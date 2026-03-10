El nombre de Darío Osorio empezó a circular con fuerza en Inglaterra. Medios cercanos a Arsenal aseguran que el extremo chileno de Midtjylland aparece en la lista de seguimiento de clubes de la Premier League, con el objetivo de evaluar un posible fichaje en el próximo mercado europeo.

El interés no sería exclusivo de Londres. La información difundida por el medio partidario Daily Arsenal sostiene que Liverpool también monitorea al ex jugador de Universidad de Chile, lo que abre un escenario de competencia entre dos de los clubes más potentes del fútbol inglés.

La publicación señala que dentro del entorno europeo existe la expectativa de que el atacante chileno cambie de club durante el próximo verano del continente. Su rendimiento en Dinamarca y su crecimiento en el fútbol europeo lo instalaron en el radar de equipos que buscan extremos jóvenes con proyección.

¿Qué dijo el técnico del Midtjylland sobre el futuro de Osorio?

El técnico Mike Tullberg, entrenador del equipo danés, ya había anticipado que el ciclo del chileno en el club podría ser un paso previo a un salto mayor dentro de Europa: “Por supuesto que cambiará de club en algún momento. Puede hacer de todo en la cancha. Quizás debe ser un poco más peligroso en ataque y marcar más goles, pero como ya demostró que también puede defender, será interesante para muchos clubes de un nivel muy alto”, explicó el entrenador.

Sus palabras se interpretaron como una señal clara de que el futbolista chileno ya genera interés fuera de Dinamarca.

Los números que respaldan el crecimiento de Osorio

El rendimiento del extremo durante la actual temporada explica por qué varios clubes lo siguen de cerca. En su tercera campaña con el equipo danés, el atacante ha tenido continuidad en todas las competencias.

Entre Superliga Danesa, Copa de Dinamarca y Europa League, el chileno acumula 38 partidos disputados y cerca de 2.450 minutos en cancha.

En ese periodo registra seis goles y diez asistencias, cifras que consolidan su rol dentro del equipo y que han reforzado su perfil como extremo ofensivo con capacidad de generar juego.

Si el interés de los clubes ingleses se transforma en una oferta concreta durante el próximo mercado europeo, el ex jugador azul podría dar el salto más importante de su carrera: pasar desde la liga danesa directamente a la Premier League, uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.