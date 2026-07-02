Datos Clave Salida confirmada: Felipe Salomoni dejó la U de Chile tras finalizar su préstamo. Sentido adiós: El carrilero izquierdo utilizó sus redes sociales para despedirse de los azules. Futuro: El jugador pertenece a Guaraní, pero Godoy Cruz surgió como interesado en el fútbol argentino.

Felipe Salomoni se olvidó definitivamente de Universidad de Chile. El carrilero izquierdo finalizó su préstamo con los azules, por lo que se despidió del Centro Deportivo Azul y actualmente se encuentra buscando club para continuar su carrera.

Si bien el jugador de 23 años aún tiene contrato vigente con Guaraní de Paraguay, todo indica que no regresará al elenco guaraní. En ese contexto, Godoy Cruz surgió como interesado, por lo que podría partir a Argentina.

¿Dónde jugará Felipe Salomoni tras dejar U de Chile?

Aún no hay certeza de dónde continuará su carrera Felipe Salomoni. Sin embargo, de acuerdo a la información del medio partidario Somos Godoy Cruz, el futbolista interesa al otro lado de la cordillera.

“Hace instantes trascendió que el Expresso posó sus ojos en Felipe Salomoni. El carrilero que estuvo en la última temporada en la Universidad de Chile es un nuevo futbolista que está en carpeta en este mercado de pases”, señaló.

Sin embargo, la escuadra mendocina no sería la única tras sus pasos. “Según aseguran desde su entorno, el nacido en Vicente López tiene algunas instituciones interesadas de México y de Argentina”, agregaron.

El sentido adiós de Salomoni a la U de Chile

Tras finalizar su préstamo, Salomoni utilizó su cuenta de Instagram para decir adiós al Romántico Viajero. “Llegó el momento de despedirme de esta gran institución. No quiero irme sin agradecer a todas las personas que forman parte de este club: compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha”, indicó.

“Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor hoy y siempre”, concluyó.