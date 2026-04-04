Darío Osorio marcó un gol en el empate 2-2 de Midtjylland ante Sonderyske por la liga danesa y volvió a destacar en Europa con una definición individual dentro del área. El chileno fue titular y anotó el segundo tanto de su equipo antes de salir reemplazado a los 78 minutos.

El aporte del formado en Universidad de Chile vuelve a instalarlo como una pieza relevante en ataque, en un partido donde Midtjylland parecía encaminar un triunfo claro que terminó escapándose en los minutos finales.

Gol de Darío Osorio en Dinamarca confirma su momento

El equipo local abrió el marcador a los 12 minutos con anotación de Aral Simsir, quien también fue clave en el segundo tanto. En el inicio del segundo tiempo lideró un contragolpe con un pase filtrado que dejó a Osorio lanzado en velocidad.

El chileno resolvió con categoría: ganó la carrera, ingresó al área y, tras eludir al arquero con una pisadita, definió con el arco libre para el 2-0 parcial.

OSORIO CON UN GOLAZO EN CONTRAATAQUE ⚡🇨🇱



Darío Osorio definió con clase tras un letal contraataque para marcar el 2-0 de FC Midtjylland sobre SønderjyskE 🔥



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Midtjylland pierde ventaja tras el gol de Osorio

El cierre del partido cambió el resultado. Sonderyske reaccionó en los minutos finales y logró empatar con goles de Mohamed Cherif Haidara a los 83 y Olti Hyseni a los 89.

Para ese tramo Osorio ya no estaba en cancha, tras ser sustituido a los 78 minutos, en un momento donde el equipo perdió control del juego y permitió la remontada.

Con este resultado Midtjylland llegó a 48 puntos y sigue como escolta en el Grupo A, aunque pierde margen en la lucha por el liderato. AGF suma 52 unidades y puede ampliar la diferencia en la parte alta de la tabla.