande y Bazoumana Touré, argumentando que el chileno representaría una inversión de bajísimo riesgo financiero. Incluso, recordaron las históricas palabras del estratega nacional Raúl Toro, quien proyectó que las condiciones técnicas del extremo lo sitúan de forma natural como el “próximo Alexis Sánchez” del fútbol británico.

¿Qué equipos de la Premier League quieren fichar a Darío Osorio este 2026?

Pese al portazo propinado por el Liverpool, el destino más probable de Darío Osorio de cara a la temporada 2026-2027 sigue estando en los pastos de Inglaterra. El propio Ben Jacobs ratificó que la directiva del Midtjylland ya recibió consultas y propuestas formales de tres instituciones de la división de honor británica que buscan potenciar sus bandas: el Bournemouth, el Crystal Palace y el Everton.

Asimismo, trascendió que el Arsenal de Mikel Arteta mantuvo al chileno bajo estricta observación de sus veedores durante las últimas semanas, aunque en la escuadra de Londres la prioridad absoluta del mercado apunta a la búsqueda de un extremo izquierdo neto, dejando el camino libre para que los otros tres interesados aceleren los plazos de la transferencia. Desde el interior del conjunto danés ya avisaron que no pondrán trabas a su salida en este mercado, siempre y cuando las ofertas sobre la mesa alcancen el piso exigido de los 20 millones de euros.

El notable registro y el nuevo título de Darío Osorio en el fútbol de Europa

El fuerte interés de la Premier League se sustenta en un presente deportivo simplemente extraordinario. El pasado jueves 14 de mayo, el Midtjylland se coronó flamante campeón de la Copa de Dinamarca tras derrotar por la cuenta mínima al FC Copenhague en una infartante definición disputada en el epílogo del compromiso gracias a la anotación del surcoreano Lee Han-beom.

Con esta nueva corona, Osorio abrochó su segundo título oficial en el Viejo Continente tras la recordada obtención de la Danish Superliga en la temporada 2023-2024.

Los números del seleccionado nacional tras tres años de estadía en Dinamarca reflejan una maduración total en el alto rendimiento: acumula 109 partidos oficiales, 23 goles y 15 asistencias, registrando además en la presente campaña un notable aporte de de ocho conquistas y 10 habilitaciones sumando todas las competencias locales. A sus 22 años, el formado en la cantera azul se alista para despedirse de tierras danesas por la puerta grande.