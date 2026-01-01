El inicio de este año 2026 traerá consigo la segunda parte de la mayoría de las ligas del fútbol europeo, incluida la Superliga danesa en la que el chileno Darío Osorio sigue destacando partido a partido junto al FC Midtjylland, escenario que además activa el interés por su fichaje de más clubes de la élite en el viejo continente.

El nombre de Osorio ya ha aparecido en el radar de gigantes como Liverpool, AC Milan y más reciente de Manchester United o Fenerbahce, y si hace solo unas semanas atrás se conoció que también Borussia Dortmund sigue los pasos del seleccionado chileno, con dicho elenco habría novedades al respecto.

🕵️‍♀️ Desde Alemania se suman más equipos a la caza de Osorio

A inicios del pasado mes de diciembre se conoció que junto con el Dortmund también Bayern Munich sondeaban los movimientos de Osorio en este mercado de pases, encontrándose en la fila de los interesados por el formado en la U de Chile.

En las últimas horas, el periodista especializado en mercado de pases europeo Nicolo Schira lanzó que el Dortmund mantiene su interés por el canterano azul, pero además aseguró que Hertha Berlin, también de la Bundesliga alemana, estaría dispuesto a ofertar al Midtjylland por su traspaso.

Con esto, Osorio sigue perfilándose como el futbolista chileno de mayor proyección a sus 21 años, teniendo la vitrina necesaria para estar en el horizonte de una larga lista de clubes de primer orden en el viejo continente, por lo que su próximo paso podría ser inminente.

💸 ¿Cuál es el valor de mercado de Darío Osorio?

El precio de salida que le ha puesto el Midtjylland a Osorio ronda los 20 millones de euros, por lo que cualquier club que quiera llevárselo de los “Lobos” deberá desembolsar esa cifra o incluso más, dependiendo de las circunstancias.