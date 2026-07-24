Santiago Wanderers y Unión San Felipe abren la fecha 17 de la Primera B 2026 este sábado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Cabe recordar que la fecha 16 del torneo fue suspendida por las inclemencias del sistema frontal que azotó a buena parte del país.

Los Caturros arrancan la segunda rueda como escoltas del campeonato con 26 puntos y con el ascenso directo en el horizonte. El Uní Uní, en cambio, llega 13° con 16 unidades y necesita ganar para alejarse de la zona de descenso.

Entre ambos equipos existe un historial reciente cargado de partidos: se enfrentaron en la Copa Chile en febrero, con una victoria para los caturros por 3-1 y en el campeonato el 28 de ese mismo mes, con un empate 1-1. Este sábado es el cuarto duelo del año entre ambos y el primero de la segunda rueda del Ascenso.

¿Dónde y cómo ver en vivo Santiago Wanderers vs Unión San Felipe?

Santiago Wanderers vs Unión San Felipe será transmitido por TNT Sports en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Unión San Felipe?

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Hora: 12:30 horas

Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

El partido será dirigido por Francisco Gaggero, con Felipe Jara y Brian Ben-Hur como asistentes y Yerko Montenegro como cuarto árbitro.

Cómo llegan Santiago Wanderers y Unión San Felipe a la fecha 17

Santiago Wanderers llega como segundo del campeonato con 26 puntos, a tres del líder Cobreloa. Los Caturros, dirigidos por Francisco Palladino en su segundo ciclo al mando del club, tuvieron una primera rueda muy sólida con siete victorias, cinco empates y solo tres derrotas. Su último partido oficial fue la derrota 2-3 ante Universidad de Chile por la Copa Chile, en un partido donde los goles de Marcos Camarda y Cristóbal Ponce no alcanzaron para remontar. Tienen pendiente el duelo ante Deportes Temuco de la fecha 16, postergado por el temporal.

Unión San Felipe es uno de los equipos que más sufrió en la primera rueda: 13° con 16 puntos, con cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas. El conjunto aconcagüino pasó por tres técnicos en la primera mitad del año: Luis Landeros fue desvinculado en mayo, luego asumió interinamente Esteban Carvajal y finalmente llegó el argentino Juan José Luvera, quien tomó el mando definitivo. Su último resultado fue el empate 1-1 ante Unión La Calera por la Copa Chile. También tienen un partido pendiente ante Deportes Iquique por la fecha 16.

Formaciones probables para Santiago Wanderers vs Unión San Felipe

Santiago Wanderers repetiría su once tipo: Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martín; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Unión San Felipe formaría con: Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Diego Bravo; Raimundo Díaz, Axel León, Norberto Palmieri; Benjamín Aravena, Patricio Muñoz y Nicolás Brun. DT: Juan José Luvera.

Minuto a minuto de Santiago Wanderers vs Unión San Felipe