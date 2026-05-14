Darío Osorio tuvo una jornada histórica este jueves. El chileno fue titular y jugó 85 minutos en la final de la Copa de Dinamarca, que el Midtjylland ganó al FC Copenhague para consagrarse campeón. Y casi en paralelo, el periodista británico Ben Jacobs de GiveMeSport reveló que Everton, Crystal Palace y Bournemouth de la Premier League ya se contactaron con el club danés para conocer las condiciones de un eventual traspaso del extremo de 23 años.

¿Qué equipos están interesados en Darío Osorio?

Según GiveMeSport, los tres clubes de la Premier League se acercaron a Midtjylland para preguntar por Osorio, quien tiene contrato con el club hasta 2030. El periodista Ben Jacobs precisó que Arsenal lo siguió en el pasado y Liverpool también lo rastreó en algún momento, aunque actualmente ninguno de los dos pretende ficharlo.

La publicación también detalló el perfil que buscan los interesados: un extremo que puede operar por ambos costados, aunque ha jugado principalmente por la derecha e incluso ha sido utilizado como lateral derecho en algunos partidos.

El precio, sin embargo, no será bajo. “Midtjylland ya ha rechazado ofertas superiores a 20 millones para el extremo”, precisó GiveMeSport, dejando en claro que cualquier club interesado deberá superar esa barrera para sentarse a negociar.

Midtjylland winger Darío Osorio is on the radar of Everton, Bournemouth and Crystal Palace.



Midtjylland open to a sale. €20m+ price tag.🇨🇱https://t.co/zJxEuvVbt7 — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 14, 2026

¿Cuál es la situación de Osorio en Midtjylland?

Osorio cierra una temporada de alto nivel en Dinamarca: 8 goles y 10 asistencias en todas las competencias, con el título de la Copa de Dinamarca incluido. Su contrato con Midtjylland se extiende hasta 2030, lo que otorga al club danés una posición de fortaleza en cualquier negociación.

En mercados anteriores el conjunto ya rechazó ofertas millonarias, y con la barrera de los 20 millones como referencia pública, los tres clubes de la Premier League que preguntaron deberán evaluar si están dispuestos a superar esa cifra para quedarse con el chileno.

¿Cuándo juega Darío Osorio?

Osorio disputará su último partido de la temporada este domingo 17 de mayo a las 12:00 horas de Chile, cuando Midtjylland visite al Brondby por la última jornada de la Superliga danesa. El club ya no tiene opciones de levantar el título del torneo.