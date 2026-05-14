La FIFA confirmó que BTS, Shakira y Madonna se presentarán en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Es la primera vez en la historia del torneo que el partido decisivo por el título incorpora un espectáculo musical durante el entretiempo.

El anuncio llega a menos de un mes del inicio del Mundial y ya desató polémica: el show obligará a extender el descanso más allá de los 15 minutos tradicionales, alterando uno de los formatos más inamovibles del fútbol de alto nivel. Este formato no es nuevo en Estados Unidos: en la final del Mundial de Clubes 2025, también disputada en suelo norteamericano, el entretiempo se estiró hasta los 25 minutos para las actuaciones de J Balvin, Doja Cat y Tems.

¿Quién eligió a BTS, Shakira y Madonna?

Según información difundida por la FIFA, la selección de los artistas estuvo a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien operó como productor del evento a través de la organización benéfica Global Citizen. La elección combina tres mercados estratégicos: el pop latino global (Shakira), el K-pop con el mayor fandom organizado del planeta (BTS) y el legado del pop anglosajón (Madonna), lo que maximiza el alcance del evento en plataformas de streaming y redes sociales.

Para Chile y el resto de Latinoamérica, la presencia de Shakira es el dato más resonante. La artista colombiana no actuaba en un escenario de esta magnitud desde la ceremonia de clausura del Mundial de Brasil 2014, donde interpretó “La La La” ante más de 70.000 personas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Doce años después, vuelve al mayor escenario del fútbol mundial.

¿Habrá más shows en el Mundial 2026?

La final no es el único evento musical del torneo. El Mundial 2026 contará con tres ceremonias de inauguración, una por cada país sede. En México actuarán J Balvin y Alejandro Fernández; en Estados Unidos, Katy Perry y Anitta; y en Canadá, la programación incluye a Alanis Morissette, Alessia Cara y Michael Bublé.

Es un modelo de entretenimiento que la FIFA viene construyendo desde el Mundial de Sudáfrica 2010 y que en 2026 alcanza su versión más ambiciosa: cinco shows en total, distribuidos entre tres países y con un cierre estelar que, por primera vez, compite en escala con el Super Bowl.