El chileno Darío Osorio sigue acaparando miradas en el fútbol europeo por el correcto rendimiento que está exhibiendo junto a FC Midtjylland esta temporada, un presente que ahora lo pone en la órbita de un “gigante dormido” según los últimos reportes desde el viejo continente.

En los últimos mercados europeos el nombre de Osorio ya sonó en clubes de la talla de Liverpool o AC Milan, y en las últimas horas comenzó a circular de los sondeos que estaría haciendo otro club con una rica historia del fútbol inglés, pero que no vive su mejor actualidad.

📌 Darío Osorio podría llegar a refrescar el plantel de un club histórico

Osorio vive su tercera temporada junto a Midjylland luego de su arribo en 2023, periodo en el que ha sido tentado para dar el salto desde la liga danesa hacia una competencia de mayor exigencia y nivel.

En esta línea, es que en las últimas horas surgieron novedades sobre el futuro del formado en U de Chile, esto porque el periodista irlandés Paddy Keogh del sitio Attacking Football aseguró que Manchester United sigue los pasos del oriundo de Hijuelas para el próximo año 2026.

“Manchester United sigue al extremo Darío Osorio durante más de un año. El jugador de 21 años ha explotado en forma, anotando 14 goles en 14 partidos de la Superliga danesa, y los ojeadores del United, según se informa, siguen de cerca su progreso“, aseguró Keogh en su cuenta de X, abriendo esta interesante posibilidad para el chileno de aterrizar en los Diablos Rojos, elenco que no goza un gran presente al marchar en el décimo puesto de la Premier League y sin participar de competencias europeas.

Darío Osorio es nuevamente tentado desde la Premier League inglesa/ © IMAGO

📊 Los números de Darío Osorio en Midtjylland