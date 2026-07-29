O’Higgins y Boca Juniors se enfrentarán en Chile este jueves para cerrar su batalla por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los visitantes harán el viaje con una ventaja de un gol para defender, después de ganar la ida de su llave de playoff eliminatorio en casa la semana pasada.

Copa Sudamericana – 2026 Copa Sudamericana Boca Juniors No Comenzado El Teniente Stadium – Rancagua O'Higgins

Previa del partido O’Higgins vs Boca Juniors

O’Higgins vuelve a la acción continental este jueves con el objetivo de remontar para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Un tercer lugar en la máxima categoría chilena en 2025 le permitió ingresar a la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, antes de caer a la fase de grupos de la segunda competición continental tras una victoria sobre Bahía y una derrota global ante Deportes Tolima.

El Capo de Provincia luego avanzó al playoff eliminatorio con un segundo lugar en el Grupo C, quedando a dos puntos del liderato y de un cupo directo a octavos, y superando a Millonarios en la lucha por el top dos con una victoria en la última fecha que mantuvo viva su campaña continental.

Después vino el viaje a Boca Juniors en la ida de la semana pasada, tras una victoria global sobre Ñublense en la Copa de la Liga para avanzar a la final, antes de que el equipo de Lucas Bovaglio se quedara corto en Argentina y sufriera el lunes una derrota liguera 2-0 como visitante ante Deportes Concepción, quedando décimo tras 16 presentaciones.

Lejos de estar eliminado de la llave, O’Higgins afronta ahora su partido como local con una desventaja de un gol por revertir si quiere clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

O’Higgins vs Boca Juniors EN VIVO

Sus visitantes, mientras tanto, harán el viaje con el objetivo de cerrar la clasificación con una ventaja estrecha conseguida en casa.

Boca Juniors se encuentra en el playoff eliminatorio de la Copa Sudamericana después de no lograr avanzar desde su grupo de Copa Libertadores y rescatar el tercer lugar detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, tras sumar siete puntos en sus seis partidos.

El seis veces campeón de la Copa Libertadores y dos veces campeón de la Copa Sudamericana ingresó entonces a esta instancia y enfrentó a O’Higgins, tomando ventaja en el global desde la ida de la semana pasada, cuando Miguel Merentiel marcó el único gol en La Bombonera justo antes del descanso.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena también sufrió una decepcionante derrota doméstica la última vez, cayendo 3-0 como visitante ante Deportivo Riestra en su primer partido de la fase Clausura de la Liga Profesional, después de terminar segundo en la tabla del Apertura y quedar fuera de los playoffs en la primera ronda.

Ahora desesperado por avanzar profundo en la segunda competición de Sudamérica, en una campaña relativamente difícil para sus estándares, Boca Juniors espera hacer valer su ventaja y progresar después de la vuelta del viernes como visitante.

Rendimiento reciente

O’Higgins, Copa Sudamericana:

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O’Higgins, todas las competiciones:

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Boca Juniors, Copa Sudamericana:

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Boca Juniors, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico O’Higgins vs Boca Juniors / © Imago

O’Higgins debería alinear un once inicial similar al de la ida de la semana pasada como visitante, después de realizar cambios amplios para el partido de liga del lunes contra Deportes Concepción.

Arnaldo Castillo regresará en ataque, después de marcar 12 goles esta temporada, mientras que el extremo Francisco González lidera al plantel con 13 tantos en todas las competiciones esta campaña, además de 15 asistencias.

Juan Leiva debería recuperar su lugar en el mediocampo junto a Felipe Ogaz, quien ha sido un fijo en la campaña de Copa Sudamericana hasta ahora, mientras que Miguel Brizuela y Alan Robledo deberían volver a formar la dupla de centrales.

Boca Juniors también presentó un once muy distinto la última vez respecto de la ida y volverá a una estructura similar, con los atacantes Milton Giménez y Adam Bareiro todavía fuera por lesiones.

Miguel Merentiel liderará la línea después de su gol en el partido de ida, que lo llevó a siete tantos en la temporada, mientras que Lionel Flores y Sebastián Villa fueron elegidos a cada lado de él en La Bombonera.

El hombre clave Leandro Paredes regresó al grupo después de participar con Argentina en su camino a la final del Mundial, y volverá al mediocampo tras quedar fuera el fin de semana, mientras que Santiago Ascacibar esperará ser titular en la zona media, donde Milton Delgado y Tomás Aranda, de 19 años, también fueron habituales en los partidos de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Posibles formaciones O’Higgins vs Boca Juniors

O’Higgins:

Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela, Pávez; Ogaz, Leiva; González, Rabello, Sarrafiore; Castillo

Boca Juniors:

Montero; Gorosito, Figal, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Aranda; Flores, Merentiel, Villa

Pronóstico O’Higgins vs Boca Juniors

Nuestro pronóstico: O’Higgins 1-2 Boca Juniors; Boca Juniors gana 3-1 en el global

Aunque Boca Juniors solo consiguió una victoria 1-0 aprovechando la localía en la ida, cuenta con un plantel más fuerte y debería tener lo suficiente para defender su ventaja, además de encontrar oportunidades para golpear de contra a un local obligado a ir hacia adelante.

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