Darío Osorio estaría viviendo sus últimos meses en el FC Midtjylland. El atacante chileno ha tenido un destacado paso por Dinamarca, lo que ha provocado que importantes equipos se interesaran en él.

Según se ha especulado en las últimas semanas, su salto a otra liga parece inminente y la Premier League asoma como una alternativa real. Son varios los clubes que están tras sus pasos, por lo que el formado en la U de Chile podría ser un protagonista del próximo mercado de pases.

Darío Osorio suma interesados en la Premier League

De acuerdo a la información entregada por Campo DK, Darío Osorio es pretendido por importantes equipos ingleses, aunque Bournemouth sería uno de los más interesados en quedarse con sus servicios.

“Bournemouth es actualmente el club que muestra mayor interés por el chileno, ha visitado el MCH Arena. El Liverpool también lleva tiempo siguiéndolo y ha estado observándolo”, señaló la citada fuente.

“Se cree que el West Ham United y el Fulham siguen de cerca lo que hace Darío Osorio con la camiseta del FC Midtjylland, tanto en la Superliga como en las competiciones europeas”, añadió.

Liverpool habría buscado fichar a Darío Osorio

En ese contexto, el citado medio reveló que Liverpool buscó el fichaje de Darío Osorio en el pasado, aunque no específico en qué año. Si bien habría existido un ofrecimiento concreto, fue muy inferior a lo que esperaba recibir el conjunto danés, por lo que las negociaciones no avanzaron.

“Liverpool ya había mostrado interés en la estrella chilena e incluso envió una oferta de entre 65 y 75 millones de coronas (entre 9 y 11 millones de dólares aproximadamente)”, indicó.

“No se acercaba ni remotamente a lo que el FC Midtjylland estaría dispuesto a aceptar”, concluyó el artículo.

¿Cuándo juega Darío Osorio?

En medio de los rumores sobre su futuro, Darío Osorio volverá a saltar a la cancha este jueves 19 de marzo a las 14:45 horas de nuestro país cuando Midtjylland reciba a Nottingham Forest por los octavos de final de vuelta de la Europa League. En el partido de ida, los daneses se impusieron por la cuenta mínima en condición de visitante.

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