El clima de tranquilidad en la Superliga de Dinamarca se quebró de forma violenta. El Midtjylland, club donde brilla el chileno Darío Osorio, se convirtió en el epicentro de una noticia policial que tiene en vilo al fútbol europeo. Un integrante del plantel estelar fue víctima de un feroz ataque con arma blanca que lo dejó luchando por su vida en las últimas horas.

El suceso ocurrió en la localidad de Herning, donde el futbolista fue apuñalado en plena vía pública, obligando a su traslado inmediato a un centro asistencial de alta complejidad. La gravedad de las heridas fue tal que el cuerpo médico tuvo que inducir un coma tras someterlo a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia para estabilizar sus signos vitales.

¿Qué le pasó al compañero de Darío Osorio en Dinamarca?

El mediocampista Alamara Djabi fue acuchillado durante el pasado fin de semana y debió ser operado dos veces para salvar su vida.

El volante de 19 años, nacido en Guinea y formado en las inferiores del Benfica, regresó esta temporada al club escandinavo tras un préstamo en Portugal. Según los reportes policiales, el ataque fue directo y le provocó lesiones de extrema gravedad. El Midtjylland, que se encuentra en plena disputa por el título liguero, confirmó que el jugador ya despertó del coma inducido, aunque su estado sigue siendo de cuidado y bajo estricta observación médica.

Alamara Djabi – FC Midtjylland / © Imago

¿Cuál es el estado de salud actual del futbolista atacado en el Midtjylland?

Alamara Djabi se encuentra estable dentro de su gravedad y ya ha mostrado signos de recuperación tras despertar del coma.

A través de un comunicado oficial, la institución danesa intentó llevar calma a la hinchada, aunque manteniendo la reserva que el caso amerita. “Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con cuchillo y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Se encuentra bien, dadas las circunstancias”, señalaron desde el club. La dirigencia también enfatizó que mantienen un “estrecho diálogo y colaboración con las autoridades” para dar con los responsables de la agresión.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

¿Cómo afecta esta situación al presente de Darío Osorio y su equipo?

El club solicitó blindar al plantel y prohibió al staff técnico y jugadores referirse al incidente para no entorpecer la investigación policial.

La situación golpea a Darío Osorio en uno de sus mejores momentos estadísticos, donde registra siete goles y diez asistencias en 44 partidos disputados esta temporada. El Midtjylland pidió expresamente que no se contacte a los compañeros de Djabi, incluido el chileno, debido a que el grupo se encuentra “profundamente afectado por el grave suceso”.

El objetivo de la institución es proteger la privacidad de la víctima y su familia mientras se esclarecen los motivos del ataque en Herning. Con la Superliga entrando en su fase definitoria y la lucha por el título al rojo vivo, la incógnita ahora es cómo procesará el camarín este trauma.