Datos Clave Nueva lesión: Se resintió la sobrecarga del músculo pectíneo en la práctica del martes. Descartado del viaje: No integrará la delegación de Boca que enfrentará a O’Higgins el jueves. El partido: O’Higgins vs Boca Juniors, jueves 30 de julio a las 20:30 por ESPN y Disney+.

Lo que hoy parecía una buena noticia hoy se convirtió en otro golpe. Carlos Palacios había entrenado a la par de sus compañeros en el Boca Predio y todo apuntaba a que integraría la delegación de Boca Juniors que viajará a Chile para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana. Pero en la práctica de este martes, la molestia en el músculo pectíneo volvió a aparecer y el cuerpo técnico tomó la decisión de no arriesgarlo. La Joya no viajará a Rancagua.

Según reportó el diario Olé, “en la práctica de este martes el delantero volvió a resentirse de la molestia y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. Así, quedó descartado para el encuentro decisivo ante O’Higgins“. Una nueva página en el oscuro historial físico que acumula el chileno durante este 2026.

El año maldito de Carlos Palacios en Boca Juniors

Palacios pasó todo el primer semestre fuera de las canchas tras operarse de una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Su regreso llegó con apenas 17 minutos ante Sarmiento en la Copa Argentina en junio, y cuando parecía que lo peor había quedado atrás, la sobrecarga en el pectíneo lo frenó nuevamente.

En lo que va del año, el volante chileno ha perdido más de 28 partidos por lesión, en una temporada que debía ser su consolidación en el club argentino.

La situación de Boca Juniors sin Palacios ante O’Higgins

Los xeneizes llegan a El Teniente con el 1-0 de la ida a favor, lo que les permite empatar o ganar para avanzar a los octavos de la Copa Sudamericana. Pero el contexto deportivo no es el mejor: cayeron 3-0 ante Deportivo Riestra en el reinicio de la liga argentina, lo que llevó al técnico Rodolfo Arruabarrena a reconocer que “no inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol”.

Para O’Higgins, que necesita ganar por dos goles para avanzar directamente o por uno para ir a penales, la baja de Palacios y el mal momento del rival son señales que ilusionan. El duelo está programado para las 20:30 horas del jueves 30 de julio y será transmitido por ESPN y Disney+.