La planificación de la Universidad de Chile para el 2026 sumó un problema antes de lo esperado. No fue una decisión interna ni un movimiento del mercado de pases, sino un factor externo el que encendió las alertas y obligó a revisar un partido que ya estaba agendado.

La irrupción de Lionel Messi y el Inter Miami en el calendario sudamericano generó un escenario inesperado para la U, que ahora ve cómo un amistoso considerado importantísimo entra en zona de incertidumbre por razones ajenas a lo deportivo.

⚽ Messi aparece en el camino de la U y enciende alertas por un amistoso clave

El foco del problema está en Lima. La U fue anunciada como el rival de Universitario de Perú para la tradicional Noche Crema, evento fijado para el sábado 24 de enero, que marca el inicio de la temporada del club peruano y que ya comenzó con la venta de entradas.

Sin embargo, ese mismo día Alianza Lima programó su Noche Blanquiazul, con un invitado de impacto mundial: el Inter Miami de Lionel Messi. La coincidencia de ambos espectáculos deportivos, en la misma ciudad y durante la misma jornada, encendió de inmediato las alertas a nivel gubernamental.

La presencia del campeón del mundo implica un despliegue de seguridad muy superior al habitual, lo que dificulta que ambos eventos se desarrollen de manera paralela sin afectar el orden público.

🚨 Autoridades intervienen y el amistoso queda en duda

Ante este escenario, el Ministerio del Interior de Perú solicitó a los clubes involucrados evaluar alternativas, ya sea mediante una reprogramación o un acuerdo que permita garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Por lo mismo, los directivos de Universitario y Alianza Lima fueron citados a una reunión de coordinación, donde deberán presentar una propuesta consensuada que permita destrabar el conflicto.

Para la U, el impacto no es menor. Se trata de un amistoso clave dentro de la planificación internacional del 2026, pensado como instancia de preparación deportiva y exposición regional en medio del armado del nuevo proyecto.