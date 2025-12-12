Darío Osorio es uno de los jugadores chilenos con mayor proyección en la actualidad. El atacante ha tenido una gran temporada en Dinamarca, por lo que los ojos de importantes clubes están sobre él.

El formado en Universidad de Chile se ha convertido en pieza clave en el Midtjylland, sobre todo en la Europa League, competencia donde su equipo marcha en el segundo lugar de la clasificación.

Su desempeño ha sido tal que los sondeos han aumentado en el último tiempo, por lo que asoma como una opción real su posible salto a un grande de Europa en el próximo mercado.

😱 Gigantes de Alemania tras los pasos de Darío Osorio

El periodista Christian Falk reveló en FCB Insider que hay dos gigantes alemanes tras los pasos de Darío Osorio: Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

“El nombre de Darío Osorio probablemente no les suene a la mayoría de los aficionados al fútbol en Alemania. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. La joya del ataque chileno, que ha experimentado un desarrollo impresionante desde su llegada al Midtjylland en 2023, parece ser ahora el centro de atención de varios grandes clubes, como el Bayern y el Borussia Dortmund”, indicó.

👀 Bayern Múnich sigue atento a Darío Osorio

De acuerdo al citado medio, el Bayern Múnich “vigila” a Osorio como una opción a futuro en el ataque del equipo bávaro. Allí describen al chileno como un “extremo izquierdo que opera desde el lado derecho. Tiene fantásticas habilidades de regate y le encanta tomar tiros a puerta”.

Además, destacan sus cuatro goles y cinco asistencias en la Superliga danesa. “Está lejos de ser un producto terminado y hay mucho espacio para desarollo”, apuntaron.

Sin embargo, aclararon que el principal candidato para reforzar el ataque es Said El Mala, futbolista alemán que milita en el FC Köln de la Bundesliga. Aunque el germano también está en la carpeta de clubes como el Paris Saint-Germain y el Barcelona, por lo que el Bayern tendría una dura competencia si quiere ficharlo.

