Un jugador de la selección de Cabo Verde está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda por una presunta agresión sexual ocurrida en el hotel de concentración del equipo, horas después del partido ante Chile en el Eden Park de Auckland el 27 de marzo de 2026, por la FIFA Series, según reveló este domingo el diario New Zealand Herald en una exclusiva a la que también tuvo acceso de documentos relacionados con la investigación.

La denuncia fue formalizada el 10 de abril ante la Policía de Auckland Central y coincide con la preparación de los Tiburones Azules para su histórica primera participación en el Mundial 2026.

Esa misma noche, La Roja había protagonizado una de las victorias más festejadas del año al remontar un marcador adverso de 1-2 para quedarse con un contundente 4-2 ante los capoverdianos, con goles de Brereton, Gutiérrez, Loyola y Tapia.

¿Qué investigó la Policía de Nueva Zelanda y qué evidencias buscó?

La denuncia fue presentada tres semanas después del incidente. Una fuente cercana a la denunciante confirmó al New Zealand Herald que la víctima ha tenido “serias dificultades para sobrellevar la situación desde el presunto incidente”, lo que explicaría el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia formal del 10 de abril. Las autoridades ya solicitaron las grabaciones de cámaras de seguridad del hotel donde se hospedaba la delegación de Cabo Verde, aunque el establecimiento declinó hacer cualquier declaración pública.

La Policía de Nueva Zelanda entregó una declaración escueta pero oficial: “La policía puede confirmar que hay una denuncia bajo investigación, reportada el 10 de abril de 2026 en el centro de Auckland. No podemos hacer más comentarios en este momento”.

¿Cuál es la postura de la FIFA y las federaciones involucradas?

Silencio generalizado y cautela oficial. Un portavoz de la FIFA en Suiza señaló que no tenía comentarios que hacer dada la investigación en curso, y reconoció que era “demasiado pronto” para determinar si el organismo abriría su propia pesquisa paralela. Eso sí, la FIFA indicó que tiene intención de realizar consultas iniciales con New Zealand Football, al ser la asociación anfitriona del torneo.

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda afirmó que la Policía no se había puesto en contacto formal con ellos hasta el momento, pero que colaborarán en todo lo necesario. La Federación de Fútbol de Cabo Verde, por su parte, no respondió antes de la publicación de la nota.