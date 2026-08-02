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O’Higgins consiguió un vital triunfo por 2-1 a La Serena en los descuentos en el estadio La Portada por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, alejándose de la zona de descenso y dejando muy comprometido al elenco granate.

Los Celestes están más arriba en el escalafón, ubicándose novenos con 23 puntos y ahora ilusionándose con los lugares de clasificación a copas internacionales, mientras que los Papayeros están más complicados en el duodécimo puesto con 20 positivos, a solo tres de la zona roja.

Los goles de La Serena vs O’Higgins

Jeisson Vargas abrió el marcador a favor de La Serena en los 22 minutos de juego, luego de una gran jugada personal en la que dominó el balón con mucha marca encima, avanzó a la entrada del área y sacó un remate “mordido” que confundió al portero Omar Carabalí.

En el complemento, O’Higgins mejoró y encontró su premio: Arnaldo Castillo aprovechó un mal rechazo en el área chica de los granates y convirtió, demostrando otra vez que es uno de los mejores jugadores de la escuadra de Lucas Bovaglio.

Pese a que la tendencia parecía ir en favor de los rancagüinos, La Serena retomó el dominio y provocó dos tapadas muy buenas de Carabalí a Alexander Oroz, erigiéndose como una de las figuras de su escuadra.

Y como en el fútbol puede pasar cualquier cosa hasta al pitazo final, Arnaldo Castillo anotó en la agonía mediante un golpe de cabeza flotado y manda el balón por sobre el arquero José Tapia, quien no pudo evitar la entrada del balón.

Estadísticas de La Serena vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
O'Higgins
02/08/2026 15:00
2
1
Descanso : 0 1
Tiempo Completo La Portada Stadium in La Serena – La Serena
La Serena
  • Arnaldo Castillo 66′
  • Arnaldo Castillo 90′
  • Jeisson Vargas 22′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 5 ‘
O'Higgins
Gol : Arnaldo Castillo
86 ‘
La Serena
Sustitución : Fernando Dinamarca
86 ‘
O'Higgins
Sustitución : Luis Pavez
86 ‘
O'Higgins
Sustitución : Esteban Moreira
86 ‘
O'Higgins
Sustitución : Felipe Faúndez
80 ‘
La Serena
Sustitución : Alexander Oroz
80 ‘
La Serena
Sustitución : Joaquín Gutiérrez
73 ‘
O'Higgins
Sustitución : Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
70 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Lucas Alarcón
66 ‘
O'Higgins
Gol : Arnaldo Castillo
62 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Sebastián Díaz
61 ‘
O'Higgins
Sustitución : Joaquín Tapia
56 ‘
La Serena
Sustitución : Matías Marín
26 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Martín Maturana
22 ‘
La Serena
Gol : Jeisson Vargas
[ +5 ‘ ] Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-2, assisted by Bastian Yanez.
[ +5 ‘ ] Shot – Arnaldo Castillo Head Shot Goal
Shot! Arnaldo Castillo scores with a left-footed shot.
Arnaldo Castillo scores with a left-footed shot.
Goal! The score is now 1-0.
Jeisson Vargas scores with a left-footed shot.
Yellow card issued to Martin Maturana.
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabalí 31
Omar
Carabalí
Cristian Morales 2
Cristian
Morales
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Leandro Díaz 20
Leandro
Díaz
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Bastián Yáñez 29
Bastián
Yáñez
Martín Maturana 14
Martín
Maturana
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 1
    J. Peña
  • 3
    Felipe Faúndez
  • 6
    Luis Pavez
  • 13
    Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
  • 17
    Tomás Avilés
  • 18
    Esteban Moreira
  • 26
    Rodrigo Godoy
  • 27
    José Movillo
  • 30
    Joaquín Tapia
La Serena
5-4-1
José Tapia 31
José
Tapia
Bruno Gutiérrez 21
Bruno
Gutiérrez
Ián Rasso 34
Ián
Rasso
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Lucas Alarcón 5
Lucas
Alarcón
Y. Salazar 17
Y.
Salazar
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Sebastián Díaz 6
Sebastián
Díaz
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Gonzalo Figueroa 2
Gonzalo
Figueroa
  • Entrenador
  • 0
    F. Perez Gutierrez
  • Bench
  • 7
    Alexander Oroz
  • 16
    Joaquín Gutiérrez
  • 19
    Bastián Sandoval
  • 20
    Milovan Velásquez
  • 23
    Matías Marín
  • 26
    Fernando Dinamarca
  • 28
    Joan Carlos Orellana Salazar
  • 29
    Matías Pinto
  • 38
    Ignacio Sáez
7
Esquinas
8
9
Remates fuera de objetivo
8
14
Tiros Totales
18
127
Ataques
107
45
Ataques peligrosos
37
59
% de Posesión de Balón
41
117
Caja fuerte para pelotas
113
9
Disparos Dentro del Área
11
5
Tiros fuera del área
7
2
Fuera de juego
0
2
Objetivos
1
10
Saques de puerta
11
11
Intentos de gol
13
13
Tiros libres
14
14
Faltas
13
4
Salvadas
1
5
Disparos Bloqueados
2
5
Sustituciones
4
34
Saques de banda
23
63
Pases largos
82
0
Golpear la madera
1
13
Placajes
20
1
Asistencias
1
474
Pases
333
380
Pases exitosos
223
80
Porcentaje de Pases Exitosos
67
1
Tarjetas amarillas
2
3
Disparos a puerta
5
0
Lesiones
1
29
Total de Cruces
18
8
Cruces Precisas
2
9
Intercepciones
16
55
Duelo Ganados
67
15
Intentos de regate
16
4
Regates exitosos
9
12
Pases clave
11
1
Grandes Oportunidades Creadas
2
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
27
Porcentaje de regates exitosos
56
31
Pases largos exitosos
25
49
Porcentaje de pases largos exitosos
30
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DLS 0 – 1 OHI 07/02/2026
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OHI 3 – 0 DLS 04/02/2022

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y O’Higgins?

La Serena vuelve a la cancha el próximo sábado 8 de agosto a las 17:30 horas con un partido Clase A: enfrentará a Coquimbo Unido en el clásico de la región en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 18 del Campeonato Nacional.

O’Higgins juega un día después, el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas, contra Limache en Rancagua, en un duelo “bravo” también.

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