El arranque de 2026 para Universidad de Chile ha estado lejos de la “explosión definitiva” que se proyectaba para Lucas Assadi. Tras superar una lesión que lo mantuvo al margen, el volante regresó a la titularidad ante Ñublense, pero su rendimiento volvió a quedar bajo la lupa. Para el histórico Marcelo Vega, el problema es de origen táctico.

En el programa Picado TV, el “Tobi” lanzó una crítica frontal a la gestión de Fernando Gago, asegurando que el técnico está desperdiciando el talento del juvenil al mantenerlo pegado a la banda. Con la U fuera de los puestos de avanzada y el Clásico Universitario en el horizonte, la posición del “10” se transforma en el debate principal del CDA.

¿Por qué critican la posición de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago?

La principal objeción al esquema de Fernando Gago radica en el uso de Lucas Assadi como extremo izquierdo. En esa zona, el jugador pierde la capacidad de asociarse y queda aislado de la generación de juego. Marcelo Vega fue tajante al respecto en su análisis para Picado TV: “La U no fue capaz contra un buen equipo tácticamente hablando, pero ahí deben salir los jugadores diferentes. Cuando tiras a Assadi a la izquierda se pierde”, sentenció el ex mundialista.

Para los referentes del club, el “hábitat” de la joya azul debe ser el centro del campo, donde pueda influir en el último pase: “Mostró poco fútbol, porque viene recién volviendo. Pero es un error ponerlo a la izquierda. ¿Dónde funciona mejor Assadi? Más adentro. Jugando junto a Altamirano, generando, dando pases”, explicó Vega.

Esta insistencia de Gago por la banda es vista como un retroceso, especialmente considerando que la U no logró rematar al arco en su último compromiso. Según Vega, “hay un retroceso, debes ganarle a Ñublense que tiene menos plantel… la U no está a la altura de un equipo que debe pelear el campeonato”.

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla tras la derrota con Ñublense?

El tropiezo en la novena fecha sacó a Universidad de Chile de la zona de clasificación a copas internacionales. Actualmente, los azules ocupan el séptimo lugar con 13 puntos, superados por Ñublense y la sorpresiva campaña de Universidad de Concepción.

Pos Club PJ DG Pts 1 Colo-Colo 8 +5 18 4 Ñublense 9 +4 16 6 U de Concepción 9 -6 14 7 U de Chile 9 +4 13

Calendario de la U de Chile: ¿Cuándo es el próximo partido?

El margen de error para “Pintita” es casi nulo. Los próximos tres desafíos del calendario azul son determinantes para ver si el equipo puede reinsertarse en la lucha por el título o si se estanca en la medianía de la tabla.

Everton vs U de Chile: Sábado 18 de abril, 17:30 horas (Sausalito).

Sábado 18 de abril, 17:30 horas (Sausalito). U de Chile vs U Católica: Sábado 25 de abril, 18:00 horas (Estadio Nacional).

Sábado 25 de abril, 18:00 horas (Estadio Nacional). Cobresal vs U de Chile: Domingo 17 de mayo, 15:00 horas (El Salvador).

La pelota quedó en el terreno de Fernando Gago. Con la presión de históricos que exigen ver a Assadi más cerca del área y una tabla de posiciones que empieza a ser implacable, el técnico argentino enfrenta su primer gran dilema en el banco estudiantil. El viaje a Viña del Mar ante Everton no será solo por los tres puntos; será la oportunidad de ver si Gago “abre los ojos” o si mantiene una convicción táctica que, por ahora, tiene a la joya de la corona azul fuera de su mejor versión.