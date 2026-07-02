Datos Clave Opción de compra: Universidad de Chile y Racing Club acordaron una cláusula fijada en 1.500.000 dólares para que los azules puedan adquirir el 50% de la carta del jugador. Condiciones del préstamo: El extremo argentino de 19 años aterrizó en el Centro Deportivo Azul mediante una cesión temporal por doce meses. Ahorro de cupos: Al tener edad de juvenil, Azul Azul lo inscribirá en el fútbol joven, evitando gastar una plaza de extranjero o refuerzo adulto en el primer equipo.

El mercado de pases invernal ya es una realidad en Universidad de Chile. El Centro Deportivo Azul afina los últimos detalles administrativos para oficializar a Gonzalo Reyna, extremo argentino que se convertirá en la primera cara nueva del plantel para la segunda rueda. La operación es inminente, sobre todo luego de que el propio futbolista de 19 años confirmara su presencia en la capital al publicar una fotografía en sus redes sociales y se le viera presente en el Estadio Nacional para presenciar el duelo frente a Unión La Calera por Copa Chile.

Sin embargo, más allá de las inminentes pruebas médicas y la firma del contrato, el verdadero impacto de la noticia llegó desde el otro lado de la cordillera. Los medios partidarios en Argentina filtraron los detalles más celosamente guardados del acuerdo comercial entre Azul Azul y Racing de Avellaneda, revelando que la operación contempla un desembolso económico de proporciones mayores si la U decide retener al atacante una vez que finalice su periodo de préstamo inicial.

¿De cuánto es la millonaria cláusula que debe pagar la U de Chile por Gonzalo Reyna?

Los pormenores financieros fueron sacados a la luz por el periodista especializado Leandro Adonio Belli, de Racing Maníacos, y complementados por Reserva Académica. Según la información originada en Avellaneda, el préstamo de Reyna incluye una opción de compra fijada en la abultada cifra de 1,5 millones de dólares a cambio del 50% de los derechos económicos del jugador.

La fórmula comercial le entrega a la gerencia deportiva de la U un margen de doce meses para evaluar en terreno si la inversión se justifica. Si el puntero logra consolidar la velocidad y el desequilibrio que lo llevaron a destacar en su reciente paso por Boston River de Uruguay, Azul Azul tendrá la prioridad absoluta para romper el chanchito y transformarse en socio de la “Academia” en una futura venta.

¿Por qué la U aceptó las exigencias económicas del nuevo refuerzo?

El respaldo para aceptar una cláusula de este calibre tiene nombre y apellido: Fernando Gago. De acuerdo con los datos entregados a Al Aire Libre, el actual técnico universitario levantó el teléfono y fue el principal gestor de la llegada del jugador, a quien conoce desde que apenas despuntaba con 16 años en la cantera de Racing.

A esta confianza técnica se suma un factor reglamentario que alivia la planificación económica de la dirigencia. Debido a sus 19 años, Reyna será inscrito legalmente en el fútbol joven. Esta jugada le permite al club sumar a un refuerzo internacional de proyección sin tocar los cupos de fichajes del plantel de honor, dejando la vía libre y el presupuesto disponible para ir por las otras dos prioridades del DT: un defensor central por la izquierda y un mediocampista de corte.

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