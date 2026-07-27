Datos Clave Dura caída: Boca Juniors perdió 3-0 en su visita a Deportivo Riestra en el arranque del Torneo Clausura argentino. Gol de antología: Alexander Díaz deslumbró al continente con un golazo espectacular tras correr de área a área. Revancha copera: El elenco “Xeneize” llegará golpeado al duelo de vuelta contra O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors protagonizó un verdadero papelón en el Estadio “Guillermo Laza”. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que formó con una oncena alternativa pensando en su próximo desafío internacional por los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins, cayó sin apelaciones por 3-0 ante Deportivo Riestra en la primera fecha de la primera división del fútbol argentino.

El modesto conjunto local resolvió rápidamente el encuentro durante el primer tiempo. Braian Sánchez abrió la cuenta a los siete minutos, Antony Alonso estiró las cifras a los 23′, y Alexander Díaz cerró la goleada a los 38′ con una obra de arte que ya está postulando a los mejores premios del año.

¿Cómo fue el golazo de Alexander Díaz a Boca Juniors?

La gran acción de la jornada llegó en la recta final de la primera mitad. Tras un ataque frustrado de la escuadra visitante, Alexander Díaz tomó la pelota en su propio campo y comandó un veloz contragolpe sin encontrar oposición de la zaga boquense.

Al llegar a la salida del área rival, y ante el achique del portero Álvaro Montero, el atacante surgido en Once Tigres sorprendió a todos con una sensacional definición de “globito”, tocando el balón por encima del arquero para desatar la locura total de los hinchas locales y sellar el 3-0 definitivo.

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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¿Qué dijeron en Argentina sobre el gol candidato al Puskas?

La espectacularidad de la definición no dejó indiferente a nadie al otro lado de la cordillera. En las redes sociales, cientos de fanáticos comenzaron a postular la jugada directamente al premio Puskas de la FIFA, galardón que reconoce a la mejor anotación de la temporada.

La prensa deportiva también reaccionó con asombro. La cuenta oficial de Sportscenter Argentina enloqueció con la obra de arte y sentenció sin dudarlo: “Cierren todo, es el gol del campeonato”. Minutos más tarde, la misma cadena abrió el debate en otra publicación preguntando a sus seguidores: “¿El gol de todos los tiempos?”.

¿Qué pasó con los chilenos de Boca y cuándo juegan con O’Higgins?

El duelo en Argentina también tuvo presencia nacional. El volante chileno Williams Alarcón fue titular en el mediocampo de Boca, pero fue reemplazado tras el entretiempo. Por su parte, el atacante Carlos Palacios no fue citado al compromiso por problemas físicos.

Ahora, el cuadro argentino deberá cambiar rápidamente el chip para enfocarse en el certamen continental. Tras imponerse por 1-0 en La Bombonera (con gol de Miguel Merentiel), Boca Juniors viajará a Chile para enfrentar a O’Higgins. El partido de revancha por los playoffs de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente de Rancagua.