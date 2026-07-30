O’Higgins se juega su futuro internacional este jueves 30 de julio en el Estadio Codelco El Teniente. El equipo de Lucas Bovaglio dejó una buena imagen en Buenos Aires, pero vuelve a Rancagua obligado a revertir la ventaja mínima conseguida por Boca Juniors en La Bombonera.

Boca llega con el 1-0 a favor gracias al gol de Miguel Merentiel, luego de una asistencia de Leandro Paredes. El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que enfrentará a Recoleta.

O’Higgins vs Boca Juniors, minuto a minuto

La previa del O’Higgins vs Boca Juniors

O’Higgins perdió por 1-0 en el partido de ida, pero compitió de igual a igual durante buena parte de la noche en La Bombonera. La diferencia llegó mediante Merentiel, quien aprovechó un pase preciso de Paredes para marcar el único gol del encuentro.

El Capo de Provincia viene de caer por 2-0 ante Deportes Concepción en el regreso de la Liga de Primera. Lucas Bovaglio cuidó a varios de sus titulares pensando en esta revancha, donde el cuadro celeste buscará sostener una fortaleza que se extiende por 13 partidos y 42 años sin perder como local en torneos CONMEBOL. En ese período mantuvo su arco en cero en 11 oportunidades.

Boca también llega golpeado por su resultado más reciente. El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió por 3-0 ante Deportivo Riestra en su estreno por el Torneo Clausura argentino, aunque presentó una formación alternativa para reservar jugadores de cara al viaje a Chile.

El conjunto argentino ganó sus últimas tres visitas frente a equipos chilenos en competencias CONMEBOL. O’Higgins, en tanto, acumula ocho partidos continentales consecutivos sin recibir goles en Rancagua, con cinco triunfos y tres empates.

Francisco González aparece como una de las principales cartas ofensivas del local: marcó cuatro de los seis goles anotados por O’Higgins en casa durante esta campaña internacional. En defensa, Alan Robledo viene de ganar el 83,3% de sus duelos aéreos en el encuentro de ida.

Formaciones de O’Higgins vs Boca Juniors

Estas son las formaciones probables para el partido. Las alineaciones oficiales serán confirmadas antes del inicio.

Formación probable de O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.

Formación probable de Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

¿Quién es el árbitro de O’Higgins vs Boca Juniors?

El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro del partido entre O’Higgins y Boca Juniors. La cabina del VAR también estará integrada por jueces colombianos.

Árbitro: Wilmar Roldán, Colombia

Wilmar Roldán, Colombia Asistente 1: Jhon León, Colombia

Jhon León, Colombia Asistente 2: Jhon Gallego, Colombia

Jhon Gallego, Colombia Cuarto árbitro: Jhon Ospina, Colombia

Jhon Ospina, Colombia VAR: David Rodríguez, Colombia

David Rodríguez, Colombia AVAR: Keiner Jiménez, Colombia

¿Dónde ver O’Higgins vs Boca Juniors en vivo?

El partido entre O’Higgins y Boca Juniors se jugará este jueves 30 de julio a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El encuentro corresponde a la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La transmisión televisiva estará disponible por ESPN, mientras que el streaming será a través de Disney+ Premium.