Datos Clave Gestión oficial: El Estado busca dejar atrás el modelo 100% estatal para transformarse en un “articulador eficiente” entre privados y municipios. Acuerdo de reserva: Existe un pacto explícito con la presidencia de Azul Azul para no revelar los nombres de las zonas geográficas en negociación. Objetivo final: Acelerar el sueño del estadio de la U facilitando la revisión de permisos sectoriales y verificaciones técnicas, como el sistema ERS.

El Gobierno busca cambiar radicalmente la forma en que se construye la infraestructura en el país, y en ese nuevo mapa, Universidad de Chile asoma como el gran protagonista. Tras la promulgación de la ley de reformas a las sociedades anónimas deportivas, el Ejecutivo fijó su mirada en el único de los “clubes grandes” del fútbol local que aún no cuenta con un recinto propio.

La Ministra del Deporte, Natalia Duco, sacudió la agenda al confirmar públicamente que el anhelo del estadio de la U de Chile está avanzando. Para sorpresa de muchos, la autoridad ratificó que el Estado no será un mero espectador, sino que ya sostiene reuniones secretas de coordinación para agilizar el proceso, instaurando un blindaje absoluto para que el histórico proyecto no vuelva a caerse en la recta final.

¿Qué rol jugará el Gobierno en el proyecto del estadio de la U de Chile?

El foco de la cartera de Deportes no es entregar financiamiento directo, sino destrabar la histórica burocracia que ha frenado a la concesionaria. El rol del Ejecutivo será actuar como un facilitador de procesos legales, permisos y conectividad vial.

Para lograrlo, la ministra Duco confirmó en TVN que el trabajo ya comenzó en múltiples frentes: “Hemos hablado con distintas municipalidades que están en negociaciones con la Universidad de Chile y también con Azul Azul para nosotros ponernos como articulador eficiente para que ocurran las cosas”.

¿En qué comuna se construirá el futuro estadio de la U de Chile?

El gran misterio sigue siendo la ubicación exacta. Aunque el alcalde de Lampa ya fijó condiciones señalando que “Jamás jugaría con ese sueño”, la autoridad de Gobierno advirtió que han dialogado “con varias comunas”, incluyendo a ediles que ya han figurado mediáticamente y a “otros” que se mantienen en las sombras.

Este hermetismo responde a un “pacto de silencio” acordado directamente con la cúpula directiva del club para proteger el trato. “Yo no lo voy a decir solo porque la presidenta de Azul Azul (Cecilia Pérez) me dijo que, para que las cosas se dieran, preferiría no decir las cosas. Pero nos hemos reunido con la presidenta y ya está trabajando arduamente”, confesó la secretaria de Estado, justificando por qué “Preferiría no decir…” los nombres de los municipios.

Pese a la cautela, el mensaje final del Ejecutivo encendió la ilusión en el Centro Deportivo Azul. “Yo le deseo a todos los hinchas de la U que resulte, estamos trabajando para que resulte, pero tiene que ser en orden de la ley”, cerró la ministra, reforzando la idea de que “Estamos trabajando de verdad para que resulte”.

Sigue en Alairelibre.cl la cobertura completa del fútbol chileno y los avances en la infraestructura deportiva del país.