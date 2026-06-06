Deportes Antofagasta y Magallanes serán los encargados de darle vida a la jornada dominical de fútbol de la Primera B 2026, en la fecha 15 del torneo. El duelo entre Pumas y el Manojito de Claveles se jugará este domingo 7 de junio a partir de las 15:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

El duelo promete ser de los más atractivos del cierre de la primera rueda del ascenso, ya que ambos equipos se encuentran en la mitad de la tabla, pero una victoria los ascendería a la parte alta de la división. Actualmente, Antofagasta se posiciona séptimo con 22 unidades, mientras que Magallanes es décimo con 21 puntos.

¿Quién transmite Antofagasta vs Magallanes por la Primera B?

El enfrentamiento entre Pumas y el Manojito de Claveles será emitido por las señales de TNT Sports para la opción de TV, además, el duelo contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Magallanes por la Primera B?

Deportes Antofagasta recibirá en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán a Magallanes este domingo 7 de junio. El duelo dará inicio a partir de las 15:30 horas.

Fecha: Domingo 7 de junio.

Hora: 15:30 horas

Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta.

Árbitros de Antofagasta vs Magallanes

Árbitro: Benjamín Saravia.

1er asistente: Jean Araya.

2do asistente: Brian Ben-Hur.

4to árbitro: Claudio Díaz.

¿Cómo llegan Antofagasta y Magallanes?

Deportes Antofagasta llega dolido a la última fecha de la primera rueda, ya que la jornada anterior cayó por la cuenta mínima ante Curicó Unido de visita. Con esta derrota, los Pumas estiran a tres fechas su sequía ganadora y dejaron escapar los primeros puestos de la tabla, donde se estancaron en el séptimo lugar con 22 unidades.

Por su parte, Magallanes aterriza en el norte con los ánimos a tope, ya que vencieron como locales a Deportes Iquique en una lluvia de goles que terminó 4-3. Con esta victoria, el Manojito de Claveles volvió a sonreír y se posiciona décimo en la tabla con 21 puntos.

Formaciones de Antofagasta vs Magallanes

Formación de Antofagasta

Fernando Hurtado; Manuel Maluenda, Mathías Suárez, Cristian Diaz, Zacarías Abuhabda; Adrian Cuadra, Diego Rojas, Sebastian Leyton; Christian Bravo, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal.

Formación de Magallanes

Matías Olguín; Alessandro Toledo, Matías Vásquez, Jeremías James, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Alonso Walters; Rubén Farfán, Facundo Peraza, Santiago Coronel.

Antofagasta vs Magallanes minuto a minuto