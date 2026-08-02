O’Higgins consiguió un vital triunfo por 2-1 a La Serena en los descuentos en el estadio La Portada por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, alejándose de la zona de descenso y dejando muy comprometido al elenco granate.
Los Celestes están más arriba en el escalafón, ubicándose novenos con 23 puntos y ahora ilusionándose con los lugares de clasificación a copas internacionales, mientras que los Papayeros están más complicados en el duodécimo puesto con 20 positivos, a solo tres de la zona roja.
Los goles de La Serena vs O’Higgins
Jeisson Vargas abrió el marcador a favor de La Serena en los 22 minutos de juego, luego de una gran jugada personal en la que dominó el balón con mucha marca encima, avanzó a la entrada del área y sacó un remate “mordido” que confundió al portero Omar Carabalí.
En el complemento, O’Higgins mejoró y encontró su premio: Arnaldo Castillo aprovechó un mal rechazo en el área chica de los granates y convirtió, demostrando otra vez que es uno de los mejores jugadores de la escuadra de Lucas Bovaglio.
Pese a que la tendencia parecía ir en favor de los rancagüinos, La Serena retomó el dominio y provocó dos tapadas muy buenas de Carabalí a Alexander Oroz, erigiéndose como una de las figuras de su escuadra.
Y como en el fútbol puede pasar cualquier cosa hasta al pitazo final, Arnaldo Castillo anotó en la agonía mediante un golpe de cabeza flotado y manda el balón por sobre el arquero José Tapia, quien no pudo evitar la entrada del balón.
Estadísticas de La Serena vs O’Higgins
- Arnaldo Castillo 66′
- Arnaldo Castillo 90′
- Jeisson Vargas 22′
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- Estadísticas de equipos
Carabalí
Morales
Robledo
Brizuela
Díaz
Ogaz
Leiva
Yáñez
Maturana
Rabello
Castillo
- Entrenador
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0Lucas Bovaglio
- Bench
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1J. Peña
-
3Felipe Faúndez
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6Luis Pavez
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13Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
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17Tomás Avilés
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18Esteban Moreira
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26Rodrigo Godoy
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27José Movillo
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30Joaquín Tapia
Tapia
Gutiérrez
Rasso
Mac
Allister
Alarcón
Salazar
Escalante
Díaz
Vargas
Chamorro
Figueroa
- Entrenador
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0F. Perez Gutierrez
- Bench
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7Alexander Oroz
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16Joaquín Gutiérrez
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19Bastián Sandoval
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20Milovan Velásquez
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23Matías Marín
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26Fernando Dinamarca
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28Joan Carlos Orellana Salazar
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29Matías Pinto
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38Ignacio Sáez
¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y O’Higgins?
La Serena vuelve a la cancha el próximo sábado 8 de agosto a las 17:30 horas con un partido Clase A: enfrentará a Coquimbo Unido en el clásico de la región en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 18 del Campeonato Nacional.
O’Higgins juega un día después, el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas, contra Limache en Rancagua, en un duelo “bravo” también.