La Gazzetta dello Sport confirmó que AS Roma envió un ojeador a Dinamarca para ver en acción a Darío Osorio, el delantero chileno del FC Midtjylland, quien respondió con un golazo ante el Sønderjyske por la Superliga danesa. El medio italiano señaló que su ficha vale 15 millones de euros —tres veces lo que pagaron los daneses— y que por edad, salario y características, el ex Universidad de Chile “se convierte en uno de los nombres clave para el mercado de La Roma“.

El interés llega después de que Midtjylland extendiera su contrato hasta 2030 en enero de 2026, una renovación que el propio club hizo pensando en una venta futura a buen precio. El de 21 años lleva 7 goles y 10 asistencias en 42 partidos esta temporada.

¿Por qué AS Roma quiere fichar a Darío Osorio?

La Loba busca renovarse con sangre joven y el perfil de Osorio encaja perfectamente. Según La Gazzetta, el técnico Gian Piero Gasperini —ex Atalanta, uno de los mejores de Europa en desarrollar jugadores jóvenes— ya aprobó la operación porque el chileno cumple con las características que pide su sistema. El ojeador giallorosso que viajó a Dinamarca “confirmó en vivo las buenas impresiones de las últimas semanas“, según el medio italiano.

No sería el primer acercamiento serio de una grande europea. En 2024, el Liverpool ya puso los ojos en él y Midtjylland rechazó una oferta millonaria. Ahora el escenario es distinto: Osorio tiene más madurez, más minutos y mejores números.

¿Cuánto vale el pase de Osorio y quién se queda con el dinero?

90% del pase : pertenece al FC Midtjylland

: pertenece al 10% del pase : pertenece a la U de Chile , que incluye esta cláusula en contratos de jugadores formados en su cantera

: pertenece a la , que incluye esta cláusula en contratos de jugadores formados en su cantera Ingreso estimado para la U: cerca de 1,5 millones de euros si la operación se cierra en 15 millones

El contrato de Osorio con Midtjylland se extiende hasta junio de 2030, lo que le da total control al club danés para negociar sin presiones y exigir el precio que estiman justo.

¿Qué significaría el fichaje de Osorio por la Roma para La Roja?

Un salto enorme en el nivel de la competencia. La Serie A es una de las tres ligas más exigentes del mundo y jugar en la Roma de Gasperini pondría a Osorio en el escaparate de las grandes selecciones del planeta. En Al Aire Libre seguimos de cerca su evolución y su impacto en La Roja.

En resumen