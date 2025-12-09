Darío Osorio va sumando cada mes algún nuevo pretendiente en el fútbol europeo debido a otra gran temporada que se encuentra viviendo junto a Midtjylland en el fútbol danés, y si ya en el pasado desde Inglaterra e Italia han buscado su fichaje recientemente se conoció que otro gigante del viejo continente se suma a la carrera por su incorporación.

Osorio está cerca de completar su tercera temporada con el Midtjylland y no ha aflojado en su rendimiento durante este periodo a pesar de no gozar de la misma continuidad, por lo que no es para nada extraño que se haya sumado un nuevo club relevante de Europa a pujar por sus servicios con miras al próximo año.

⚽ Desde Turquía ponen la lupa en Darío Osorio

A los ya nombrados clubes poderosos del fútbol europeo que han expresado su interés por Darío Osorio se destapó recientemente el del Fenerbahce turco, otro de los constantes animadores de las competiciones de la UEFA.

Fue el sitio FH-Insider el que dio a conocer de este seguimiento que le está haciendo Fenerbahce a Osorio, uno de los gigantes del país otomano y que actualmente se encuentra peleando tanto el liderato de su liga como también en la zona de clasificación de la Europa League.

Los Canarios actualmente se encuentran bajo la dirección técnica del italiano Domenico Tedesco, quien sucedió en el cargo a José Mourinho, y tiene en su plantel a nombres importantes como el arquero brasileño Ederson, su compatriota Fred, el eslovaco Milan Skriniar, el colombiano Jhon Durán o el ex Real Madrid Marco Asensio, entre otros.

Osorio es sondeado desde el Fenerbahce para sumarse a su plantel en 2026/ © IMAGO

📊 Los números de Darío Osorio en 2025