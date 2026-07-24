Puerto Montt y Antofagasta se enfrentan por la Fecha 17 de la Primera B 2026, en el regreso del torneo tras el receso por la Copa Chile. El duelo del Chinquihue es un choque directo en la parte alta: ambos suman 23 puntos, con los Pumas en el quinto puesto y los albiverdes en el séptimo, y los dos tienen además un partido pendiente que podría catapultarlos aún más arriba en la tabla.

La primera rueda dejó un antecedente que ilusiona a los sureños: en marzo, el Velero fue a ganar 2-1 al Calvo y Bascuñán, en una de sus mejores presentaciones del año.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Puerto Montt vs Antofagasta?

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Antofagasta?

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Domingo 26 de julio de 2026 Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Chinquihue de Puerto Montt

Árbitros de Puerto Montt vs Antofagasta

Árbitro: Francisco Gilabert

1er asistente: Jean Araya

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Gustavo Ahumada

¿Cómo llegan Puerto Montt vs Antofagasta?

Deportes Puerto Montt llega con una espina clavada del receso. El elenco de Emilio Mancilla hizo una gran fase de grupos en la Copa Chile, con triunfos en tres partidos consecutivos que incluyeron dos victorias sobre Huachipato, pero cerró su participación grupal con una caída 2-0 ante Deportes Concepción en Talcahuano, con dos goles en los minutos finales. En la liga, el Velero viene de igualar 1-1 ante Cobreloa en casa, resultado que le valió la ratificación de Mancilla en la banca para el resto de la temporada.

Deportes Antofagasta, en cambio, atraviesa un momento inmejorable: no pierde desde el 1 de junio. El cuadro de Luis Marcoleta arrasó en el Grupo C de la Copa Chile, donde clasificó invicto a los octavos de final como líder y cerró la fase con un 1-0 sobre Cobresal en Mejillones. En el torneo de Ascenso, los Pumas vienen de un 0-0 ante Magallanes y quieren trasladar su racha copera a la pelea por el retorno a Primera División.

Formaciones de Puerto Montt vs Antofagasta

Posible formación de Puerto Montt: Gonzalo Collao; Francisco Calisto, Alexis Sabella, Bryan Taiva, Daniel Bahamonde; Fabián Espinoza, Juan Miguel Jaime, Diego Mancilla; Nicolás Mancilla, Sebastián Pérez y Kevin González. DT: Emilio Mancilla.

Posible formación de Antofagasta: Juan Pablo Cisternas; Bastián Tapia, Cristián Díaz, Zacarías Abuhadba, Vicente Aros; Fabián Manzano, Simón Ramírez, Sergio Hinojosa; Matías Gallegos, Brayan Hurtado y Diego Rojas. DT: Luis Marcoleta.