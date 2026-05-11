Argentina publicó este lunes la prenómina oficial de 55 jugadores que el técnico Lionel Scaloni entregó a la FIFA para la defensa del título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con el plazo legal venciendo este mismo 11 de mayo. La lista tiene de todo: los inamovibles Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y el Dibu Martínez, pero también sorpresas, un nombre casi descartado por sanción y la sombra de tres lesionados que inquietan al cuerpo técnico. Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para anunciar los 26 que viajarán al torneo, con debut programado para el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Hay nombres que nadie esperaba ver en el radar de Scaloni, y dos situaciones urgentes que resolver antes del 30 de mayo.

¿Qué pasó con Nahuel Molina?

El lateral derecho Nahuel Molina sufrió un desgarro muscular grado 1 en el partido del Atlético de Madrid ante Celta de Vigo, y la baja le abrió un interrogante grande en el costado derecho de la defensa. La buena noticia, según consignó DSports Argentina, es que se estima una recuperación de 21 días, lo que le permitiría llegar con lo justo al debut mundialista del 16 de junio. Lo malo, llega sin ritmo de competencia.

Y Molina no es el único que preocupa: Cristian Cuti Romero y Nicolás González también atraviesan sus propias complicaciones físicas en el tramo final de la temporada europea.

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¿Por qué Prestianni pone en aprietos a Scaloni si es convocado?

El joven delantero Gianluca Prestianni (Benfica), una de las grandes apuestas del fútbol argentino, fue sancionado con 6 partidos por la UEFA por una conducta considerada racista hacia Vinicius Jr. en el partido de Champions contra el Real Madrid del 25 de febrero de 2026. La FIFA extendió esa pena a nivel mundial: si Scaloni lo convoca, Prestianni no podrá jugar los dos primeros partidos de la fase de grupos, que son precisamente ante Argelia y Austria.

Según el medio argentino TyC, esta situación lo deja prácticamente descartado del Mundial, pues Scaloni difícilmente llevará a un jugador que no puede aparecer hasta la tercera fecha.

¿Cuáles son las sorpresas reales de la prenómina de Scaloni?

Los nombres que nadie tenía en el radar. El arquero Santiago Beltrán (River Plate) entra como sexta opción entre los porteros, sin nunca haber sido citado antes por la mayor. En la defensa llaman la atención Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe), mientras que en el mediocampo emergen Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos titulares en el Xeneize, a quienes Scaloni ya había elogiado: Aranda es un jugador muy interesante y una linda aparición”.

Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Girona) confirman que Scaloni está apostando en serio a la nueva generación. 

La prenómina de Argentina para el Mundial 2026

  1. Emiliano Martínez – Aston Villa
  2. Gerónimo Rulli – Olympique De Marsella
  3. Juan Musso – Atlético De Madrid
  4. Walter Benítez – Crystal Palace FC
  5. Facundo Cambeses – Racing Club
  6. Santiago Beltran – River Plate
  7. Agustín Giay – Palmeiras
  8. Gonzalo Montiel – River Plate
  9. Nahuel Molina – Atlético De Madrid
  10. Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
  11. Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
  12. Lucas Martinez Quarta – River Plate
  13. Marcos Senesi – Bournemounth
  14. Lisandro Martínez – Manchester United
  15. Nicolás Otamendi – Sl Benfica
  16. Germán Pezzella – River Plate
  17. Leonardo Balerdi – Olympique De Marsella
  18. Cristian Romero – Tottenhman Hotspur
  19. Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
  20. Zaid Romero – Getafe CF
  21. Facundo Medina – Olympique De Marsella
  22. Marcos Acuña – River Plate
  23. Nicolás Tagliafico – Olympique De Lyon
  24. Gabriel Rojas – Racing Club
  25. Máximo Perrone – Calcio Como 1907
  26. Leandro Paredes – Boca Juniors
  27. Guido Rodríguez – Valencia Cf
  28. Aníbal Moreno – River Plate
  29. Milton Delgado – Boca Juniors
  30. Alan Varela – Fc Porto
  31. Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
  32. Rodrigo De Paul – Inter De Miami
  33. Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
  34. Enzo Fernández – Chelsea
  35. Alexis Mac Allister – Liverpool
  36. Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
  37. Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
  38. Emiliano Buendia – Aston Villa
  39. Valentín Barco – Racing Club De Estrasburgo
  40. Lionel Messi – Inter De Miami
  41. Nicolás Paz – Calcio Como 1907
  42. Franco Mastantuono – Real Madrid
  43. Thiago Almada – Atlético De Madrid
  44. Tomás Aranda – Boca Juniors
  45. Nicolás González – Atlético De Madrid
  46. Alejandro Garnacho – Chelsea
  47. Giuliano Simeone – Atlético De Madrid
  48. Matías Soulé – AS Roma
  49. Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
  50. Gianluca Prestianni – Sl Benfica
  51. Santiago Castro – Bologna Fc
  52. Lautaro Martínez – Internazionale De Milán
  53. José Manuel López – Palmeiras
  54. Julián Álvarez – Atlético De Madrid
  55. Mateo Pellegrino – Parma Calcio

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