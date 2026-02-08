El clásico danés tenía peso propio y el resultado terminó moviendo la parte alta de la tabla. El Midtjylland sacó adelante un triunfo que lo mantiene de lleno en la pelea por la cima y que vuelve a instalar el suspenso en el torneo.

Darío Osorio fue titular en el partido ante Copenhague, en un duelo de alta exigencia. Además, sumó otro encuentro relevante en su temporada europea. Sin necesidad de ser protagonista permanente, el chileno sigue acumulando minutos en un equipo que compite arriba y que responde en los cruces directos.

⚽ El Midtjylland de Osorio deja la cima al rojo vivo en Dinamarca

La victoria por 2-1 le permitió Midtjylland quedar a solo un punto del líder y confirmar que la lucha por el primer lugar sigue completamente abierta. El resultado, además, refuerza el momento del equipo en una etapa del campeonato donde cada partido empieza a pesar más.

Para Osorio, el presente se sostiene desde la regularidad. Titularidad, confianza del cuerpo técnico y participación en partidos grandes marcan su avance en el fútbol danés, lejos de la adaptación inicial y más cerca de la consolidación.

🔥 Lo que viene para Midtjylland y Osorio

El calendario vuelve a poner al equipo de Osorio frente a un rival directo, esta vez por la Copa de Dinamarca. Los Lobos enfrentarán al AGF por la semifinal de la competición, este jueves 12 de febrero a las 15:00 horas de Chile.