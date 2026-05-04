Darío Osorio volvió al gol tras un mes de sequía, pero su tanto no le alcanzó al Midtjylland. Los daneses empataron 3-3 ante el Viborg en condición de local por la jornada 30 de la Superliga y quedaron a dos puntos del Aarhus GF, líder absoluto, con solo dos fechas por disputarse.

¿Cómo fue el gol de Darío Osorio?

El formado en la U de Chile apareció en el momento más necesario para su equipo. Midtjylland caía 0-1 cuando en el minuto 36 Osorio recibió el balón por el sector derecho, superó a dos rivales en carrera y definió de zurda para dejar sin opciones al portero y poner el 1-1 transitorio.

Sin embargo, el empate duró menos de diez minutos. Asker Beck, autor de la apertura de la cuenta, volvió a poner en ventaja al Viborg a los 45′. El Midtjylland reaccionó con goles de Pedro Bravo al 45+2′ y Martin Erlić al 80′ para ponerse 3-2, pero Dorian Hanza decretó el 3-3 definitivo a los 89 minutos.

Con 59 puntos, el Midtjylland se quedó a dos unidades del Aarhus GF con solo dos fechas por jugar, lo que complica sus opciones de título.

¡GOLAZO DE DARÍO! 🇨🇱🔥 Darío Osorio apareció con una tremenda jugada en solitario para marcar el empate momentáneo del Midtjylland frente al Viborg y poner el 1-1 en un partidazo de la Superliga danesa🤯



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¿Hace cuánto no anotaba Darío Osorio?

El gol ante el Viborg puso fin a una sequía de exactamente un mes. La última anotación de Osorio había sido el 4 de abril en el empate 2-2 ante el Sonderjyske por la misma competición.

En lo que va de temporada, el seleccionado chileno acumula 9 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, números que lo consolidan como uno de los atacantes chilenos con mejor rendimiento en el exterior durante 2026.

¿Cuándo juega Darío Osorio?

El próximo partido de Osorio con el Midtjylland está programado para este domingo 10 de mayo a las 8:00 horas de Chile ante el Nordsjælland por la jornada 31 de la Superliga danesa.