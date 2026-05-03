El Inter Miami sufrió una de sus derrotas más dolorosas de la temporada en la MLS al caer 4-3 frente a Orlando City, pese a estar arriba 3-0 antes de los 35 minutos. En el desenlace del clásico de Florida, Maximiliano Falcón quedó como antagonista luego de cometer el penal que permitió el empate parcial y abrió la puerta para la remontada definitiva.

La caída golpe al equipo dirigido por el ex DT de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos porque se produ jo en casa, en un partido que parecía completamente resuelto y que podía consolidar confianza en una fase donde el cuadro liderado por Lionel Messi necesita regularidad para sostenerse en la pelea alta de la Conferencia Este.

¿Qué pasó con Maximiliano Falcón?

El exdefensor de Colo Colo vivió su noche más compleja desde su llegada al fútbol estadounidense. Cuando Inter Miami intentaba sostener la igualdad tras dejar escapar su ventaja inicial, una acción individual cambió todo.

En un tiro de esquina para Orlando City, Falcón persiguió la marca de Iago Teodoro dentro del área y terminó derribándolo sin que el balón estuviera en disputa directa. La infracción fue sancionada de inmediato y Martín Ojeda transformó la ejecución en el 3-3.

La jugada volvió a instalar un rasgo que marcó buena parte de su etapa en el Cacique: una intensidad defensiva que muchas veces fue virtud, pero que en acciones límite también terminó costando caro.

¿QUÉ TE PARECIÓ? Cobraron penal a favor de Orlando City ante Inter Miami por esta infracción de Maxi Falcón. Leo Messi no lo podía creer y se ganó la amarilla por protestar.



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Inter Miami dejó escapar el 3-0

El inicio del partido fue demoledor para los locales. Ian Fray abrió la cuenta y luego Lionel Messi tomó el control ofensivo con un gol y una asistencia para Telasco Segovia, dejando el marcador 3-0 cuando todavía restaba buena parte del primer tiempo.

Martín Ojeda lideró la reacción visitante con un triplete. Primero descontó y aún se veía lejana la remontada, luego volvió a golpear para meter presión total y finalmente aprovechó el penal generado por Falcón para decretar el empate.

El golpe final llegó en el tercer minuto de descuento. Tyrese Spicer aprovechó el desconcierto defensivo para firmar el 4-3 y sellar una remontada histórica en el clásico de Florida.