O’Higgins consiguió un vital triunfo por 2-1 a La Serena en los descuentos en el estadio La Portada por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, alejándose de la zona de descenso y dejando muy comprometido al elenco granate.

Los Celestes están más arriba en el escalafón, ubicándose novenos con 23 puntos y ahora ilusionándose con los lugares de clasificación a copas internacionales, mientras que los Papayeros están más complicados en el duodécimo puesto con 20 positivos, a solo tres de la zona roja.

Los goles de La Serena vs O’Higgins

Jeisson Vargas abrió el marcador a favor de La Serena en los 22 minutos de juego, luego de una gran jugada personal en la que dominó el balón con mucha marca encima, avanzó a la entrada del área y sacó un remate “mordido” que confundió al portero Omar Carabalí.

En el complemento, O’Higgins mejoró y encontró su premio: Arnaldo Castillo aprovechó un mal rechazo en el área chica de los granates y convirtió, demostrando otra vez que es uno de los mejores jugadores de la escuadra de Lucas Bovaglio.

Pese a que la tendencia parecía ir en favor de los rancagüinos, La Serena retomó el dominio y provocó dos tapadas muy buenas de Carabalí a Alexander Oroz, erigiéndose como una de las figuras de su escuadra.

Y como en el fútbol puede pasar cualquier cosa hasta al pitazo final, Arnaldo Castillo anotó en la agonía mediante un golpe de cabeza flotado y manda el balón por sobre el arquero José Tapia, quien no pudo evitar la entrada del balón.

Estadísticas de La Serena vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 O'Higgins 2 1 Descanso : 0 1 Tiempo Completo La Portada Stadium in La Serena – La Serena La Serena Arnaldo Castillo 66′

Arnaldo Castillo 90′ Jeisson Vargas 22′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ O'Higgins Gol : Arnaldo Castillo 86 ‘ La Serena Sustitución : Fernando Dinamarca 86 ‘ O'Higgins Sustitución : Luis Pavez 86 ‘ O'Higgins Sustitución : Esteban Moreira 86 ‘ O'Higgins Sustitución : Felipe Faúndez 80 ‘ La Serena Sustitución : Alexander Oroz 80 ‘ La Serena Sustitución : Joaquín Gutiérrez 73 ‘ O'Higgins Sustitución : Joaquín Edgardo Muñoz Riffo 70 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Lucas Alarcón 66 ‘ O'Higgins Gol : Arnaldo Castillo 62 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Sebastián Díaz 61 ‘ O'Higgins Sustitución : Joaquín Tapia 56 ‘ La Serena Sustitución : Matías Marín 26 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Martín Maturana 22 ‘ La Serena Gol : Jeisson Vargas [ +5 ‘ ] Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-2, assisted by Bastian Yanez. [ +5 ‘ ] Shot – Arnaldo Castillo Head Shot Goal Shot! Arnaldo Castillo scores with a left-footed shot. Arnaldo Castillo scores with a left-footed shot. Goal! The score is now 1-0. Jeisson Vargas scores with a left-footed shot. Yellow card issued to Martin Maturana. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabalí 2 Cristian

Morales 22 Alan

Robledo 33 Miguel

Brizuela 20 Leandro

Díaz 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 29 Bastián

Yáñez 14 Martín

Maturana 10 Bryan

Rabello 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

1 J. Peña



3 Felipe Faúndez



6 Luis Pavez



13 Joaquín Edgardo Muñoz Riffo



17 Tomás Avilés



18 Esteban Moreira



26 Rodrigo Godoy



27 José Movillo



30 Joaquín Tapia

La Serena La Serena 5-4-1 31 José

Tapia 21 Bruno

Gutiérrez 34 Ián

Rasso 4 Francis

Mac

Allister 5 Lucas

Alarcón 17 Y.

Salazar 8 Gonzalo

Escalante 6 Sebastián

Díaz 10 Jeisson

Vargas 14 Felipe

Chamorro 2 Gonzalo

Figueroa Entrenador

0 F. Perez Gutierrez

Bench

7 Alexander Oroz



16 Joaquín Gutiérrez



19 Bastián Sandoval



20 Milovan Velásquez



23 Matías Marín



26 Fernando Dinamarca



28 Joan Carlos Orellana Salazar



29 Matías Pinto



38 Ignacio Sáez

7 Esquinas 8 9 Remates fuera de objetivo 8 14 Tiros Totales 18 127 Ataques 107 45 Ataques peligrosos 37 59 % de Posesión de Balón 41 117 Caja fuerte para pelotas 113 9 Disparos Dentro del Área 11 5 Tiros fuera del área 7 2 Fuera de juego 0 2 Objetivos 1 10 Saques de puerta 11 11 Intentos de gol 13 13 Tiros libres 14 14 Faltas 13 4 Salvadas 1 5 Disparos Bloqueados 2 5 Sustituciones 4 34 Saques de banda 23 63 Pases largos 82 0 Golpear la madera 1 13 Placajes 20 1 Asistencias 1 474 Pases 333 380 Pases exitosos 223 80 Porcentaje de Pases Exitosos 67 1 Tarjetas amarillas 2 3 Disparos a puerta 5 0 Lesiones 1 29 Total de Cruces 18 8 Cruces Precisas 2 9 Intercepciones 16 55 Duelo Ganados 67 15 Intentos de regate 16 4 Regates exitosos 9 12 Pases clave 11 1 Grandes Oportunidades Creadas 2 0 Grandes Oportunidades Perdidas 1 27 Porcentaje de regates exitosos 56 31 Pases largos exitosos 25 49 Porcentaje de pases largos exitosos 30 Últimos enfrentamientos DLS 0 – 1 OHI 07/02/2026 DLS 3 – 3 OHI 09/08/2025 OHI 1 – 1 DLS 09/03/2025 DLS 1 – 0 OHI 03/07/2022 OHI 3 – 0 DLS 04/02/2022

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y O’Higgins?

La Serena vuelve a la cancha el próximo sábado 8 de agosto a las 17:30 horas con un partido Clase A: enfrentará a Coquimbo Unido en el clásico de la región en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 18 del Campeonato Nacional.

O’Higgins juega un día después, el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas, contra Limache en Rancagua, en un duelo “bravo” también.