Un sorpresivo golpe sacudió al Inter Miami luego que el entrenador argentino Javier Mascherano renunciara a su cargo, dejando vacante el puesto en el equipo que juega Lionel Messi y el ex Colo Colo, Maximiliano Falcón.

Sin embargo, la escuadra de la Major League Soccer (MLS) ya tiene a su reemplazante. El elegido es un viejo conocido del fútbol chileno, se trata de Ángel Guillermo Hoyos, DT que fue campeón con la Universidad de Chile en 2017.

¿Por qué Javier Mascherano deja Inter Miami?

Fue el prestigioso Diario Marca quien reveló la salida del director técnico argentino de la banca del conjunto rosa. El citado medio detalló que el entrenador renunció al cargo y que explicó su decisión citando razones personales.

“Ojalá todo esté bien con Mascherano en su vida personal, pero los aficionados rápidamente notaron que Gerardo Martino había dejado el mismo puesto antes que Mascherano también por razones personales. Es válido preguntarse si las condiciones son las adecuadas para que los entrenadores tengan éxito en el club y si es un puesto codiciado”, consignó la citada fuente.

¿Quién será el DT de Inter Miami?

Fue el propio Diario Marca quien dio a conocer al sustituto de Mascherano en la banca. Se trata del también argentino Ángel Guillermo Hoyos, último entrenador campeón con la U de Chile del Campeonato Nacional.

“Hoyos tiene experiencia como técnico en Argentina, México, Chile, Grecia y Chipre. Además, entrenó a la selección de Bolivia y dirigió a clubes como la U de Chile y Atlas de México”, señaló.

¿Qué ganó Ángel Guillermo Hoyos en la U de Chile?

Ángel Guillermo Hoyos entró en la historia de la U de Chile el 2017, puesto que conquistó el Campeonato Nacional tras remontar ante su clásico rival, Colo Colo.

El entrenador arribó a inicios de ese año y se consagró con el título del Torneo de Clausura luego de vencer a San Luis en la última fecha en un Estadio Nacional repleto.

Sin embargo, el DT no salió de la mejor manera de la U, puesto que dejó el cargo tras dos estrepitosas goleadas a manos de Unión La Calera (6-1) y Cruzeiro (6-1) en abril del 2018.