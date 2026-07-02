Datos Clave Nacional sin BTS: El IND no autorizó el uso del Coliseo Central para los conciertos de la banda. Cuidar la cancha: El montaje del escenario 360° pondría en riesgo el césped del recinto. Prioridad deportiva: Se priorizan los partidos de la U y de la Selección Chilena.

Buenas noticias para el fútbol chileno y malas para el ARMY de BTS. El Instituto Nacional de Deportes (IND) decidió no autorizar el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos de BTS programados en octubre, una determinación que busca resguardar el césped del recinto de cara a los próximos partidos de Universidad de Chile y de la Selección Chilena.

Según información publicada por The Clinic, la productora DG Medios negociaba el arriendo del Coliseo Central por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos, pese a que las entradas ya están agotadas. El obstáculo apareció en los requerimientos técnicos: el tour de BTS contempla un escenario central tipo 360° en medio de la cancha, con pasarelas, lo que implicaría cerca de nueve días de montaje y un fuerte impacto sobre el pasto.

¿Por qué el IND rechazó los conciertos?

Por el estado del césped. En su comunicado, el IND explicó que “la decisión responde exclusivamente al estado actual de la cancha del Estadio y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido”. El organismo detalló que el pasto quedó en óptimas condiciones tras varias intervenciones y que una afectación mayor comprometería compromisos ya agendados, incluida su homologación internacional.

¿Qué partidos se quieren proteger?

Los del fútbol y algo más. Entre los compromisos que el IND busca resguardar figuran un partido oficial de la Selección Chilena masculina en noviembre, encuentros del fútbol profesional que hacen de local en el recinto, como los de la U, actividades deportivas del propio instituto y la Teletón 2026. En los últimos años, el Nacional ha sufrido serios daños en su cancha producto de conciertos y espectáculos masivos, un antecedente que pesó en la decisión.

Eso sí, la resolución no implica la cancelación definitiva de los shows de BTS en Chile, sino que deja en suspenso su realización en el Coliseo Central. Como alternativa, el Parque Estadio Nacional ofreció el sector de la Explanada Sur para no afectar la cancha, mientras la productora aún no informa una reprogramación ni cambio de recinto. Una noticia que, en el mundo del fútbol, se celebra: el césped del Nacional quedará protegido para la U y La Roja.